https://ria.ru/20201103/koronavirus-1582804788.html

Шойгу рассказал о помощи военных медиков в лечении COVID-19

Шойгу рассказал о помощи военных медиков в лечении COVID-19

Свыше 1 тысячи военных медиков задействованы для лечения коронавирусной инфекции у гражданского населения в России и за рубежом, сообщил министр обороны РФ... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T12:18

2020-11-03T12:18

2020-11-03T12:18

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

сергей шойгу

общество

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Свыше 1 тысячи военных медиков задействованы для лечения коронавирусной инфекции у гражданского населения в России и за рубежом, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.Он напомнил, что на фондах конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Подмосковье сформирован временный центр на 1 420 мест, где работают 673 медицинских специалиста Минобороны. Глава ведомства отметил, что лечебную помощь там уже получили более тысячи пациентов.Шойгу также напомнил, что в конце октября 72 военных медика были направлены в медицинские организации Московской и Курганской областей. Кроме того, по решению Верховного главнокомандующего два многопрофильных мобильных госпиталя развёрнуты в Абхазии и Южной Осетии, в каждом из них трудятся 133 военных медицинских специалиста.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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