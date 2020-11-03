https://ria.ru/20201103/koronavirus-1582804933.html

Шойгу назвал ситуацию с COVID-19 в вооруженных силах стабильной

Шойгу назвал ситуацию с COVID-19 в вооруженных силах стабильной

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Вооруженных силах РФ стабильная, число служащих с сезонными заболеваниями и коронавирусом ежедневно снижается, сообщил... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T12:18

2020-11-03T12:18

2020-11-03T12:19

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

сергей шойгу

общество

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Вооруженных силах РФ стабильная, число служащих с сезонными заболеваниями и коронавирусом ежедневно снижается, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."В армии и на флоте успешно реализуется комплекс мероприятий по борьбе с сезонными заболеваниями и новой коронавирусной инфекцией. Санитарно-эпидемиологическая ситуация стабильная. Количество инфицированных ежедневно снижается", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.По его словам, продолжается вакцинация личного состава от гриппа, которая будет полностью завершена до 5 ноября.Глава Минобороны рассказал, что за полгода количество ПЦР-лабораторий увеличено более чем в три раза, они проводят до 6 тысяч исследований в сутки. "Планируется дополнительный ввод в строй еще 24 таких лабораторий, что позволит ежесуточно проводить до 10 тысяч тестов и сократить время получения результатов с четырех до трех часов", - сообщил глава Минобороны.Он также рассказал, что в военно-медицинских организациях используются 73 компьютерных томографа. "Очередей на проведение исследований нет. Личному составу министерства обороны они проводятся в день обращения, причем потоки пациентов плановых и ковид-больных разделены", - пояснил министр.Кроме того, он сообщил, что сформирован надежный запас средств индивидуальной защиты, в том числе 38 миллионов масок и респираторов, более 250 тысяч комплектов защитной одежды и свыше 9 миллионов пар перчаток. "Наращивание запасов средств индивидуальной защиты продолжается. Министерство обороны оказывает помощь субъектам Российской Федерации в борьбе с COVID-19", - резюмировал глава Минобороны.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201103/mutatsii-1582771006.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сергей шойгу, общество