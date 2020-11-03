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В Москве во вторник ожидаются морось и около десяти градусов тепла
В Москве во вторник ожидаются морось и около десяти градусов тепла
Облачная погода, морось и дымка ожидаются в Москве во вторник, влажность воздуха составляет 95%, при таких условиях работа транспорта и авиации осложнена,... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T08:16
2020-11-03T08:16
погода
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Облачная погода, морось и дымка ожидаются в Москве во вторник, влажность воздуха составляет 95%, при таких условиях работа транспорта и авиации осложнена, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня синоптическая ситуация обусловится западной периферией антициклона, благодаря чему обойдется без существенных осадков, но из-за инверсии ожидаются плотные слоистые облака с очаговой моросью и ухудшением видимости. В Москве облачно, местами морось, дымка, что, в свою очередь, осложнит работу транспорта и авиации", — сообщил Тишковец.По прогнозам специалиста, температура воздуха в столице повысится до плюс 8-10, в Подмосковье до плюс 6-11. Температура окажется на 6-7 градусов выше климатической нормы. Относительная влажность воздуха составляет 95%."Ветер южной четверти 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 755 миллиметров ртутного столба", — заключил синоптик.
https://radiosputnik.ria.ru/20201030/pogoda-1582341317.html
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погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве во вторник ожидаются морось и около десяти градусов тепла

08:16 03.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Облачная погода, морось и дымка ожидаются в Москве во вторник, влажность воздуха составляет 95%, при таких условиях работа транспорта и авиации осложнена, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня синоптическая ситуация обусловится западной периферией антициклона, благодаря чему обойдется без существенных осадков, но из-за инверсии ожидаются плотные слоистые облака с очаговой моросью и ухудшением видимости. В Москве облачно, местами морось, дымка, что, в свою очередь, осложнит работу транспорта и авиации", — сообщил Тишковец.
По прогнозам специалиста, температура воздуха в столице повысится до плюс 8-10, в Подмосковье до плюс 6-11. Температура окажется на 6-7 градусов выше климатической нормы. Относительная влажность воздуха составляет 95%.
"Ветер южной четверти 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 755 миллиметров ртутного столба", — заключил синоптик.
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ПогодаЕвгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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