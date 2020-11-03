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В Москве задержали подозреваемого в нападении с молотком на прохожего
В Москве задержали подозреваемого в нападении с молотком на прохожего
Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на юге Москвы, сообщила замначальника пресс-службы столичного главка МВД Екатерина Гузь. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T11:42
2020-11-03T13:38
москва
происшествия
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на юге Москвы, сообщила замначальника пресс-службы столичного главка МВД Екатерина Гузь.По ее словам, в территориальный отдел полиции поступило сообщение от жительницы столицы о том, что на Судостроительной улице неизвестный напал на прохожего."Ударил его несколько раз предметом, похожим на молоток, забрал денежные средства и скрылся с места происшествия. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, а потерпевший был доставлен в одно из столичных медицинских учреждений и после оказания помощи был отпущен. Потерпевший пояснил, что снял деньги в банкомате и направлялся домой", - сказала Гузь.Она добавила, что сотрудники полиции задержали подозреваемого на Затонной улице. Им оказался 23-летний приезжий. Часть похищенного изъята.Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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москва, происшествия

В Москве задержали подозреваемого в нападении с молотком на прохожего

11:42 03.11.2020 (обновлено: 13:38 03.11.2020)
 
© Фото : ГУМВД по городу МосквеНападение на мужчину на Судостроительной улице в Москве
Нападение на мужчину на Судостроительной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Фото : ГУМВД по городу Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на юге Москвы, сообщила замначальника пресс-службы столичного главка МВД Екатерина Гузь.
По ее словам, в территориальный отдел полиции поступило сообщение от жительницы столицы о том, что на Судостроительной улице неизвестный напал на прохожего.
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"Ударил его несколько раз предметом, похожим на молоток, забрал денежные средства и скрылся с места происшествия. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, а потерпевший был доставлен в одно из столичных медицинских учреждений и после оказания помощи был отпущен. Потерпевший пояснил, что снял деньги в банкомате и направлялся домой", - сказала Гузь.
© Фото : ГУМВД по городу МосквеНападение на мужчину на Судостроительной улице в Москве
Нападение на мужчину на Судостроительной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Фото : ГУМВД по городу Москве
Нападение на мужчину на Судостроительной улице в Москве
Она добавила, что сотрудники полиции задержали подозреваемого на Затонной улице. Им оказался 23-летний приезжий. Часть похищенного изъята.
Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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