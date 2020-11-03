https://ria.ru/20201103/napadenie-1582797217.html

В Москве задержали подозреваемого в нападении с молотком на прохожего

В Москве задержали подозреваемого в нападении с молотком на прохожего

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на юге Москвы, сообщила замначальника пресс-службы столичного главка МВД Екатерина Гузь. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T11:42

2020-11-03T11:42

2020-11-03T13:38

москва

происшествия

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на юге Москвы, сообщила замначальника пресс-службы столичного главка МВД Екатерина Гузь.По ее словам, в территориальный отдел полиции поступило сообщение от жительницы столицы о том, что на Судостроительной улице неизвестный напал на прохожего."Ударил его несколько раз предметом, похожим на молоток, забрал денежные средства и скрылся с места происшествия. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, а потерпевший был доставлен в одно из столичных медицинских учреждений и после оказания помощи был отпущен. Потерпевший пояснил, что снял деньги в банкомате и направлялся домой", - сказала Гузь.Она добавила, что сотрудники полиции задержали подозреваемого на Затонной улице. Им оказался 23-летний приезжий. Часть похищенного изъята.Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20201016/ubiystvo-1580135046.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия