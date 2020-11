https://ria.ru/20201103/naryshkin-1582756418.html

Нарышкин назвал экс-генерала КГБ Калугина предателем Родины

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости назвал самовлюбленным и эгоистичным предателем Родины бывшего генерала КГБ СССР Олега Калугина, ныне живущего в США.По словам Нарышкина, он немножко знал Калугина. "Он же какое-то время, в 80-х годах, был заместителем, даже первым заместителем Ленинградского городского управления КГБ. Я немножко с ним пересекался", - сказал директор СВР."Я тогда чувствовал какой-то в нем такой эгоизм, эгоцентризм, самолюбование... Такие качества в нем все больше и больше проявлялись с годами. И, очевидно, был ряд других обстоятельств и личных качеств, которые побудили его пойти на это преступление, на предательство своей родины. Больше о нем не хочется говорить", - добавил Нарышкин.В июне 2002 года Мосгорсуд приговорил к 15 годам лишения свободы Олега Калугина, генерала-майора, бывшего начальника управления внешней контрразведки Первого главного управления КГБ СССР (внешняя разведка). Согласно материалам следствия, в книге "The First Directorate: My 32 Years in Intelligence and Espionage Against the West" Калугин разгласил сведения об организации и методах работы разведки СССР и ее особо ценных агентах в Канаде, Австралии и Франции. Приговор был вынесен заочно, сам Калугин продолжает жить в США, где работает консультантом.Читайте полный текст интервью >>>

