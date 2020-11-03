https://ria.ru/20201103/mimibuk-1582705585.html

Создавая воспоминания: как самозанятые из Москвы стали делать беби-буки

Создавая воспоминания: как самозанятые из Москвы стали делать беби-буки

Жизнь Василия и Юлии Любенко сильно изменилась с появлением первого сына в 2013 году. Будущим родителям очень хотелось сделать красивый альбом с фотографиями,... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T12:32

2020-11-03T12:32

2020-11-03T12:32

мсп банк

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582698484_0:80:2890:1706_1400x0_80_0_0_e5e91341f6aba4f851a839218e9675db.jpg

Жизнь Василия и Юлии Любенко сильно изменилась с появлением первого сына в 2013 году. Будущим родителям очень хотелось сделать красивый альбом с фотографиями, где будут запечатлены самые трогательные моменты жизни ребенка. Сейчас у них уже двое сыновей и свой бизнес по созданию таких беби-буков – компания "Мимибук".Скрапбукинг – достаточно популярный вид рукоделия, связанный с созданием и оформлением семейных альбомов. В отличие от обычных фотоальбомов, в скрапбуках много личного, индивидуального. Например, в беби-буках не только красивая твердая обложка и особый дизайн, – в такой подарок для малыша можно уместить кармашки для первого локона, бирки из роддома, шейкеры-иллюминаторы и даже слепки ладошек и ножек. При этом в детских альбомах оставляют места для заметок, чтобы родители могли рассказать, чем запомнился запечатленный на фото день. "Мимибук" предлагает клиентам самые разные форматы – от небольшого альбома о первом годе жизни малыша до настоящей истории жизни от рождения до 7 лет.Юлия успевает делать вручную максимально 10 альбомов в месяц. Это не только много и тяжело для одного человека, но иногда и просто невыгодно: окупаются лишь материалы, но не кропотливый труд. Тогда у предпринимателей возникла идея – печатать уже прошитые шаблоны для альбомов, а на себя взять декор беби-буков. Типографиям интересны только большие заказы, поэтому потребовалось найти финансирование для пробной партии типографских альбомов. И семья обратилась в МСП Банк за кредитом на развитие дела."Я как самозанятый взял кредит в МСП Банке в 314 тысяч рублей под 7,75% годовых – по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На эти деньги мы заказали 300 альбомов. Деньги небольшие, поэтому пока хватило на заказ беби-буков только для девочек. Если дело пойдет хорошо и будет возврат вложений, то хотим заказать то же самое и для мальчиков", – поясняет предприниматель.Семья Любенко уже получила первую партию альбомов и даже разместила их на полках одного из московских магазинов. Так, от работы только на заказ "Мимибук" сделал первый шаг к продажам в розницу.Типографская печать позволила увеличить формат и вместительность альбомов. Василий смотрит в будущее с оптимизмом. С развитием технологий люди стали гораздо реже распечатывать фотографии, но никакие соцсети и облачные хранилища не заменят красивого альбома, который можно подержать в руках и хранить долгие годы, уверен он."Мы не знаем, что будет с тем же Инстаграмом завтра. Облачное хранение, жесткие диски – там тоже может все потеряться. Вас могут взломать, диск перестанет открываться. Поэтому мы рекомендуем самые памятные моменты распечатывать и записывать: самый тупой карандаш острее памяти человека. В беби-буке вы можете делать записи, создавая историю вашего ребенка: когда он заговорил, когда пошел, описывать утренники или поход в школу", – заключает Василий Любенко.

https://ria.ru/20201020/biznesmen-1580120785.html

https://ria.ru/20201029/biznes-1580994852.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мсп банк, новости компаний - экономика