https://ria.ru/20201103/pogoda-1582807286.html
Синоптик сообщил, когда дневная температура в Москве опустится ниже нуля
Синоптик сообщил, когда дневная температура в Москве опустится ниже нуля
Дневная температура опустится в Москве ниже нуля с 15 ноября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T12:27
2020-11-03T12:27
2020-11-03T14:25
евгений тишковец
центр "фобос"
москва
общество
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Дневная температура опустится в Москве ниже нуля с 15 ноября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал агентству, что россиян ждет неоднородная, но более холодная зима, чем годом ранее.Он пояснил, что в прошлом году практически всю зиму погоду определяли воздушные массы, сформировавшиеся над Атлантикой. Причем они проникали не только в европейскую часть страны, но и за Урал и дальше, в азиатскую часть.
https://ria.ru/20201102/pogoda-1582614782.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество