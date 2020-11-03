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РИА Наука
https://ria.ru/20201103/mks-1582807732.html
Первый в истории полностью российский экипаж отправится на МКС в апреле
Первый в истории полностью российский экипаж отправится на МКС в апреле
Утвержден состав первого в истории Международной космической станции полностью российского экипажа, который полетит в апреле 2021 года на корабле "Союз МС-18",... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T12:28
2020-11-03T12:40
риа наука
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Утвержден состав первого в истории Международной космической станции полностью российского экипажа, который полетит в апреле 2021 года на корабле "Союз МС-18", сообщил "Роскосмос"."Межведомственная комиссия по отбору космонавтов утвердила основной и дублирующий экипажи 65-й длительной экспедиции на МКС. Запуск транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18" с экипажем этой экспедиции планируется осуществить в апреле 2021 года с космодрома Байконур", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.Отмечается, что в основной экипаж вошли Олег Новицкий, Петр Дубров и Сергей Корсаков, дублирующего - Антон Шкаплеров, Андрей Бабкин и Дмитрий Петелин.Предыдущий полностью российский экипаж в составе Сергея Залетина и Александра Калери отправился на корабле "Союз ТМ-30" на орбитальную станцию "Мир" в апреле 2000 года. К МКС экипажи из только российских космонавтов не летали.В сентябре в "Роскосмосе" рассказали РИА Новости, что корабль "Союз МС-18" будет запущен с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а" 1 апреля 2021 года.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.
https://ria.ru/20201030/mks-1582376164.html
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос

Первый в истории полностью российский экипаж отправится на МКС в апреле

12:28 03.11.2020 (обновлено: 12:40 03.11.2020)
 
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерНочное небо и Большая Медведица с борта МКС
Ночное небо и Большая Медведица с борта МКС - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Утвержден состав первого в истории Международной космической станции полностью российского экипажа, который полетит в апреле 2021 года на корабле "Союз МС-18", сообщил "Роскосмос".
"Межведомственная комиссия по отбору космонавтов утвердила основной и дублирующий экипажи 65-й длительной экспедиции на МКС. Запуск транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18" с экипажем этой экспедиции планируется осуществить в апреле 2021 года с космодрома Байконур", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
Отмечается, что в основной экипаж вошли Олег Новицкий, Петр Дубров и Сергей Корсаков, дублирующего - Антон Шкаплеров, Андрей Бабкин и Дмитрий Петелин.
Предыдущий полностью российский экипаж в составе Сергея Залетина и Александра Калери отправился на корабле "Союз ТМ-30" на орбитальную станцию "Мир" в апреле 2000 года. К МКС экипажи из только российских космонавтов не летали.
Ураган Женевьева у тихоокеанского побережья Мексики снятый с борта МКС - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 20:51
Командир МКС Рыжиков оценил состояние станции
В сентябре в "Роскосмосе" рассказали РИА Новости, что корабль "Союз МС-18" будет запущен с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а" 1 апреля 2021 года.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.
 
РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмос
 
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