https://ria.ru/20201103/moshenniki-1582757812.html

Эксперт сообщила о готовящемся виде мошенничества с брендом AliExpress

Эксперт сообщила о готовящемся виде мошенничества с брендом AliExpress

Злоумышленники для кражи средств россиян готовятся использовать бренд маркетплейса AliExpress, на котором на следующей неделе пройдет крупная распродажа, по... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T06:13

2020-11-03T06:13

2020-11-03T23:32

лаборатория касперского

технологии

общество

россия

aliexpress

происшествия

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Злоумышленники для кражи средств россиян готовятся использовать бренд маркетплейса AliExpress, на котором на следующей неделе пройдет крупная распродажа, по крайней мере подозрительных сайтов создано уже более двадцати, рассказала РИА Новости ведущий контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Сидорина.В преддверии распродажи AliExpress рассылает напоминания о будущей акции, в том числе посредством смс-сообщений, обещая участникам подарки."Почти за две недели мы обнаружили больше 20 новых подозрительных ресурсов по миру, в названии которых присутствует слово aliexpress. Это сайты-заглушки, которые пока не наполнены контентом и зарегистрированы на частное лицо на небольшой срок. Они могут использоваться злоумышленниками в будущем для реализации фишинговых и скам-схем", - сказала Сидорина."Такое небольшое количество подозрительных ресурсов на данный момент можно объяснить тем, что вероятнее всего, количество фишинговых сайтов на популярные онлайн-площадки увеличится ближе к значимым событиям: "черной пятнице", "киберпонедельнику" и так далее. К этому моменту пользователи станут активнее в интернете, а за большим количеством рекламы злоумышленникам будет легче спрятаться", - предупреждает эксперт.

https://realty.ria.ru/20201031/kak-obmanyvayut-pensionerov-1582397804.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лаборатория касперского, технологии, общество, россия, aliexpress, происшествия