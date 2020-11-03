Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20201103/peregovory-1582822955.html
Нарышкин рассказал о сепаратных переговорах Запада с нацистами
Нарышкин рассказал о сепаратных переговорах Запада с нацистами
Западные страны пытались несколько раз вести сепаратные переговоры с гитлеровской Германией во время Второй мировой войны, но эти попытки были вскрыты и... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T13:24
2020-11-03T14:01
75 лет великой победы
юлиан семенов
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
дмитрий киселев
сергей нарышкин
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582773986_0:239:3197:2037_1400x0_80_0_0_d32cd3452ff09a7eab5c533760859a90.jpg
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Западные страны пытались несколько раз вести сепаратные переговоры с гитлеровской Германией во время Второй мировой войны, но эти попытки были вскрыты и пресечены при участии советской разведки.Об этом директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин рассказал в интервью РИА Новости, которое он дал генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву."Примечательно то, что Юлиан Семенов выбрал в качестве главной фабулы своего романа операцию советской разведки по вскрытию и пресечению сепаратных переговоров западных союзников с гитлеровской Германией. Надо сказать, что попыток вести такие переговоры в годы войны было несколько и с участием советской внешней разведки они были пресечены", - сказал Нарышкин.По его словам, Вилли Леман в какой-то степени действительно мог быть прообразом Штирлица из "Семнадцати мгновений весны", снятой по роману Юлиана Семенова.Леман к началу 1941 года занимал очень высокий пост в гестапо, сравнимый с тем постом, который занимал Штирлиц в СД, и имел доступ к обширной секретной информации. А вот судьбы у них разные, напомнил директор СВР."Вилли Леман был расстрелян в гестапо в 1942 году, а события романа и киноленты "Семнадцать мгновений весны", как вы помните, происходят в первые месяцы 1945 года. Но при этом надо понимать, что Леман за небольшое время сотрудничества в период Великой Отечественной войны, очевидно, передал определенные объемы очень важной информации, потому что имел доступ к закрытой информации Третьего рейха", - рассказал Нарышкин.В то же время он сообщил, что не обладает информацией, провоцировала ли советская разведка сепаратные переговоры Запада с Германией."Следила, в определенной степени контролировала. И это позволяло советскому руководству принимать те или иные действия с тем, чтобы эти переговоры не состоялись", - отметил директор СВР.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201103/razvedka-1582811926.html
https://ria.ru/20201014/lavrov-1579736837.html
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582773986_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_505b899d826a1eff05443e22e8e881a1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юлиан семенов, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), дмитрий киселев, сергей нарышкин, германия, в мире

Нарышкин рассказал о сепаратных переговорах Запада с нацистами

13:24 03.11.2020 (обновлено: 14:01 03.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Западные страны пытались несколько раз вести сепаратные переговоры с гитлеровской Германией во время Второй мировой войны, но эти попытки были вскрыты и пресечены при участии советской разведки.
Об этом директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин рассказал в интервью РИА Новости, которое он дал генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью генеральному директору МИА Россия сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
12:45
Нарышкин рассказал, какую информацию добывает разведка
"Примечательно то, что Юлиан Семенов выбрал в качестве главной фабулы своего романа операцию советской разведки по вскрытию и пресечению сепаратных переговоров западных союзников с гитлеровской Германией. Надо сказать, что попыток вести такие переговоры в годы войны было несколько и с участием советской внешней разведки они были пресечены", - сказал Нарышкин.
По его словам, Вилли Леман в какой-то степени действительно мог быть прообразом Штирлица из "Семнадцати мгновений весны", снятой по роману Юлиана Семенова.
Леман к началу 1941 года занимал очень высокий пост в гестапо, сравнимый с тем постом, который занимал Штирлиц в СД, и имел доступ к обширной секретной информации. А вот судьбы у них разные, напомнил директор СВР.
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 12:18
России пора перестать оглядываться на Запад, считает Лавров
"Вилли Леман был расстрелян в гестапо в 1942 году, а события романа и киноленты "Семнадцать мгновений весны", как вы помните, происходят в первые месяцы 1945 года. Но при этом надо понимать, что Леман за небольшое время сотрудничества в период Великой Отечественной войны, очевидно, передал определенные объемы очень важной информации, потому что имел доступ к закрытой информации Третьего рейха", - рассказал Нарышкин.
В то же время он сообщил, что не обладает информацией, провоцировала ли советская разведка сепаратные переговоры Запада с Германией.
"Следила, в определенной степени контролировала. И это позволяло советскому руководству принимать те или иные действия с тем, чтобы эти переговоры не состоялись", - отметил директор СВР.
Читайте полный текст интервью >>>
 
75 лет Великой ПобедыЮлиан СеменовСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Дмитрий КиселевСергей НарышкинГерманияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06Награжденного за борьбу с COVID-19 главврача больницы в Махачкале уволили
00:54Активисты перекрыли улицу недалеко от Белого дома
00:50Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть провокаторов и мародеров
00:49Число жертв землетрясения в Турции выросло до 113
00:36Эксперт рассказал, как выборы в США повлияют на ситуацию на Балканах
00:34Почти треть всех смертей от COVID-19 в Чехии пришлись на минувшую неделю
00:28Оправданный в Милане украинский нацгвардеец Маркив вышел на свободу
00:26Швейцарская разведка предупредила о сохранении угрозы теракта в стране
00:16В Швейцарии изучают возможные связи нападавших в Вене с Конфедерацией
00:06США официально выходят из Парижского соглашения по климату
00:05Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 3,3 миллиона
23:59В Нью-Йорке расследуют сообщения о звонках с просьбой сидеть дома
23:46Ереван заявил о праве Карабаха на контрудар в ответ на ракетные обстрелы
23:38К ограждению у Белого дома прибывают усиленные наряды полиции
23:33Почтовой службе США назначили дедлайн для доставки бюллетеней
23:26В день выборов в квартале от территории Белого дома запретили парковку
23:23В штате Миссури вандалы расписали стену музея призывами не голосовать
23:23Глава Еврогруппы не ожидает экономических потрясений после выборов в США
23:16Число жертв коронавируса в Москве превысило семь тысяч человек
23:13Театр Ермоловой отменил ноябрьские спектакли с Меньшиковым
Лента новостейМолния