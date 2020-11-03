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Создавая воспоминания: как самозанятые из Москвы стали делать беби-буки
Создавая воспоминания: как самозанятые из Москвы стали делать беби-буки
Жизнь Василия и Юлии Любенко сильно изменилась с появлением первого сына в 2013 году. Будущим родителям очень хотелось сделать красивый альбом с фотографиями,... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T12:32
2020-11-03T12:32
мсп банк
новости компаний - экономика
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Жизнь Василия и Юлии Любенко сильно изменилась с появлением первого сына в 2013 году. Будущим родителям очень хотелось сделать красивый альбом с фотографиями, где будут запечатлены самые трогательные моменты жизни ребенка. Сейчас у них уже двое сыновей и свой бизнес по созданию таких беби-буков – компания "Мимибук".Скрапбукинг – достаточно популярный вид рукоделия, связанный с созданием и оформлением семейных альбомов. В отличие от обычных фотоальбомов, в скрапбуках много личного, индивидуального. Например, в беби-буках не только красивая твердая обложка и особый дизайн, – в такой подарок для малыша можно уместить кармашки для первого локона, бирки из роддома, шейкеры-иллюминаторы и даже слепки ладошек и ножек. При этом в детских альбомах оставляют места для заметок, чтобы родители могли рассказать, чем запомнился запечатленный на фото день. "Мимибук" предлагает клиентам самые разные форматы – от небольшого альбома о первом годе жизни малыша до настоящей истории жизни от рождения до 7 лет.Юлия успевает делать вручную максимально 10 альбомов в месяц. Это не только много и тяжело для одного человека, но иногда и просто невыгодно: окупаются лишь материалы, но не кропотливый труд. Тогда у предпринимателей возникла идея – печатать уже прошитые шаблоны для альбомов, а на себя взять декор беби-буков. Типографиям интересны только большие заказы, поэтому потребовалось найти финансирование для пробной партии типографских альбомов. И семья обратилась в МСП Банк за кредитом на развитие дела."Я как самозанятый взял кредит в МСП Банке в 314 тысяч рублей под 7,75% годовых – по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На эти деньги мы заказали 300 альбомов. Деньги небольшие, поэтому пока хватило на заказ беби-буков только для девочек. Если дело пойдет хорошо и будет возврат вложений, то хотим заказать то же самое и для мальчиков", – поясняет предприниматель.Семья Любенко уже получила первую партию альбомов и даже разместила их на полках одного из московских магазинов. Так, от работы только на заказ "Мимибук" сделал первый шаг к продажам в розницу.Типографская печать позволила увеличить формат и вместительность альбомов. Василий смотрит в будущее с оптимизмом. С развитием технологий люди стали гораздо реже распечатывать фотографии, но никакие соцсети и облачные хранилища не заменят красивого альбома, который можно подержать в руках и хранить долгие годы, уверен он."Мы не знаем, что будет с тем же Инстаграмом завтра. Облачное хранение, жесткие диски – там тоже может все потеряться. Вас могут взломать, диск перестанет открываться. Поэтому мы рекомендуем самые памятные моменты распечатывать и записывать: самый тупой карандаш острее памяти человека. В беби-буке вы можете делать записи, создавая историю вашего ребенка: когда он заговорил, когда пошел, описывать утренники или поход в школу", – заключает Василий Любенко.
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мсп банк, новости компаний - экономика

Создавая воспоминания: как самозанятые из Москвы стали делать беби-буки

12:32 03.11.2020
 
© Фото : из личного архива В.Любенко Василий и Юлия Любенко
Василий и Юлия Любенко - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Фото : из личного архива В.Любенко
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Жизнь Василия и Юлии Любенко сильно изменилась с появлением первого сына в 2013 году. Будущим родителям очень хотелось сделать красивый альбом с фотографиями, где будут запечатлены самые трогательные моменты жизни ребенка. Сейчас у них уже двое сыновей и свой бизнес по созданию таких беби-буков – компания "Мимибук".
"Юля хотела создать для ребенка альбом, но ничего подходящего ни в одном магазине, ни в детском, ни специализированном не нашла. Тогда она решила сама сделать альбом для нашего сына. С тех пор она увлеклась скрапбукингом ", – рассказывает Василий Любенко. В их семейном бизнесе он решает все организационные вопросы, чтобы у жены оставалось больше времени на творчество.
Скрапбукинг – достаточно популярный вид рукоделия, связанный с созданием и оформлением семейных альбомов. В отличие от обычных фотоальбомов, в скрапбуках много личного, индивидуального. Например, в беби-буках не только красивая твердая обложка и особый дизайн, – в такой подарок для малыша можно уместить кармашки для первого локона, бирки из роддома, шейкеры-иллюминаторы и даже слепки ладошек и ножек. При этом в детских альбомах оставляют места для заметок, чтобы родители могли рассказать, чем запомнился запечатленный на фото день. "Мимибук" предлагает клиентам самые разные форматы – от небольшого альбома о первом годе жизни малыша до настоящей истории жизни от рождения до 7 лет.
"Юля делает все альбомы вручную. Создает дизайн страниц, печатает на плотной фотобумаге и сама полностью их собирает. Раньше она покупала изображения на стоках и готовые странички для альбомов, но потом увлеклась дизайном и научилась работать в специальных программах. После отрисовки каждой страницы она формирует альбом, иногда там по 100-120 страниц. Сшивает альбомы также вручную", – рассказывает Василий.
© Фото : из личного архива В.Любенко Юлия Любенко
Юлия Любенко - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Фото : из личного архива В.Любенко
Юлия Любенко
Юлия успевает делать вручную максимально 10 альбомов в месяц. Это не только много и тяжело для одного человека, но иногда и просто невыгодно: окупаются лишь материалы, но не кропотливый труд. Тогда у предпринимателей возникла идея – печатать уже прошитые шаблоны для альбомов, а на себя взять декор беби-буков. Типографиям интересны только большие заказы, поэтому потребовалось найти финансирование для пробной партии типографских альбомов. И семья обратилась в МСП Банк за кредитом на развитие дела.
"Я как самозанятый взял кредит в МСП Банке в 314 тысяч рублей под 7,75% годовых – по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На эти деньги мы заказали 300 альбомов. Деньги небольшие, поэтому пока хватило на заказ беби-буков только для девочек. Если дело пойдет хорошо и будет возврат вложений, то хотим заказать то же самое и для мальчиков", – поясняет предприниматель.
Семья Любенко уже получила первую партию альбомов и даже разместила их на полках одного из московских магазинов. Так, от работы только на заказ "Мимибук" сделал первый шаг к продажам в розницу.
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Типографская печать позволила увеличить формат и вместительность альбомов. Василий смотрит в будущее с оптимизмом. С развитием технологий люди стали гораздо реже распечатывать фотографии, но никакие соцсети и облачные хранилища не заменят красивого альбома, который можно подержать в руках и хранить долгие годы, уверен он.
"Мы не знаем, что будет с тем же Инстаграмом завтра. Облачное хранение, жесткие диски – там тоже может все потеряться. Вас могут взломать, диск перестанет открываться. Поэтому мы рекомендуем самые памятные моменты распечатывать и записывать: самый тупой карандаш острее памяти человека. В беби-буке вы можете делать записи, создавая историю вашего ребенка: когда он заговорил, когда пошел, описывать утренники или поход в школу", – заключает Василий Любенко.
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