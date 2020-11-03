https://ria.ru/20201103/liviya-1582855617.html

Онлайн-конференция о ситуации в Ливии

Онлайн-конференция о ситуации в Ливии

6 ноября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о перспективах решения кризиса в Ливии в связи с началом межливийского политического диалога.

2020-11-03T16:03

2020-11-03T16:03

2020-11-03T16:03

анонсы

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Задать вопросУчастники:- научный сотрудник Института востоковедения РАН, эксперт РСМД, старший преподаватель НИУ ВШЭ Григорий ЛУКЬЯНОВ;- руководитель Центра исламоведения Института инновационного развития, эксперт РСМД Кирилл СЕМЕНОВ;- старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Константин ТРУЕВЦЕВ. 9 ноября в Тунисе стартует новый раунд инклюзивного межливийского политического диалога. Переговоры пройдут в форматах очных встреч и онлайн-сессий, что обусловлено продолжением пандемии COVID-19. Ключевая задача – достижение компромисса в вопросах создания единой структуры управления страной и проведения общенациональных выборов. Какой уровень представительства ожидается на форуме в Тунисе? Примут ли в нем участие ведущие ливийские политики, в том числе главные фигуранты противостояния? Удастся ли закрепить на политическом уровне успех, достигнутый в ходе переговоров военных делегаций Востока и Запада Ливии, подписавших в конце октября соглашение о постоянном прекращении огня и принявших ряд других решений, призванных содействовать объединению страны? Готовы ли вмешивающиеся в события в Ливии внешние силы, в частности Турция, к установлению мира в этой стране? Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы