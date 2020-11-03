https://ria.ru/20201103/nakopleniya-1582844556.html
Доходность инвестиций пенсионных накоплений ВЭБом превысила инфляцию
Доходность инвестиций пенсионных накоплений ВЭБом превысила инфляцию
Доходность инвестирования ВЭБом средств пенсионных накоплений за девять месяцев 2020 года составила 6,82% годовых по расширенному инвестиционному портфелю,... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T15:09
2020-11-03T15:09
2020-11-03T15:18
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пенсионный фонд рф
экономика
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Доходность инвестирования ВЭБом средств пенсионных накоплений за девять месяцев 2020 года составила 6,82% годовых по расширенному инвестиционному портфелю, сообщила пресс-служба госкорпорации."Доходность размещения пенсионных накоплений граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд, за девять месяцев 2020 года составила 6,82% при инфляции в 3,7%. Доходность по портфелю госбумаг оказалась на уровне 8,46%", - говорится в сообщении.Доходность от инвестирования пенсий ВЭБом по расширенному портфелю за девять месяцев 2019 года составила 8,43%, по портфелю госбумаг - 11,55%.ВЭБ управляет пенсионными накоплениями тех граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд (так называемых "молчунов"). По умолчанию он инвестирует эти средства по расширенному инвестиционному портфелю. Вместе с тем гражданин может подать заявление в ПФР о выборе портфеля государственных ценных бумаг.Доход от размещения ВЭБом пенсионных накоплений по итогам девяти месяцев 2020 года составил более 92 миллиардов рублей по расширенному портфелю и более 2 миллиардов рублей по портфелю госбумаг.
https://ria.ru/20201029/pensiya-1582019918.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вэб, пенсионный фонд рф, экономика
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости.
Доходность инвестирования ВЭБом
средств пенсионных накоплений за девять месяцев 2020 года составила 6,82% годовых по расширенному инвестиционному портфелю, сообщила пресс-служба госкорпорации.
"Доходность размещения пенсионных накоплений граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд, за девять месяцев 2020 года составила 6,82% при инфляции в 3,7%. Доходность по портфелю госбумаг оказалась на уровне 8,46%", - говорится в сообщении.
Доходность от инвестирования пенсий ВЭБом по расширенному портфелю за девять месяцев 2019 года составила 8,43%, по портфелю госбумаг - 11,55%.
ВЭБ управляет пенсионными накоплениями тех граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд (так называемых "молчунов"). По умолчанию он инвестирует эти средства по расширенному инвестиционному портфелю. Вместе с тем гражданин может подать заявление в ПФР
о выборе портфеля государственных ценных бумаг.
Доход от размещения ВЭБом пенсионных накоплений по итогам девяти месяцев 2020 года составил более 92 миллиардов рублей по расширенному портфелю и более 2 миллиардов рублей по портфелю госбумаг.