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При стрельбе в Вене ранили сотрудника полиции
При стрельбе в Вене ранили сотрудника полиции
Один сотрудник полиции тяжело ранен в ходе стрельбы в центре Вены, сообщила газета Süddeutsche Zeitung. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T00:14
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теракт в вене
австрия
вена
в мире
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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Один сотрудник полиции тяжело ранен в ходе стрельбы в центре Вены, сообщила газета Süddeutsche Zeitung.Австрийские СМИ в понедельник вечером сообщили о нападении на синагогу в центре Вены. Полиция подтвердила информацию о стрельбе и сообщила, что есть раненые. По данным телеканала OE24, в общей сложности на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов, погибли семь человек. По данным СМИ, один нападавший покончил с собой, у него сработало взрывное устройство, другие преступники могут быть в бегах. Глава МВД назвал произошедшее терактом, несколько человек погибли, нападавших тоже было несколько.
https://ria.ru/20201103/vena-1582740748.html
австрия
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теракт в вене, австрия, вена, в мире

При стрельбе в Вене ранили сотрудника полиции

00:14 03.11.2020
 
© Ronald ZakТеракт в Вене
Теракт в Вене - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Ronald Zak
Читать ria.ru в
ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Один сотрудник полиции тяжело ранен в ходе стрельбы в центре Вены, сообщила газета Süddeutsche Zeitung.
"Полиция исходит из того, что один или несколько преступников находятся в бегах. Согласно заявлению представителя министерства (МВД - ред.), в ходе стрельбы в районе Шведенплац был тяжело ранен сотрудник полиции", - пишет издание.
Австрийские СМИ в понедельник вечером сообщили о нападении на синагогу в центре Вены. Полиция подтвердила информацию о стрельбе и сообщила, что есть раненые. По данным телеканала OE24, в общей сложности на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов, погибли семь человек. По данным СМИ, один нападавший покончил с собой, у него сработало взрывное устройство, другие преступники могут быть в бегах. Глава МВД назвал произошедшее терактом, несколько человек погибли, нападавших тоже было несколько.
Теракт в Вене - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
00:12
Глава МВД Австрии заявил, что атаку в Вене устроили несколько человек
 
Теракт в ВенеАвстрияВенаВ мире
 
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