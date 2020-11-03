https://ria.ru/20201103/koronavirus-1582798894.html

Глава Минздрава Украины заявил о "точке невозврата" из-за COVID-19

Глава Минздрава Украины заявил о "точке невозврата" из-за COVID-19

Украина подошла к "точке невозврата" из-за роста числа заразившихся коронавирусом, заявил глава Минздрава Максим Степанов на заседании Верховной рады. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T11:50

2020-11-03T11:50

2020-11-03T13:01

максим степанов

верховная рада украины

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

украина

в мире

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КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Украина подошла к "точке невозврата" из-за роста числа заразившихся коронавирусом, заявил глава Минздрава Максим Степанов на заседании Верховной рады.Ранее он сообщил, что количество выявленных случаев COVID-19 за сутки выросло на рекордные 8899, скончались 157 человек. За все время пандемии на Украине заболели 411 093 человека, выздоровели 168 868, умерли 7532.Он отметил, что коронавирус распространяется в мире "ураганными темпами", и добавил, что впереди тяжелые времена."Нам необходимо приготовиться к неизбежному, легко пройти вторую волну невозможно. Поэтому наши усилия направлены на то, чтобы пережить эти испытания с минимальными потерями", — заключил Степанов.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. Заразились уже 47 миллионов человек, из них как минимум 1,2 миллиона погибли. В пятерку лидеров по числу инфицированных входят США, Индия, Бразилия, Россия и Франция. Украина на 19-й строчке.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201013/kovid-1579631373.html

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим степанов, верховная рада украины, коронавирус covid-19, здоровье - общество, украина, в мире