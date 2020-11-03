https://ria.ru/20201103/naryshkin-1582752662.html

СВР не видит интереса США к улучшению отношений с Россией после выборов

СВР не видит интереса США к улучшению отношений с Россией после выборов

Служба внешней разведки России пока не видит признаков того, чтобы американские политики - и республиканцы, и демократы — были бы заинтересованы в развитии... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T03:18

2020-11-03T03:18

2020-11-03T14:25

выборы президента сша — 2020

россия

дональд трамп

джо байден

сергей нарышкин

сша

в мире

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Служба внешней разведки России пока не видит признаков того, чтобы американские политики - и республиканцы, и демократы — были бы заинтересованы в развитии равноправных отношений с Россией после выборов президента США, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.Выборы президента США пройдут 3 ноября. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов, бывший вице-президент Джо Байден.

россия

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нарышкин предрек продолжение раскола в США после выборов Служба внешней разведки России ожидает, что голосование по почте на выборах президента США позволит опротестовать результатов выборов, что поспособствует сохранению раскола в Соединенных Штатах, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. 2020-11-03T03:18 true PT1M54S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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