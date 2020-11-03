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Эксперт сообщила о готовящемся виде мошенничества с брендом AliExpress
Эксперт сообщила о готовящемся виде мошенничества с брендом AliExpress
Злоумышленники для кражи средств россиян готовятся использовать бренд маркетплейса AliExpress, на котором на следующей неделе пройдет крупная распродажа, по... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T06:13
2020-11-03T23:32
лаборатория касперского
технологии
общество
россия
aliexpress
происшествия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Злоумышленники для кражи средств россиян готовятся использовать бренд маркетплейса AliExpress, на котором на следующей неделе пройдет крупная распродажа, по крайней мере подозрительных сайтов создано уже более двадцати, рассказала РИА Новости ведущий контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Сидорина.В преддверии распродажи AliExpress рассылает напоминания о будущей акции, в том числе посредством смс-сообщений, обещая участникам подарки."Почти за две недели мы обнаружили больше 20 новых подозрительных ресурсов по миру, в названии которых присутствует слово aliexpress. Это сайты-заглушки, которые пока не наполнены контентом и зарегистрированы на частное лицо на небольшой срок. Они могут использоваться злоумышленниками в будущем для реализации фишинговых и скам-схем", - сказала Сидорина."Такое небольшое количество подозрительных ресурсов на данный момент можно объяснить тем, что вероятнее всего, количество фишинговых сайтов на популярные онлайн-площадки увеличится ближе к значимым событиям: "черной пятнице", "киберпонедельнику" и так далее. К этому моменту пользователи станут активнее в интернете, а за большим количеством рекламы злоумышленникам будет легче спрятаться", - предупреждает эксперт.
https://realty.ria.ru/20201031/kak-obmanyvayut-pensionerov-1582397804.html
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лаборатория касперского, технологии, общество, россия, aliexpress, происшествия

Эксперт сообщила о готовящемся виде мошенничества с брендом AliExpress

06:13 03.11.2020 (обновлено: 23:32 03.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудник компании "Лаборатория Касперского" в Москве
Сотрудник компании Лаборатория Касперского в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Злоумышленники для кражи средств россиян готовятся использовать бренд маркетплейса AliExpress, на котором на следующей неделе пройдет крупная распродажа, по крайней мере подозрительных сайтов создано уже более двадцати, рассказала РИА Новости ведущий контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Сидорина.
В преддверии распродажи AliExpress рассылает напоминания о будущей акции, в том числе посредством смс-сообщений, обещая участникам подарки.
"Почти за две недели мы обнаружили больше 20 новых подозрительных ресурсов по миру, в названии которых присутствует слово aliexpress. Это сайты-заглушки, которые пока не наполнены контентом и зарегистрированы на частное лицо на небольшой срок. Они могут использоваться злоумышленниками в будущем для реализации фишинговых и скам-схем", - сказала Сидорина.
"Такое небольшое количество подозрительных ресурсов на данный момент можно объяснить тем, что вероятнее всего, количество фишинговых сайтов на популярные онлайн-площадки увеличится ближе к значимым событиям: "черной пятнице", "киберпонедельнику" и так далее. К этому моменту пользователи станут активнее в интернете, а за большим количеством рекламы злоумышленникам будет легче спрятаться", - предупреждает эксперт.
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