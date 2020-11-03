https://ria.ru/20201103/pogoda-1582761962.html

В Москве во вторник ожидаются морось и около десяти градусов тепла

В Москве во вторник ожидаются морось и около десяти градусов тепла

Облачная погода, морось и дымка ожидаются в Москве во вторник, влажность воздуха составляет 95%, при таких условиях работа транспорта и авиации осложнена,... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T08:16

2020-11-03T08:16

2020-11-03T08:16

погода

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328610_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_dc5e3e04ecef3ef55462cdd35bd4f131.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Облачная погода, морось и дымка ожидаются в Москве во вторник, влажность воздуха составляет 95%, при таких условиях работа транспорта и авиации осложнена, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня синоптическая ситуация обусловится западной периферией антициклона, благодаря чему обойдется без существенных осадков, но из-за инверсии ожидаются плотные слоистые облака с очаговой моросью и ухудшением видимости. В Москве облачно, местами морось, дымка, что, в свою очередь, осложнит работу транспорта и авиации", — сообщил Тишковец.По прогнозам специалиста, температура воздуха в столице повысится до плюс 8-10, в Подмосковье до плюс 6-11. Температура окажется на 6-7 градусов выше климатической нормы. Относительная влажность воздуха составляет 95%."Ветер южной четверти 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 755 миллиметров ртутного столба", — заключил синоптик.

https://radiosputnik.ria.ru/20201030/pogoda-1582341317.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество