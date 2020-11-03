https://ria.ru/20201103/melanya-1582899810.html

Меланья Трамп проголосовала на участке во Флориде

Меланья Трамп проголосовала на участке во Флориде

Супруга президента США Меланья Трамп проголосовала во Флориде, сообщили журналисты пула первой леди. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T19:39

2020-11-03T19:39

2020-11-03T22:51

выборы президента сша — 2020

меланья трамп

дональд трамп

джо байден

флорида

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 3 ноя – РИА Новости. Супруга президента США Меланья Трамп проголосовала во Флориде, сообщили журналисты пула первой леди.Президент Дональд Трамп в день выборов находится в Вашингтоне, а его супруга – в Палм Бич во Флориде. Она пришла на избирательный участок утром в день голосования. Для выборов бывшая модель выбрала светлое платье без рукавов, а волосы аккуратно собрала назад. Как видно на кадрах, которые публикует The Hill, переболевшая COVID–19 Меланья Трамп пришла голосовать без защитной маски.Сам Трамп проголосовал досрочно еще на прошлой неделе и также во Флориде, где он с семьей официально зарегистрирован. Отвечая на вопрос, почему она не голосовала вместе с супругом, Меланья ответила: "Это день выборов, поэтому я хотела прийти сюда и проголосовать сегодня". Планируется, что после голосования первая леди полетит в столицу.Во вторник США завершают выборы президента на предстоящие четыре года. От Республиканской партии пост надеется сохранить президент Дональд Трамп, от демократов на президентский пост претендует бывший вице-президент Джо Байден.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201103/tramp-1582892386.html

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вашингтон (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет Основная борьба за пост президента США развернулась между действующим лидером Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Оба кандидата — личности незаурядные и совершенно непохожие. Объединяет их только здоровый образ жизни — Трамп и Байден не пьют и не курят. Сравнение достижений и предвыборных программ главных претендентов на овальный кабинет Белого дома — в видеоинфографике Ria.ru. 2020-11-03T19:39 true PT2M51S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

меланья трамп, дональд трамп, джо байден, флорида, вашингтон (город), сша, в мире