https://ria.ru/20201103/koronavirus-1582867486.html

Названа новая причина образования тромбов при COVID-19

Названа новая причина образования тромбов при COVID-19

Ученые выявили новую причину образования тромбов у пациентов с COVID-19. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science Translational Medicine. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T16:55

2020-11-03T16:55

2020-11-03T19:06

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сша

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Ученые выявили новую причину образования тромбов у пациентов с COVID-19. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science Translational Medicine.Специалисты из Мичиганского кардиологического центра Франкеля проанализировали образцы сыворотки крови пациентов, госпитализированных с COVID-19, на восемь типов аутоантител, которые нацелены на фосфолипиды и фосфолипид-связывающие белки. В половине образцов были обнаружены аутоантитела, связанные с выработкой более высокого количества тромбоцитов и повышенной свертываемостью крови.Как отмечают авторы исследования, влияние аутоантител на повышенное тромбообразование при COVID-19 стало неожиданным, поскольку прежде такой механизм действия наблюдался только при редком заболевании — антифосфолипидном синдроме.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша