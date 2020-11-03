https://ria.ru/20201103/pogoda-1582761962.html
В Москве во вторник ожидаются морось и около десяти градусов тепла
В Москве во вторник ожидаются морось и около десяти градусов тепла
Облачная погода, морось и дымка ожидаются в Москве во вторник, влажность воздуха составляет 95%, при таких условиях работа транспорта и авиации осложнена,... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T08:16
2020-11-03T08:16
2020-11-03T08:16
погода
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328610_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_dc5e3e04ecef3ef55462cdd35bd4f131.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Облачная погода, морось и дымка ожидаются в Москве во вторник, влажность воздуха составляет 95%, при таких условиях работа транспорта и авиации осложнена, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня синоптическая ситуация обусловится западной периферией антициклона, благодаря чему обойдется без существенных осадков, но из-за инверсии ожидаются плотные слоистые облака с очаговой моросью и ухудшением видимости. В Москве облачно, местами морось, дымка, что, в свою очередь, осложнит работу транспорта и авиации", — сообщил Тишковец.По прогнозам специалиста, температура воздуха в столице повысится до плюс 8-10, в Подмосковье до плюс 6-11. Температура окажется на 6-7 градусов выше климатической нормы. Относительная влажность воздуха составляет 95%."Ветер южной четверти 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 755 миллиметров ртутного столба", — заключил синоптик.
https://radiosputnik.ria.ru/20201030/pogoda-1582341317.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328610_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_397ec79594ef3f67a0dc94d3a66717af.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество