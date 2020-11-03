Онлайн-конференция о ситуации в Ливии
6 ноября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о перспективах решения кризиса в Ливии в связи с началом межливийского политического диалога.
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Участники:
- научный сотрудник Института востоковедения РАН, эксперт РСМД, старший преподаватель НИУ ВШЭ Григорий ЛУКЬЯНОВ;
- руководитель Центра исламоведения Института инновационного развития, эксперт РСМД Кирилл СЕМЕНОВ;
- старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Константин ТРУЕВЦЕВ.
9 ноября в Тунисе стартует новый раунд инклюзивного межливийского политического диалога. Переговоры пройдут в форматах очных встреч и онлайн-сессий, что обусловлено продолжением пандемии COVID-19. Ключевая задача – достижение компромисса в вопросах создания единой структуры управления страной и проведения общенациональных выборов.
Какой уровень представительства ожидается на форуме в Тунисе? Примут ли в нем участие ведущие ливийские политики, в том числе главные фигуранты противостояния? Удастся ли закрепить на политическом уровне успех, достигнутый в ходе переговоров военных делегаций Востока и Запада Ливии, подписавших в конце октября соглашение о постоянном прекращении огня и принявших ряд других решений, призванных содействовать объединению страны? Готовы ли вмешивающиеся в события в Ливии внешние силы, в частности Турция, к установлению мира в этой стране?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- научный сотрудник Института востоковедения РАН, эксперт РСМД, старший преподаватель НИУ ВШЭ Григорий ЛУКЬЯНОВ;
- руководитель Центра исламоведения Института инновационного развития, эксперт РСМД Кирилл СЕМЕНОВ;
- старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Константин ТРУЕВЦЕВ.
9 ноября в Тунисе стартует новый раунд инклюзивного межливийского политического диалога. Переговоры пройдут в форматах очных встреч и онлайн-сессий, что обусловлено продолжением пандемии COVID-19. Ключевая задача – достижение компромисса в вопросах создания единой структуры управления страной и проведения общенациональных выборов.
Какой уровень представительства ожидается на форуме в Тунисе? Примут ли в нем участие ведущие ливийские политики, в том числе главные фигуранты противостояния? Удастся ли закрепить на политическом уровне успех, достигнутый в ходе переговоров военных делегаций Востока и Запада Ливии, подписавших в конце октября соглашение о постоянном прекращении огня и принявших ряд других решений, призванных содействовать объединению страны? Готовы ли вмешивающиеся в события в Ливии внешние силы, в частности Турция, к установлению мира в этой стране?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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