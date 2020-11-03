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В Центре Гамалеи рассказали, когда коронавирус станет "мирным"
В Центре Гамалеи рассказали, когда коронавирус станет "мирным"
Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, когда COVID-19 перестанет представлять большую опасность для населения... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T19:40
2020-11-03T20:22
анатолий альтштейн
россия
воз
европа
бразилия
сша
общество
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Россиянам рассказали, когда коронавирус станет «мирным»
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, когда COVID-19 перестанет представлять большую опасность для населения. Его цитирует "Парламентская газета".Альтштейн также уточнил, что новая мутация вируса, которая сделала его более заразным, в то же время спровоцировала ослабление патогенных свойств возбудителя COVID-19. Вирусолог уверен, что это уменьшит летальность от вируса.Новый вид коронавируса, активно распространяющийся в Европе, приводит к смертности в 0,5 процента случаев, тогда как от предыдущего штамма умирало десять-пятнадцать процентов пациентов.По данным ВОЗ, число заражений коронавирусом в мире превысило 45 миллионов человек, из них 1,18 миллиона умерли. Больше всего случаев COVID-19 обнаружили в США — 8,8 миллиона зараженных, далее следуют Индия и Бразилия.
https://radiosputnik.ria.ru/20201103/koronavirus-1582848233.html
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анатолий альтштейн, россия, воз, европа, бразилия, сша, общество

В Центре Гамалеи рассказали, когда коронавирус станет "мирным"

19:40 03.11.2020 (обновлено: 20:22 03.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, когда COVID-19 перестанет представлять большую опасность для населения. Его цитирует "Парламентская газета".

"Я думаю, что пройдет от года до трех лет, и вирус станет мирным", — отметил специалист.

Альтштейн также уточнил, что новая мутация вируса, которая сделала его более заразным, в то же время спровоцировала ослабление патогенных свойств возбудителя COVID-19.
Вирусолог уверен, что это уменьшит летальность от вируса.
Новый вид коронавируса, активно распространяющийся в Европе, приводит к смертности в 0,5 процента случаев, тогда как от предыдущего штамма умирало десять-пятнадцать процентов пациентов.
Пассажиры в защитных масках на одной из станций Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
15:29
Названы "суперраспространители" коронавируса
По данным ВОЗ, число заражений коронавирусом в мире превысило 45 миллионов человек, из них 1,18 миллиона умерли. Больше всего случаев COVID-19 обнаружили в США — 8,8 миллиона зараженных, далее следуют Индия и Бразилия.
 
Анатолий АльтштейнРоссияВОЗЕвропаБразилияСШАОбщество
 
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