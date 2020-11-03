https://ria.ru/20201103/napadenie-1582797217.html
В Москве задержали подозреваемого в нападении с молотком на прохожего
В Москве задержали подозреваемого в нападении с молотком на прохожего
Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на юге Москвы, сообщила замначальника пресс-службы столичного главка МВД Екатерина Гузь. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T11:42
2020-11-03T11:42
2020-11-03T13:38
москва
происшествия
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на юге Москвы, сообщила замначальника пресс-службы столичного главка МВД Екатерина Гузь.По ее словам, в территориальный отдел полиции поступило сообщение от жительницы столицы о том, что на Судостроительной улице неизвестный напал на прохожего."Ударил его несколько раз предметом, похожим на молоток, забрал денежные средства и скрылся с места происшествия. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, а потерпевший был доставлен в одно из столичных медицинских учреждений и после оказания помощи был отпущен. Потерпевший пояснил, что снял деньги в банкомате и направлялся домой", - сказала Гузь.Она добавила, что сотрудники полиции задержали подозреваемого на Затонной улице. Им оказался 23-летний приезжий. Часть похищенного изъята.Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20201016/ubiystvo-1580135046.html
https://ria.ru/20200310/1568394042.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости.
Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на юге Москвы
, сообщила замначальника пресс-службы столичного главка МВД Екатерина Гузь.
По ее словам, в территориальный отдел полиции поступило сообщение от жительницы столицы о том, что на Судостроительной улице неизвестный напал на прохожего.
"Ударил его несколько раз предметом, похожим на молоток, забрал денежные средства и скрылся с места происшествия. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, а потерпевший был доставлен в одно из столичных медицинских учреждений и после оказания помощи был отпущен. Потерпевший пояснил, что снял деньги в банкомате и направлялся домой", - сказала Гузь.
Она добавила, что сотрудники полиции задержали подозреваемого на Затонной улице. Им оказался 23-летний приезжий. Часть похищенного изъята.
Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.