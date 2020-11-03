https://ria.ru/20201103/pogibshie-1582876139.html

Бургомистр Вены рассказал о погибших при теракте

Бургомистр Вены рассказал о погибших при теракте

Официантка и трое прохожих, которые проводили вечер понедельника в центре Вены, погибли в теракте, 24 человека были доставлены в больницы, заявил на... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T17:34

2020-11-03T17:34

2020-11-03T17:35

теракт в вене

австрия

вена

в мире

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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Официантка и трое прохожих, которые проводили вечер понедельника в центре Вены, погибли в теракте, 24 человека были доставлены в больницы, заявил на пресс-конференции бургомистр Вены Михаэль Людвиг."Официантка, которая выполняла свою работу, еще три человека, которые хотели провести свое свободное время в центре города. Они, наверное, попрощались со своими родными, не зная, что через несколько часов будут убиты", - сказал Людвиг, описывая жертв теракта.Он добавил, что в больницы по итогам теракта были доставлены 24 человека.В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Погибли пять человек. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что террорист являлся сторонником группировки "Исламское государство"*.* Террористическая группировка, запрещенная в России.

https://ria.ru/20201103/vena-1582874507.html

австрия

вена

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, австрия, вена, в мире