https://ria.ru/20201103/naryshkin-1582752662.html
СВР не видит интереса США к улучшению отношений с Россией после выборов
СВР не видит интереса США к улучшению отношений с Россией после выборов
Служба внешней разведки России пока не видит признаков того, чтобы американские политики - и республиканцы, и демократы — были бы заинтересованы в развитии... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T03:18
2020-11-03T03:18
2020-11-03T14:25
выборы президента сша — 2020
россия
дональд трамп
джо байден
сергей нарышкин
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582699743_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_c9ea081cc12a6ebe61d0358b8f202c05.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Служба внешней разведки России пока не видит признаков того, чтобы американские политики - и республиканцы, и демократы — были бы заинтересованы в развитии равноправных отношений с Россией после выборов президента США, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.Выборы президента США пройдут 3 ноября. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов, бывший вице-президент Джо Байден.
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582699743_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_a117657f211b495d8f6643b6da011222.jpg
Нарышкин предрек продолжение раскола в США после выборов
Служба внешней разведки России ожидает, что голосование по почте на выборах президента США позволит опротестовать результатов выборов, что поспособствует сохранению раскола в Соединенных Штатах, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
2020-11-03T03:18
true
PT1M54S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, россия, дональд трамп, джо байден, сергей нарышкин, сша, в мире