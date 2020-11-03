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СК возбудил дело из-за пансионата в Саратове, где старики жили в подвале
СК возбудил дело из-за пансионата в Саратове, где старики жили в подвале
Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, в саратовском частном пансионате "Мирра", РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T14:31
2020-11-03T14:31
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
волжский район
саратов
происшествия
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САМАРА, 3 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, в саратовском частном пансионате "Мирра", где пожилые люди ютились в подвале и массово заразились чесоткой, сообщает во вторник пресс-служба СУСК по региону.Ранее сообщалось, что следователи начали проверку по "Мирре", деятельность учреждения 29 сентября решением суда была приостановлена на 30 суток. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям тщательно разобраться и доложить ему по ситуации с пансионатом. Прокурорская проверка выявила многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм, в том числе вскрылось, что часть из 32 пожилых постояльцев проживали в подвале, 15 из них заразились чесоткой, при этом всем им из-за хронических заболеваний требовался постоянный медицинский контроль."Следственным отделом по Волжскому району города Саратов… по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пожилых людей в пансионате для престарелых, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что 15 постояльцев пансионата забрали родственники, а из 17 оставшихся власти разместили семерых в больницах и 10 - в социально-оздоровительном центре "Ударник". По данным областного министерства труда и социальной защиты, два постояльца пансионата из-за отсутствия должного ухода находились в крайне тяжелом состоянии и позже скончались в больнице.
https://ria.ru/20201020/sterilizatsiya-1580726006.html
волжский район
саратов
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, волжский район, саратов, происшествия

СК возбудил дело из-за пансионата в Саратове, где старики жили в подвале

14:31 03.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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САМАРА, 3 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, в саратовском частном пансионате "Мирра", где пожилые люди ютились в подвале и массово заразились чесоткой, сообщает во вторник пресс-служба СУСК по региону.
Ранее сообщалось, что следователи начали проверку по "Мирре", деятельность учреждения 29 сентября решением суда была приостановлена на 30 суток. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям тщательно разобраться и доложить ему по ситуации с пансионатом. Прокурорская проверка выявила многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм, в том числе вскрылось, что часть из 32 пожилых постояльцев проживали в подвале, 15 из них заразились чесоткой, при этом всем им из-за хронических заболеваний требовался постоянный медицинский контроль.
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"Следственным отделом по Волжскому району города Саратов… по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пожилых людей в пансионате для престарелых, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 15 постояльцев пансионата забрали родственники, а из 17 оставшихся власти разместили семерых в больницах и 10 - в социально-оздоровительном центре "Ударник". По данным областного министерства труда и социальной защиты, два постояльца пансионата из-за отсутствия должного ухода находились в крайне тяжелом состоянии и позже скончались в больнице.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинВолжский районСаратовПроисшествия
 
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