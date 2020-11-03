https://ria.ru/20201103/pogoda-1582807286.html

Синоптик сообщил, когда дневная температура в Москве опустится ниже нуля

Синоптик сообщил, когда дневная температура в Москве опустится ниже нуля

Дневная температура опустится в Москве ниже нуля с 15 ноября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T12:27

2020-11-03T12:27

2020-11-03T14:25

евгений тишковец

центр "фобос"

москва

общество

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Дневная температура опустится в Москве ниже нуля с 15 ноября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал агентству, что россиян ждет неоднородная, но более холодная зима, чем годом ранее.Он пояснил, что в прошлом году практически всю зиму погоду определяли воздушные массы, сформировавшиеся над Атлантикой. Причем они проникали не только в европейскую часть страны, но и за Урал и дальше, в азиатскую часть.

https://ria.ru/20201102/pogoda-1582614782.html

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество