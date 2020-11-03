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https://ria.ru/20201103/koronavirus-1582904197.html
Рост числа жертв коронавируса в Италии стал самым высоким с начала мая
Рост числа жертв коронавируса в Италии стал самым высоким с начала мая
Жертвами заражения коронавирусом в Италии стали за сутки 353 человека, это самый высокий показатель с начала мая, когда 6 числа скончались 369 человека, следует РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T20:12
2020-11-03T20:12
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
италия
в мире
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РИМ, 3 ноя – РИА Новости. Жертвами заражения коронавирусом в Италии стали за сутки 353 человека, это самый высокий показатель с начала мая, когда 6 числа скончались 369 человека, следует из сводки министерства здравоохранения страны.Динамика смертности в стране вновь стала расти с начала октября. Общее число жертв эпидемии достигло 39 412 человек. Накануне умерших было 233.Число выявленных за сутки случаев заражения COVID-19 в Италии возросло на 28 244 и достигло 759 829 случаев. В понедельник сообщалось о 22 тысячах заражений. Статистика Минздрава зависит от числа проведенных в сутки тестов на коронавирус: во вторник их было сделано 182 тысячи. 31 октября число выявленных случаев инфицирования впервые за все время эпидемии составило почти 32 тысячи. При этом также было проведено рекордное число тестов – свыше 215 тысяч.Число выздоровевших от коронавируса в Италии резко увеличилось на 6258 и превысило отметку в 302 тысячи. Накануне их было 3,6 тысячи.В изоляции по месту жительства находятся свыше 394 тысячи человек из 418 тысяч зараженных.Число пациентов отделений интенсивной терапии выросло на 205 и достигло 2225, число госпитализированных перевалило за 21 тысячу (+1274 пациентов). Накануне рост этих показателей составлял 83 и 938 пациентов соответственно.Нынешняя сводка поступила перед одобрением очередного правительственного декретам с новыми мерами борьбы с эпидемией COVID-19. Как предполагается, согласно нему регионы Италии будут разделены на три группы, для которых предусмотрены свои варианты ограничений в зависимости от ситуации с заражением. Кроме того, на всей территории страны ожидается введение ограничений на передвижение людей поздним вечером, закрытие выставок и музеев и сокращение числа мест в общественном транспорте.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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353
60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, италия, в мире

Рост числа жертв коронавируса в Италии стал самым высоким с начала мая

20:12 03.11.2020
 
© AP Photo / Mauro ScrobognaМедицинские работники проходят тест на коронавирус в Риме, Италия
Медицинские работники проходят тест на коронавирус в Риме, Италия - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© AP Photo / Mauro Scrobogna
Читать ria.ru в
РИМ, 3 ноя – РИА Новости. Жертвами заражения коронавирусом в Италии стали за сутки 353 человека, это самый высокий показатель с начала мая, когда 6 числа скончались 369 человека, следует из сводки министерства здравоохранения страны.
Динамика смертности в стране вновь стала расти с начала октября. Общее число жертв эпидемии достигло 39 412 человек. Накануне умерших было 233.
Число выявленных за сутки случаев заражения COVID-19 в Италии возросло на 28 244 и достигло 759 829 случаев. В понедельник сообщалось о 22 тысячах заражений. Статистика Минздрава зависит от числа проведенных в сутки тестов на коронавирус: во вторник их было сделано 182 тысячи. 31 октября число выявленных случаев инфицирования впервые за все время эпидемии составило почти 32 тысячи. При этом также было проведено рекордное число тестов – свыше 215 тысяч.
Число выздоровевших от коронавируса в Италии резко увеличилось на 6258 и превысило отметку в 302 тысячи. Накануне их было 3,6 тысячи.
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В изоляции по месту жительства находятся свыше 394 тысячи человек из 418 тысяч зараженных.
Число пациентов отделений интенсивной терапии выросло на 205 и достигло 2225, число госпитализированных перевалило за 21 тысячу (+1274 пациентов). Накануне рост этих показателей составлял 83 и 938 пациентов соответственно.
Нынешняя сводка поступила перед одобрением очередного правительственного декретам с новыми мерами борьбы с эпидемией COVID-19. Как предполагается, согласно нему регионы Италии будут разделены на три группы, для которых предусмотрены свои варианты ограничений в зависимости от ситуации с заражением. Кроме того, на всей территории страны ожидается введение ограничений на передвижение людей поздним вечером, закрытие выставок и музеев и сокращение числа мест в общественном транспорте.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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