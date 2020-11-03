https://ria.ru/20201103/peregovory-1582822955.html

Нарышкин рассказал о сепаратных переговорах Запада с нацистами

Нарышкин рассказал о сепаратных переговорах Запада с нацистами

Западные страны пытались несколько раз вести сепаратные переговоры с гитлеровской Германией во время Второй мировой войны, но эти попытки были вскрыты и... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T13:24

2020-11-03T13:24

2020-11-03T14:01

75 лет великой победы

юлиан семенов

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

дмитрий киселев

сергей нарышкин

германия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582773986_0:239:3197:2037_1400x0_80_0_0_d32cd3452ff09a7eab5c533760859a90.jpg

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Западные страны пытались несколько раз вести сепаратные переговоры с гитлеровской Германией во время Второй мировой войны, но эти попытки были вскрыты и пресечены при участии советской разведки.Об этом директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин рассказал в интервью РИА Новости, которое он дал генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву."Примечательно то, что Юлиан Семенов выбрал в качестве главной фабулы своего романа операцию советской разведки по вскрытию и пресечению сепаратных переговоров западных союзников с гитлеровской Германией. Надо сказать, что попыток вести такие переговоры в годы войны было несколько и с участием советской внешней разведки они были пресечены", - сказал Нарышкин.По его словам, Вилли Леман в какой-то степени действительно мог быть прообразом Штирлица из "Семнадцати мгновений весны", снятой по роману Юлиана Семенова.Леман к началу 1941 года занимал очень высокий пост в гестапо, сравнимый с тем постом, который занимал Штирлиц в СД, и имел доступ к обширной секретной информации. А вот судьбы у них разные, напомнил директор СВР."Вилли Леман был расстрелян в гестапо в 1942 году, а события романа и киноленты "Семнадцать мгновений весны", как вы помните, происходят в первые месяцы 1945 года. Но при этом надо понимать, что Леман за небольшое время сотрудничества в период Великой Отечественной войны, очевидно, передал определенные объемы очень важной информации, потому что имел доступ к закрытой информации Третьего рейха", - рассказал Нарышкин.В то же время он сообщил, что не обладает информацией, провоцировала ли советская разведка сепаратные переговоры Запада с Германией."Следила, в определенной степени контролировала. И это позволяло советскому руководству принимать те или иные действия с тем, чтобы эти переговоры не состоялись", - отметил директор СВР.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20201103/razvedka-1582811926.html

https://ria.ru/20201014/lavrov-1579736837.html

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлиан семенов, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), дмитрий киселев, сергей нарышкин, германия, в мире