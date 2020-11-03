https://ria.ru/20201103/napadenie-1582816524.html

Курц подтвердил информацию об исламистском характере нападения в Вене

Курц подтвердил информацию об исламистском характере нападения в Вене

Информация об исламистском характере нападения в Вене подтвердилась, Австрия найдет и привлечет к ответственности всех причастных, заявил во вторник канцлер... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T13:04

2020-11-03T13:04

2020-11-03T13:04

теракт в вене

себастьян курц

исламское государство

австрия

вена

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582769134_0:321:3070:2048_1400x0_80_0_0_bd72a35c96ec758883ff8f8011a9ee01.jpg

ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Информация об исламистском характере нападения в Вене подтвердилась, Австрия найдет и привлечет к ответственности всех причастных, заявил во вторник канцлер республики Себастьян Курц."Подтвердилось, что вчерашнее нападение - определенно исламистский террористический акт. Это был теракт из ненависти к нашим фундаментальным ценностям, модели жизни, из ненависти к нашей демократии, в которой все люди равны", - сказал Курц.Он заявил, что Австрия будет защищать свои фундаментальные ценности, образ жизни и демократию всеми возможными способами."Мы будем отслеживать, преследовать и привлечем к справедливому наказанию преступников, подстрекателей и единомышленников", - добавил канцлер.В понедельник в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Курц заявил, что произошедшее является терактом. Погибли четыре человека. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что он являлся сторонником группировки "Исламское государство" (ИГ*).* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20201103/spetssluzhby-1582794702.html

австрия

вена

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, себастьян курц, исламское государство, австрия, вена, в мире