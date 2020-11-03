https://ria.ru/20201103/menshikov-1582922775.html

Театр Ермоловой отменил ноябрьские спектакли с Меньшиковым

Театр Ермоловой отменил ноябрьские спектакли с Меньшиковым

Московский драматический театр имени Марии Ермоловой сообщил, что отменил ноябрьские спектакли с участием Олега Меньшикова из-за состояния здоровья актера. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T23:13

2020-11-03T23:13

2020-11-03T23:13

культура

олег меньшиков

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Московский драматический театр имени Марии Ермоловой сообщил, что отменил ноябрьские спектакли с участием Олега Меньшикова из-за состояния здоровья актера."Дорогие зрители, к сожалению, у нас еще одна грустная новость – все спектакли с участием Олега Меньшикова, запланированные на ноябрь, отменяются по причине состояния его здоровья", - говорится в сообщении театра в Instagram.Добавляется, что деньги за электронные билеты возвратят покупателям на карты автоматически. Билеты, приобретенные в кассе, можно вернуть по 6 декабря включительно."Остальные спектакли состоятся согласно заявленному репертуару", - отметил в театре.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег меньшиков