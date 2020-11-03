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https://ria.ru/20201103/podolskie-kursanty-1582790020.html
Премьера фильма "Подольские курсанты" прошла в Москве
Премьера фильма "Подольские курсанты" прошла в Москве
Премьера фильма Вадима Шмелева "Подольские курсанты" прошла в Москве в кинотеатре "Октябрь". РИА Новости, 03.11.2020
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культура
кино и сериалы
новости культуры
игорь угольников
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Премьера фильма Вадима Шмелева "Подольские курсанты" прошла в Москве в кинотеатре "Октябрь"."Мы живем в очень странное лукавое время, когда невозможно обнять друг друга, поцеловать руку женщины, остаются только глаза, именно этим глазам адресован наш фильм", - сказал продюсер Игорь Угольников, представляя фильм и внушительную съемочную группу, которая заняла всю сцену.Угольников зачитал приветственную телеграмму от помощника президента России Владимира Мединского, в которой он отметил, что фильм выходит накануне Дня народного единства и поднимает очень важную тему любви к родине."Фильм делался трудно. Когда на фронт уходят совсем мальчишки, это принять невозможно. Когда я изучал архивные материалы, я просто ревел, именно ревел, а не скупая мужская слеза, настолько это было страшно. Я понял, что надо снимать так, чтобы не было стыдно перед этими мальчишками", - рассказал Шмелев.Картина рассказывает о подвиге командиров и курсантов подольских артиллерийского и пехотного училищ, героически сражавшихся на подступах к Москве на Варшавском шоссе в 1941 году. Главные роли в фильме исполнили Сергей Безруков, Евгений Дятлов, Алексей Бардуков, Роман Мадянов, Екатерина Редникова.
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60
кино и сериалы, новости культуры, игорь угольников

Премьера фильма "Подольские курсанты" прошла в Москве

11:15 03.11.2020 (обновлено: 11:17 03.11.2020)
 
© Централ ПартнершипКадр из фильма "Подольские курсанты"
Кадр из фильма Подольские курсанты - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Централ Партнершип
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Премьера фильма Вадима Шмелева "Подольские курсанты" прошла в Москве в кинотеатре "Октябрь".
"Мы живем в очень странное лукавое время, когда невозможно обнять друг друга, поцеловать руку женщины, остаются только глаза, именно этим глазам адресован наш фильм", - сказал продюсер Игорь Угольников, представляя фильм и внушительную съемочную группу, которая заняла всю сцену.
© Централ ПартнершипКадр из фильма "Подольские курсанты"
Кадр из фильма Подольские курсанты
1 из 3
Кадр из фильма "Подольские курсанты"
© Централ Партнершип
© Централ ПартнершипКадр из фильма "Подольские курсанты"
Кадр из фильма Подольские курсанты
2 из 3
Кадр из фильма "Подольские курсанты"
© Централ Партнершип
© Централ ПартнершипКадр из фильма "Подольские курсанты"
Кадр из фильма Подольские курсанты
3 из 3
Кадр из фильма "Подольские курсанты"
© Централ Партнершип
1 из 3
Кадр из фильма "Подольские курсанты"
© Централ Партнершип
2 из 3
Кадр из фильма "Подольские курсанты"
© Централ Партнершип
3 из 3
Кадр из фильма "Подольские курсанты"
© Централ Партнершип
Угольников зачитал приветственную телеграмму от помощника президента России Владимира Мединского, в которой он отметил, что фильм выходит накануне Дня народного единства и поднимает очень важную тему любви к родине.
"Фильм делался трудно. Когда на фронт уходят совсем мальчишки, это принять невозможно. Когда я изучал архивные материалы, я просто ревел, именно ревел, а не скупая мужская слеза, настолько это было страшно. Я понял, что надо снимать так, чтобы не было стыдно перед этими мальчишками", - рассказал Шмелев.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремьера фильма "Подольские курсанты" режиссера Вадима Шмелева в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве.
Премьера фильма Подольские курсанты режиссера Вадима Шмелева в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве. - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Премьера фильма "Подольские курсанты" режиссера Вадима Шмелева в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве.
Картина рассказывает о подвиге командиров и курсантов подольских артиллерийского и пехотного училищ, героически сражавшихся на подступах к Москве на Варшавском шоссе в 1941 году. Главные роли в фильме исполнили Сергей Безруков, Евгений Дятлов, Алексей Бардуков, Роман Мадянов, Екатерина Редникова.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Художественный руководитель Московского Губернского драматического театра, актер Сергей Безруков с супругой режиссером Анной Матисон.

Премьера фильма Подольские курсанты
1 из 7

Художественный руководитель Московского Губернского драматического театра, актер Сергей Безруков с супругой режиссером Анной Матисон.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Генеральный продюсер и сценарист фильма Игорь Угольников и актриса Мария Аронова.

Премьера фильма Подольские курсанты
2 из 7

Генеральный продюсер и сценарист фильма Игорь Угольников и актриса Мария Аронова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Музыкант солист группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев на премьере фильма "Подольские курсанты".

Премьера фильма Подольские курсанты
3 из 7

Музыкант солист группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев на премьере фильма "Подольские курсанты".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Светлана Иванова и режиссер Джаник Файзиев.

Премьера фильма Подольские курсанты
4 из 7

Актриса Светлана Иванова и режиссер Джаник Файзиев.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Ольга Кабо с сыном Виктором.

Премьера фильма Подольские курсанты
5 из 7

Актриса Ольга Кабо с сыном Виктором.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Певец Валерий Сюткин, его супруга Виола и дочь Виола .

Премьера фильма Подольские курсанты
6 из 7

Певец Валерий Сюткин, его супруга Виола и дочь Виола .

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Журналист, телеведущий и писатель Владимир Познер и актёр, продюсер Леонид Ярмольник.

Премьера фильма Подольские курсанты
7 из 7

Журналист, телеведущий и писатель Владимир Познер и актёр, продюсер Леонид Ярмольник.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 7

Художественный руководитель Московского Губернского драматического театра, актер Сергей Безруков с супругой режиссером Анной Матисон.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 7

Генеральный продюсер и сценарист фильма Игорь Угольников и актриса Мария Аронова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 7

Музыкант солист группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев на премьере фильма "Подольские курсанты".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
4 из 7

Актриса Светлана Иванова и режиссер Джаник Файзиев.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
5 из 7

Актриса Ольга Кабо с сыном Виктором.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
6 из 7

Певец Валерий Сюткин, его супруга Виола и дочь Виола .

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
7 из 7

Журналист, телеведущий и писатель Владимир Познер и актёр, продюсер Леонид Ярмольник.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
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