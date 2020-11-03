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ОП предложила дать наблюдателям работать с начала избирательной кампании
ОП предложила дать наблюдателям работать с начала избирательной кампании
Общественная палата РФ предлагает законодательно закрепить возможность работы наблюдателей не только в день голосования, но с момента старта избирательной... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T11:24
2020-11-03T11:24
максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)
владимир путин
москва
общество
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Общественная палата РФ предлагает законодательно закрепить возможность работы наблюдателей не только в день голосования, но с момента старта избирательной кампании, а также компенсировать наблюдателям расходы на транспорт, питание и связь, сообщил председатель координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев."В Общественную палату поступило поручение президента РФ Владимира Путина проанализировать результаты общественного наблюдения за общероссийским голосованием. Вместе с общественными организациями и политическими партиями мы недавно собирали координационный совет по общественному контролю за голосованием. …В том числе предложили целый ряд вопросов, как развивать нам институт наблюдения. Первое: …мы рассматриваем сейчас вопрос дополнить законодательство с тем, чтобы мы могли направлять наблюдателей не только в день голосования, а с момента объявления избирательной кампании", - рассказал Григорьев на форуме ОП РФ "Сообщество".Вопросы также возникли по отношению к некоему "неравенству" между наблюдателями от партий, труд которых оплачивается, и общественными наблюдателями, работающими на добровольных началах. По словам члена ОП РФ, компенсировать можно было бы хотя бы транспортные расходы и траты, связанные с питанием и связью."И третий вопрос, который мы тоже передали в документах по этому поручению президента, - это предложение наш "золотой стандарт" сделать цифровым. Чтобы каждый наблюдатель во время нахождения на избирательном участке мог отмечать, что происходит, мог идти по нашему стандарту, а мы уже имели возможность здесь, в Москве, в нашем ситуационном центре полностью контролировать по каждому избирательному участку, что происходит, в режиме онлайн", - добавил Григорьев.
https://ria.ru/20201103/vybory-1582787806.html
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максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), владимир путин, москва, общество

ОП предложила дать наблюдателям работать с начала избирательной кампании

11:24 03.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВторой тур выборов губернатора Приморского края
Второй тур выборов губернатора Приморского края - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Общественная палата РФ предлагает законодательно закрепить возможность работы наблюдателей не только в день голосования, но с момента старта избирательной кампании, а также компенсировать наблюдателям расходы на транспорт, питание и связь, сообщил председатель координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.
"В Общественную палату поступило поручение президента РФ Владимира Путина проанализировать результаты общественного наблюдения за общероссийским голосованием. Вместе с общественными организациями и политическими партиями мы недавно собирали координационный совет по общественному контролю за голосованием. …В том числе предложили целый ряд вопросов, как развивать нам институт наблюдения. Первое: …мы рассматриваем сейчас вопрос дополнить законодательство с тем, чтобы мы могли направлять наблюдателей не только в день голосования, а с момента объявления избирательной кампании", - рассказал Григорьев на форуме ОП РФ "Сообщество".
Выездное голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
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В Общественной палате выступили за отмену дня тишины накануне голосования
Вопросы также возникли по отношению к некоему "неравенству" между наблюдателями от партий, труд которых оплачивается, и общественными наблюдателями, работающими на добровольных началах. По словам члена ОП РФ, компенсировать можно было бы хотя бы транспортные расходы и траты, связанные с питанием и связью.
"И третий вопрос, который мы тоже передали в документах по этому поручению президента, - это предложение наш "золотой стандарт" сделать цифровым. Чтобы каждый наблюдатель во время нахождения на избирательном участке мог отмечать, что происходит, мог идти по нашему стандарту, а мы уже имели возможность здесь, в Москве, в нашем ситуационном центре полностью контролировать по каждому избирательному участку, что происходит, в режиме онлайн", - добавил Григорьев.
Здание Общественной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
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В Общественной палате предложили создать Росфейкнадзор
 
Максим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии)Владимир ПутинМоскваОбщество
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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