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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201103/melanya-1582899810.html
Меланья Трамп проголосовала на участке во Флориде
Меланья Трамп проголосовала на участке во Флориде
Супруга президента США Меланья Трамп проголосовала во Флориде, сообщили журналисты пула первой леди. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T19:39
2020-11-03T22:51
выборы президента сша — 2020
меланья трамп
дональд трамп
джо байден
флорида
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 ноя – РИА Новости. Супруга президента США Меланья Трамп проголосовала во Флориде, сообщили журналисты пула первой леди.Президент Дональд Трамп в день выборов находится в Вашингтоне, а его супруга – в Палм Бич во Флориде. Она пришла на избирательный участок утром в день голосования. Для выборов бывшая модель выбрала светлое платье без рукавов, а волосы аккуратно собрала назад. Как видно на кадрах, которые публикует The Hill, переболевшая COVID–19 Меланья Трамп пришла голосовать без защитной маски.Сам Трамп проголосовал досрочно еще на прошлой неделе и также во Флориде, где он с семьей официально зарегистрирован. Отвечая на вопрос, почему она не голосовала вместе с супругом, Меланья ответила: "Это день выборов, поэтому я хотела прийти сюда и проголосовать сегодня". Планируется, что после голосования первая леди полетит в столицу.Во вторник США завершают выборы президента на предстоящие четыре года. От Республиканской партии пост надеется сохранить президент Дональд Трамп, от демократов на президентский пост претендует бывший вице-президент Джо Байден.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201103/tramp-1582892386.html
флорида
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет
Основная борьба за пост президента США развернулась между действующим лидером Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Оба кандидата — личности незаурядные и совершенно непохожие. Объединяет их только здоровый образ жизни — Трамп и Байден не пьют и не курят. Сравнение достижений и предвыборных программ главных претендентов на овальный кабинет Белого дома — в видеоинфографике Ria.ru.
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меланья трамп, дональд трамп, джо байден, флорида, вашингтон (город), сша, в мире

Меланья Трамп проголосовала на участке во Флориде

19:39 03.11.2020 (обновлено: 22:51 03.11.2020)
 
© AP Photo / Jim RassolПервая леди Мелания Трамп и наблюдатель за выборами по округу Палм-Бич Венди Сартори Линк после голосования
Первая леди Мелания Трамп и наблюдатель за выборами по округу Палм-Бич Венди Сартори Линк после голосования - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© AP Photo / Jim Rassol
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 ноя – РИА Новости. Супруга президента США Меланья Трамп проголосовала во Флориде, сообщили журналисты пула первой леди.
Президент Дональд Трамп в день выборов находится в Вашингтоне, а его супруга – в Палм Бич во Флориде. Она пришла на избирательный участок утром в день голосования. Для выборов бывшая модель выбрала светлое платье без рукавов, а волосы аккуратно собрала назад. Как видно на кадрах, которые публикует The Hill, переболевшая COVID–19 Меланья Трамп пришла голосовать без защитной маски.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
Вчера, 18:59Выборы президента США — 2020
Трамп заявил об уверенности в победе в день выборов
Сам Трамп проголосовал досрочно еще на прошлой неделе и также во Флориде, где он с семьей официально зарегистрирован. Отвечая на вопрос, почему она не голосовала вместе с супругом, Меланья ответила: "Это день выборов, поэтому я хотела прийти сюда и проголосовать сегодня". Планируется, что после голосования первая леди полетит в столицу.
Во вторник США завершают выборы президента на предстоящие четыре года. От Республиканской партии пост надеется сохранить президент Дональд Трамп, от демократов на президентский пост претендует бывший вице-президент Джо Байден.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Меланья ТрампДональд ТрампДжо БайденФлоридаВашингтон (город)СШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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