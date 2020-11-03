Шойгу рассказал о помощи военных медиков в лечении COVID-19
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной Коллегии министерств обороны Республики Белоруссии и России, которое проходит в режиме видеоконференции
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Свыше 1 тысячи военных медиков задействованы для лечения коронавирусной инфекции у гражданского населения в России и за рубежом, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.
"Всего для оказания помощи в лечении гражданского населения от COVID-19 в стране и за рубежом задействовано 1 011 военных медиков. Наши специалисты успешно выполняют тяжёлую социально значимую работу", - сказал Шойгу.
Он напомнил, что на фондах конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Подмосковье сформирован временный центр на 1 420 мест, где работают 673 медицинских специалиста Минобороны. Глава ведомства отметил, что лечебную помощь там уже получили более тысячи пациентов.
Шойгу также напомнил, что в конце октября 72 военных медика были направлены в медицинские организации Московской и Курганской областей. Кроме того, по решению Верховного главнокомандующего два многопрофильных мобильных госпиталя развёрнуты в Абхазии и Южной Осетии, в каждом из них трудятся 133 военных медицинских специалиста.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.