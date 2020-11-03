Премьера фильма "Подольские курсанты" прошла в Москве

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Премьера фильма Вадима Шмелева "Подольские курсанты" прошла в Москве в кинотеатре "Октябрь"."Мы живем в очень странное лукавое время, когда невозможно обнять друг друга, поцеловать руку женщины, остаются только глаза, именно этим глазам адресован наш фильм", - сказал продюсер Игорь Угольников, представляя фильм и внушительную съемочную группу, которая заняла всю сцену.Угольников зачитал приветственную телеграмму от помощника президента России Владимира Мединского, в которой он отметил, что фильм выходит накануне Дня народного единства и поднимает очень важную тему любви к родине."Фильм делался трудно. Когда на фронт уходят совсем мальчишки, это принять невозможно. Когда я изучал архивные материалы, я просто ревел, именно ревел, а не скупая мужская слеза, настолько это было страшно. Я понял, что надо снимать так, чтобы не было стыдно перед этими мальчишками", - рассказал Шмелев.Картина рассказывает о подвиге командиров и курсантов подольских артиллерийского и пехотного училищ, героически сражавшихся на подступах к Москве на Варшавском шоссе в 1941 году. Главные роли в фильме исполнили Сергей Безруков, Евгений Дятлов, Алексей Бардуков, Роман Мадянов, Екатерина Редникова.
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Премьера фильма Вадима Шмелева "Подольские курсанты" прошла в Москве в кинотеатре "Октябрь".
"Мы живем в очень странное лукавое время, когда невозможно обнять друг друга, поцеловать руку женщины, остаются только глаза, именно этим глазам адресован наш фильм", - сказал продюсер Игорь Угольников, представляя фильм и внушительную съемочную группу, которая заняла всю сцену.
Угольников зачитал приветственную телеграмму от помощника президента России Владимира Мединского, в которой он отметил, что фильм выходит накануне Дня народного единства и поднимает очень важную тему любви к родине.
"Фильм делался трудно. Когда на фронт уходят совсем мальчишки, это принять невозможно. Когда я изучал архивные материалы, я просто ревел, именно ревел, а не скупая мужская слеза, настолько это было страшно. Я понял, что надо снимать так, чтобы не было стыдно перед этими мальчишками", - рассказал Шмелев.
Премьера фильма "Подольские курсанты" режиссера Вадима Шмелева в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве.
Картина рассказывает о подвиге командиров и курсантов подольских артиллерийского и пехотного училищ, героически сражавшихся на подступах к Москве на Варшавском шоссе в 1941 году. Главные роли в фильме исполнили Сергей Безруков, Евгений Дятлов, Алексей Бардуков, Роман Мадянов, Екатерина Редникова.
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