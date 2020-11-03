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Рогозин заявил, что США двигают гонку вооружений в космос
Рогозин заявил, что США двигают гонку вооружений в космос
Оружие в будущем будет размещено в космосе, США двигают гонку вооружений в этом направлении, рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире "Соловьев... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T09:00
2020-11-03T09:00
земля
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Оружие в будущем будет размещено в космосе, США двигают гонку вооружений в этом направлении, рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире "Соловьев Live" на YouTube."В будущем это будет базирование тех же самых вооружений, скорее всего, и с сожалением об этом говорю, не на Земле, а скорее всего в космосе. То, что делают сегодня американцы, - это попытка вывести оружие в космос. К сожалению, это реальность. Мы видим, что гонка вооружений двигается в этом направлении", - сказал он.Как отметил Рогозин, в этом направлении у России отставаний нет. "Наши ракетные вооружения до сих пор лучшие в мире. Здесь беспокоиться нашим гражданам не нужно. У нас здесь превосходство", - пояснил он.
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земля, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, сша, в мире

Рогозин заявил, что США двигают гонку вооружений в космос

09:00 03.11.2020
 
© РИА Новости / Максим БогодвидДмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Оружие в будущем будет размещено в космосе, США двигают гонку вооружений в этом направлении, рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире "Соловьев Live" на YouTube.
"В будущем это будет базирование тех же самых вооружений, скорее всего, и с сожалением об этом говорю, не на Земле, а скорее всего в космосе. То, что делают сегодня американцы, - это попытка вывести оружие в космос. К сожалению, это реальность. Мы видим, что гонка вооружений двигается в этом направлении", - сказал он.
Как отметил Рогозин, в этом направлении у России отставаний нет. "Наши ракетные вооружения до сих пор лучшие в мире. Здесь беспокоиться нашим гражданам не нужно. У нас здесь превосходство", - пояснил он.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
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ЗемляКосмос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинСШАВ мире
 
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