https://ria.ru/20201103/politseyskiy-1582740689.html
При стрельбе в Вене ранили сотрудника полиции
При стрельбе в Вене ранили сотрудника полиции
Один сотрудник полиции тяжело ранен в ходе стрельбы в центре Вены, сообщила газета Süddeutsche Zeitung. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T00:14
2020-11-03T00:14
2020-11-03T00:14
теракт в вене
австрия
вена
в мире
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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Один сотрудник полиции тяжело ранен в ходе стрельбы в центре Вены, сообщила газета Süddeutsche Zeitung.Австрийские СМИ в понедельник вечером сообщили о нападении на синагогу в центре Вены. Полиция подтвердила информацию о стрельбе и сообщила, что есть раненые. По данным телеканала OE24, в общей сложности на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов, погибли семь человек. По данным СМИ, один нападавший покончил с собой, у него сработало взрывное устройство, другие преступники могут быть в бегах. Глава МВД назвал произошедшее терактом, несколько человек погибли, нападавших тоже было несколько.
https://ria.ru/20201103/vena-1582740748.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
теракт в вене, австрия, вена, в мире