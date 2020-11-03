Нарышкин назвал экс-генерала КГБ Калугина предателем Родины
05:04 03.11.2020 (обновлено: 15:12 03.11.2020)
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости назвал самовлюбленным и эгоистичным предателем Родины бывшего генерала КГБ СССР Олега Калугина, ныне живущего в США.
"Но явно то, что американская страна приняла его к себе не за красивые глаза, то, что он является предателем - это факт", - сказал Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
По словам Нарышкина, он немножко знал Калугина. "Он же какое-то время, в 80-х годах, был заместителем, даже первым заместителем Ленинградского городского управления КГБ. Я немножко с ним пересекался", - сказал директор СВР.
"Я тогда чувствовал какой-то в нем такой эгоизм, эгоцентризм, самолюбование... Такие качества в нем все больше и больше проявлялись с годами. И, очевидно, был ряд других обстоятельств и личных качеств, которые побудили его пойти на это преступление, на предательство своей родины. Больше о нем не хочется говорить", - добавил Нарышкин.
В июне 2002 года Мосгорсуд приговорил к 15 годам лишения свободы Олега Калугина, генерала-майора, бывшего начальника управления внешней контрразведки Первого главного управления КГБ СССР (внешняя разведка). Согласно материалам следствия, в книге "The First Directorate: My 32 Years in Intelligence and Espionage Against the West" Калугин разгласил сведения об организации и методах работы разведки СССР и ее особо ценных агентах в Канаде, Австралии и Франции. Приговор был вынесен заочно, сам Калугин продолжает жить в США, где работает консультантом.