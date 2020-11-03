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https://ria.ru/20201103/koronavirus-1582804933.html
Шойгу назвал ситуацию с COVID-19 в вооруженных силах стабильной
Шойгу назвал ситуацию с COVID-19 в вооруженных силах стабильной
Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Вооруженных силах РФ стабильная, число служащих с сезонными заболеваниями и коронавирусом ежедневно снижается, сообщил... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T12:18
2020-11-03T12:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
сергей шойгу
общество
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Вооруженных силах РФ стабильная, число служащих с сезонными заболеваниями и коронавирусом ежедневно снижается, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."В армии и на флоте успешно реализуется комплекс мероприятий по борьбе с сезонными заболеваниями и новой коронавирусной инфекцией. Санитарно-эпидемиологическая ситуация стабильная. Количество инфицированных ежедневно снижается", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.По его словам, продолжается вакцинация личного состава от гриппа, которая будет полностью завершена до 5 ноября.Глава Минобороны рассказал, что за полгода количество ПЦР-лабораторий увеличено более чем в три раза, они проводят до 6 тысяч исследований в сутки. "Планируется дополнительный ввод в строй еще 24 таких лабораторий, что позволит ежесуточно проводить до 10 тысяч тестов и сократить время получения результатов с четырех до трех часов", - сообщил глава Минобороны.Он также рассказал, что в военно-медицинских организациях используются 73 компьютерных томографа. "Очередей на проведение исследований нет. Личному составу министерства обороны они проводятся в день обращения, причем потоки пациентов плановых и ковид-больных разделены", - пояснил министр.Кроме того, он сообщил, что сформирован надежный запас средств индивидуальной защиты, в том числе 38 миллионов масок и респираторов, более 250 тысяч комплектов защитной одежды и свыше 9 миллионов пар перчаток. "Наращивание запасов средств индивидуальной защиты продолжается. Министерство обороны оказывает помощь субъектам Российской Федерации в борьбе с COVID-19", - резюмировал глава Минобороны.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201103/mutatsii-1582771006.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сергей шойгу, общество

Шойгу назвал ситуацию с COVID-19 в вооруженных силах стабильной

12:18 03.11.2020 (обновлено: 12:19 03.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной Коллегии министерств обороны Республики Белоруссии и России, которое проходит в режиме видеоконференции
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной Коллегии министерств обороны Республики Белоруссии и России, которое проходит в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Вооруженных силах РФ стабильная, число служащих с сезонными заболеваниями и коронавирусом ежедневно снижается, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"В армии и на флоте успешно реализуется комплекс мероприятий по борьбе с сезонными заболеваниями и новой коронавирусной инфекцией. Санитарно-эпидемиологическая ситуация стабильная. Количество инфицированных ежедневно снижается", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.
По его словам, продолжается вакцинация личного состава от гриппа, которая будет полностью завершена до 5 ноября.
Глава Минобороны рассказал, что за полгода количество ПЦР-лабораторий увеличено более чем в три раза, они проводят до 6 тысяч исследований в сутки. "Планируется дополнительный ввод в строй еще 24 таких лабораторий, что позволит ежесуточно проводить до 10 тысяч тестов и сократить время получения результатов с четырех до трех часов", - сообщил глава Минобороны.
Он также рассказал, что в военно-медицинских организациях используются 73 компьютерных томографа. "Очередей на проведение исследований нет. Личному составу министерства обороны они проводятся в день обращения, причем потоки пациентов плановых и ковид-больных разделены", - пояснил министр.
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Кроме того, он сообщил, что сформирован надежный запас средств индивидуальной защиты, в том числе 38 миллионов масок и респираторов, более 250 тысяч комплектов защитной одежды и свыше 9 миллионов пар перчаток. "Наращивание запасов средств индивидуальной защиты продолжается. Министерство обороны оказывает помощь субъектам Российской Федерации в борьбе с COVID-19", - резюмировал глава Минобороны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСергей ШойгуОбщество
 
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