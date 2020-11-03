https://ria.ru/20201103/podolskie-kursanty-1582790020.html

Премьера фильма "Подольские курсанты" прошла в Москве

Премьера фильма "Подольские курсанты" прошла в Москве

Премьера фильма Вадима Шмелева "Подольские курсанты" прошла в Москве в кинотеатре "Октябрь". РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T11:15

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игорь угольников

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Премьера фильма Вадима Шмелева "Подольские курсанты" прошла в Москве в кинотеатре "Октябрь"."Мы живем в очень странное лукавое время, когда невозможно обнять друг друга, поцеловать руку женщины, остаются только глаза, именно этим глазам адресован наш фильм", - сказал продюсер Игорь Угольников, представляя фильм и внушительную съемочную группу, которая заняла всю сцену.Угольников зачитал приветственную телеграмму от помощника президента России Владимира Мединского, в которой он отметил, что фильм выходит накануне Дня народного единства и поднимает очень важную тему любви к родине."Фильм делался трудно. Когда на фронт уходят совсем мальчишки, это принять невозможно. Когда я изучал архивные материалы, я просто ревел, именно ревел, а не скупая мужская слеза, настолько это было страшно. Я понял, что надо снимать так, чтобы не было стыдно перед этими мальчишками", - рассказал Шмелев.Картина рассказывает о подвиге командиров и курсантов подольских артиллерийского и пехотного училищ, героически сражавшихся на подступах к Москве на Варшавском шоссе в 1941 году. Главные роли в фильме исполнили Сергей Безруков, Евгений Дятлов, Алексей Бардуков, Роман Мадянов, Екатерина Редникова.

https://ria.ru/20201103/noch-iskusstv-1582635142.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, игорь угольников