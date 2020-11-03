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Курц подтвердил информацию об исламистском характере нападения в Вене
Курц подтвердил информацию об исламистском характере нападения в Вене
Информация об исламистском характере нападения в Вене подтвердилась, Австрия найдет и привлечет к ответственности всех причастных, заявил во вторник канцлер... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T13:04
2020-11-03T13:04
теракт в вене
себастьян курц
исламское государство
австрия
вена
в мире
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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Информация об исламистском характере нападения в Вене подтвердилась, Австрия найдет и привлечет к ответственности всех причастных, заявил во вторник канцлер республики Себастьян Курц."Подтвердилось, что вчерашнее нападение - определенно исламистский террористический акт. Это был теракт из ненависти к нашим фундаментальным ценностям, модели жизни, из ненависти к нашей демократии, в которой все люди равны", - сказал Курц.Он заявил, что Австрия будет защищать свои фундаментальные ценности, образ жизни и демократию всеми возможными способами."Мы будем отслеживать, преследовать и привлечем к справедливому наказанию преступников, подстрекателей и единомышленников", - добавил канцлер.В понедельник в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Курц заявил, что произошедшее является терактом. Погибли четыре человека. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что он являлся сторонником группировки "Исламское государство" (ИГ*).* Террористическая организация, запрещена в России
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теракт в вене, себастьян курц, исламское государство, австрия, вена, в мире

Курц подтвердил информацию об исламистском характере нападения в Вене

13:04 03.11.2020
 
© REUTERS / Lisi NiesnerСотрудники полиции Австрии на месте стрельбы в Вене
Сотрудники полиции Австрии на месте стрельбы в Вене - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© REUTERS / Lisi Niesner
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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Информация об исламистском характере нападения в Вене подтвердилась, Австрия найдет и привлечет к ответственности всех причастных, заявил во вторник канцлер республики Себастьян Курц.
"Подтвердилось, что вчерашнее нападение - определенно исламистский террористический акт. Это был теракт из ненависти к нашим фундаментальным ценностям, модели жизни, из ненависти к нашей демократии, в которой все люди равны", - сказал Курц.
Он заявил, что Австрия будет защищать свои фундаментальные ценности, образ жизни и демократию всеми возможными способами.
"Мы будем отслеживать, преследовать и привлечем к справедливому наказанию преступников, подстрекателей и единомышленников", - добавил канцлер.
Сотрудники правоохранительных органов Австрии на мете стрельбы в Вене - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
Вчера, 11:33
Ветеран "Альфы" раскритиковал работу спецслужб после теракта в Вене
В понедельник в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Курц заявил, что произошедшее является терактом. Погибли четыре человека. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что он являлся сторонником группировки "Исламское государство" (ИГ*).
* Террористическая организация, запрещена в России
 
Теракт в ВенеСебастьян КурцИсламское государствоАвстрияВенаВ мире
 
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