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Театр Ермоловой отменил ноябрьские спектакли с Меньшиковым
Театр Ермоловой отменил ноябрьские спектакли с Меньшиковым
Московский драматический театр имени Марии Ермоловой сообщил, что отменил ноябрьские спектакли с участием Олега Меньшикова из-за состояния здоровья актера. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T23:13
2020-11-03T23:13
2020-11-03T23:13
культура
олег меньшиков
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Московский драматический театр имени Марии Ермоловой сообщил, что отменил ноябрьские спектакли с участием Олега Меньшикова из-за состояния здоровья актера."Дорогие зрители, к сожалению, у нас еще одна грустная новость – все спектакли с участием Олега Меньшикова, запланированные на ноябрь, отменяются по причине состояния его здоровья", - говорится в сообщении театра в Instagram.Добавляется, что деньги за электронные билеты возвратят покупателям на карты автоматически. Билеты, приобретенные в кассе, можно вернуть по 6 декабря включительно."Остальные спектакли состоятся согласно заявленному репертуару", - отметил в театре.
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег меньшиков