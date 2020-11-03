https://ria.ru/20201103/nakopleniya-1582844556.html

Доходность инвестиций пенсионных накоплений ВЭБом превысила инфляцию

Доходность инвестиций пенсионных накоплений ВЭБом превысила инфляцию

Доходность инвестирования ВЭБом средств пенсионных накоплений за девять месяцев 2020 года составила 6,82% годовых по расширенному инвестиционному портфелю,... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T15:09

2020-11-03T15:09

2020-11-03T15:18

вэб

пенсионный фонд рф

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579561366_0:0:2859:1609_1400x0_80_0_0_95ca505a0a0c6393a53e58f44e4df7b9.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Доходность инвестирования ВЭБом средств пенсионных накоплений за девять месяцев 2020 года составила 6,82% годовых по расширенному инвестиционному портфелю, сообщила пресс-служба госкорпорации."Доходность размещения пенсионных накоплений граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд, за девять месяцев 2020 года составила 6,82% при инфляции в 3,7%. Доходность по портфелю госбумаг оказалась на уровне 8,46%", - говорится в сообщении.Доходность от инвестирования пенсий ВЭБом по расширенному портфелю за девять месяцев 2019 года составила 8,43%, по портфелю госбумаг - 11,55%.ВЭБ управляет пенсионными накоплениями тех граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд (так называемых "молчунов"). По умолчанию он инвестирует эти средства по расширенному инвестиционному портфелю. Вместе с тем гражданин может подать заявление в ПФР о выборе портфеля государственных ценных бумаг.Доход от размещения ВЭБом пенсионных накоплений по итогам девяти месяцев 2020 года составил более 92 миллиардов рублей по расширенному портфелю и более 2 миллиардов рублей по портфелю госбумаг.

https://ria.ru/20201029/pensiya-1582019918.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вэб, пенсионный фонд рф, экономика