https://ria.ru/20201103/kosmos-1582765574.html

Рогозин заявил, что США двигают гонку вооружений в космос

Рогозин заявил, что США двигают гонку вооружений в космос

Оружие в будущем будет размещено в космосе, США двигают гонку вооружений в этом направлении, рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире "Соловьев... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T09:00

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земля

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

сша

в мире

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Оружие в будущем будет размещено в космосе, США двигают гонку вооружений в этом направлении, рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире "Соловьев Live" на YouTube."В будущем это будет базирование тех же самых вооружений, скорее всего, и с сожалением об этом говорю, не на Земле, а скорее всего в космосе. То, что делают сегодня американцы, - это попытка вывести оружие в космос. К сожалению, это реальность. Мы видим, что гонка вооружений двигается в этом направлении", - сказал он.Как отметил Рогозин, в этом направлении у России отставаний нет. "Наши ракетные вооружения до сих пор лучшие в мире. Здесь беспокоиться нашим гражданам не нужно. У нас здесь превосходство", - пояснил он.

https://ria.ru/20200921/ryabkov-1577545031.html

земля

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, сша, в мире