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Названа новая причина образования тромбов при COVID-19
Названа новая причина образования тромбов при COVID-19
Ученые выявили новую причину образования тромбов у пациентов с COVID-19. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science Translational Medicine. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T16:55
2020-11-03T19:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сша
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Ученые выявили новую причину образования тромбов у пациентов с COVID-19. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science Translational Medicine.Специалисты из Мичиганского кардиологического центра Франкеля проанализировали образцы сыворотки крови пациентов, госпитализированных с COVID-19, на восемь типов аутоантител, которые нацелены на фосфолипиды и фосфолипид-связывающие белки. В половине образцов были обнаружены аутоантитела, связанные с выработкой более высокого количества тромбоцитов и повышенной свертываемостью крови.Как отмечают авторы исследования, влияние аутоантител на повышенное тромбообразование при COVID-19 стало неожиданным, поскольку прежде такой механизм действия наблюдался только при редком заболевании — антифосфолипидном синдроме.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша

Названа новая причина образования тромбов при COVID-19

16:55 03.11.2020 (обновлено: 19:06 03.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи в карантинном центре в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Ученые выявили новую причину образования тромбов у пациентов с COVID-19. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science Translational Medicine.
Специалисты из Мичиганского кардиологического центра Франкеля проанализировали образцы сыворотки крови пациентов, госпитализированных с COVID-19, на восемь типов аутоантител, которые нацелены на фосфолипиды и фосфолипид-связывающие белки. В половине образцов были обнаружены аутоантитела, связанные с выработкой более высокого количества тромбоцитов и повышенной свертываемостью крови.
Как отмечают авторы исследования, влияние аутоантител на повышенное тромбообразование при COVID-19 стало неожиданным, поскольку прежде такой механизм действия наблюдался только при редком заболевании — антифосфолипидном синдроме.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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