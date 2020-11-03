https://ria.ru/20201103/mks-1582807732.html
Первый в истории полностью российский экипаж отправится на МКС в апреле
Первый в истории полностью российский экипаж отправится на МКС в апреле
Утвержден состав первого в истории Международной космической станции полностью российского экипажа, который полетит в апреле 2021 года на корабле "Союз МС-18",... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T12:28
2020-11-03T12:28
2020-11-03T12:40
риа наука
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Утвержден состав первого в истории Международной космической станции полностью российского экипажа, который полетит в апреле 2021 года на корабле "Союз МС-18", сообщил "Роскосмос"."Межведомственная комиссия по отбору космонавтов утвердила основной и дублирующий экипажи 65-й длительной экспедиции на МКС. Запуск транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18" с экипажем этой экспедиции планируется осуществить в апреле 2021 года с космодрома Байконур", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.Отмечается, что в основной экипаж вошли Олег Новицкий, Петр Дубров и Сергей Корсаков, дублирующего - Антон Шкаплеров, Андрей Бабкин и Дмитрий Петелин.Предыдущий полностью российский экипаж в составе Сергея Залетина и Александра Калери отправился на корабле "Союз ТМ-30" на орбитальную станцию "Мир" в апреле 2000 года. К МКС экипажи из только российских космонавтов не летали.В сентябре в "Роскосмосе" рассказали РИА Новости, что корабль "Союз МС-18" будет запущен с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а" 1 апреля 2021 года.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.
https://ria.ru/20201030/mks-1582376164.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос