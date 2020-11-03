Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201103/naryshkin-1582752662.html
СВР не видит интереса США к улучшению отношений с Россией после выборов
СВР не видит интереса США к улучшению отношений с Россией после выборов
Служба внешней разведки России пока не видит признаков того, чтобы американские политики - и республиканцы, и демократы — были бы заинтересованы в развитии... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T03:18
2020-11-03T14:25
выборы президента сша — 2020
россия
дональд трамп
джо байден
сергей нарышкин
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582699743_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_c9ea081cc12a6ebe61d0358b8f202c05.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Служба внешней разведки России пока не видит признаков того, чтобы американские политики - и республиканцы, и демократы — были бы заинтересованы в развитии равноправных отношений с Россией после выборов президента США, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.Выборы президента США пройдут 3 ноября. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов, бывший вице-президент Джо Байден.
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Нарышкин предрек продолжение раскола в США после выборов
Служба внешней разведки России ожидает, что голосование по почте на выборах президента США позволит опротестовать результатов выборов, что поспособствует сохранению раскола в Соединенных Штатах, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
2020-11-03T03:18
true
PT1M54S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582699743_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_a117657f211b495d8f6643b6da011222.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, россия, дональд трамп, джо байден, сергей нарышкин, сша, в мире
СВР не видит интереса США к улучшению отношений с Россией после выборов
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Служба внешней разведки России пока не видит признаков того, чтобы американские политики - и республиканцы, и демократы — были бы заинтересованы в развитии равноправных отношений с Россией после выборов президента США, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
2020-11-03T03:18
true
PT1M54S

СВР не видит интереса США к улучшению отношений с Россией после выборов

03:18 03.11.2020 (обновлено: 14:25 03.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений БиятовДиректор СВР Сергей Нарышкин во время интервью в МИА "Россия сегодня"
Директор СВР Сергей Нарышкин во время интервью в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Служба внешней разведки России пока не видит признаков того, чтобы американские политики - и республиканцы, и демократы — были бы заинтересованы в развитии равноправных отношений с Россией после выборов президента США, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

"Что касается позиции Российской Федерации, то мы, конечно, заинтересованы и в более широком диалоге, и в развитии равноправных отношений, равноправного сотрудничества между двумя нашими странами. Но, к сожалению, мы пока не видим признаков того, чтобы такой подход обнаруживался и в американском политическом сегменте", - отметил Нарышкин.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов, бывший вице-президент Джо Байден.
 
Выборы президента США — 2020РоссияДональд ТрампДжо БайденСергей НарышкинСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06Уволен главврач больницы в Махачкале, награжденный за борьбу с COVID-19
00:54Активисты перекрыли улицу недалеко от Белого дома
00:50Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть провокаторов и мародеров
00:49Число жертв землетрясения в Турции выросло до 113
00:36Эксперт рассказал, как выборы в США повлияют на ситуацию на Балканах
00:34Почти треть всех смертей от COVID-19 в Чехии пришлись на минувшую неделю
00:28Оправданный в Милане украинский нацгвардеец Маркив вышел на свободу
00:26Швейцарская разведка предупредила о сохранении угрозы теракта в стране
00:16В Швейцарии изучают возможные связи нападавших в Вене с Конфедерацией
00:06США официально выходят из Парижского соглашения по климату
00:05Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 3,3 миллиона
23:59В Нью-Йорке расследуют сообщения о звонках с просьбой сидеть дома
23:46Ереван заявил о праве Карабаха на контрудар в ответ на ракетные обстрелы
23:38К ограждению у Белого дома прибывают усиленные наряды полиции
23:33Почтовой службе США назначили дедлайн для доставки бюллетеней
23:26В день выборов в квартале от территории Белого дома запретили парковку
23:23В штате Миссури вандалы расписали стену музея призывами не голосовать
23:23Глава Еврогруппы не ожидает экономических потрясений после выборов в США
23:16Число жертв коронавируса в Москве превысило семь тысяч человек
23:13Театр Ермоловой отменил ноябрьские спектакли с Меньшиковым
Лента новостейМолния