https://ria.ru/20201103/koronavirus-1582900004.html

В Центре Гамалеи рассказали, когда коронавирус станет "мирным"

В Центре Гамалеи рассказали, когда коронавирус станет "мирным"

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, когда COVID-19 перестанет представлять большую опасность для населения... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T19:40

2020-11-03T19:40

2020-11-03T20:22

анатолий альтштейн

россия

воз

европа

бразилия

сша

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Россиянам рассказали, когда коронавирус станет «мирным»

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582682326_0:0:3099:1743_1400x0_80_0_0_5df1cae25d5f2278f23ad64c85137654.jpg

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, когда COVID-19 перестанет представлять большую опасность для населения. Его цитирует "Парламентская газета".Альтштейн также уточнил, что новая мутация вируса, которая сделала его более заразным, в то же время спровоцировала ослабление патогенных свойств возбудителя COVID-19. Вирусолог уверен, что это уменьшит летальность от вируса.Новый вид коронавируса, активно распространяющийся в Европе, приводит к смертности в 0,5 процента случаев, тогда как от предыдущего штамма умирало десять-пятнадцать процентов пациентов.По данным ВОЗ, число заражений коронавирусом в мире превысило 45 миллионов человек, из них 1,18 миллиона умерли. Больше всего случаев COVID-19 обнаружили в США — 8,8 миллиона зараженных, далее следуют Индия и Бразилия.

https://radiosputnik.ria.ru/20201103/koronavirus-1582848233.html

россия

европа

бразилия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий альтштейн, россия, воз, европа, бразилия, сша, общество