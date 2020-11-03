https://ria.ru/20201103/nyu-york-1582919960.html
СМИ сообщили о голосовании "мертвых душ" в Нью-Йорке
СМИ сообщили о голосовании "мертвых душ" в Нью-Йорке
Несколько случаев голосования "мертвых душ" были зафиксированы в Нью-Йорке, сообщает газета New York Post. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T22:43
2020-11-03T22:43
2020-11-03T22:46
дональд трамп
нью-йорк (город)
сша
выборы президента сша — 2020
джо байден
в мире
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Несколько случаев голосования "мертвых душ" были зафиксированы в Нью-Йорке, сообщает газета New York Post.По данным газеты, избирательная комиссия 24 сентября направила бюллетень по запросу некой Фрэнсис Рэкхов и получила заполненный бюллетень обратно 8 октября. Однако проблема в том, что та Фрэнсис Рэкхов, которой был отправлен бюллетень, скончалась еще в 2012 году. Похожий случай произошел и с бюллетенем Гертруды Низзер, которой в этом году исполнился бы 101 год. Ей также комиссия отправила по ее запросу бюллетень, однако позже выяснилось, что избирательницы уже нет в живых.Избирательная комиссия сообщила, что занимается рассмотрением этих инцидентов.В США 3 ноября проходят выборы президента, на пост главы администрации Белого дома претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
https://ria.ru/20201103/vybory-1582914001.html
https://ria.ru/20201103/tramp-1582892386.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, нью-йорк (город), сша, джо байден, в мире