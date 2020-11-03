Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201103/koronavirus-1582798894.html
Глава Минздрава Украины заявил о "точке невозврата" из-за COVID-19
Глава Минздрава Украины заявил о "точке невозврата" из-за COVID-19
Украина подошла к "точке невозврата" из-за роста числа заразившихся коронавирусом, заявил глава Минздрава Максим Степанов на заседании Верховной рады. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T11:50
2020-11-03T13:01
максим степанов
верховная рада украины
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570285138_0:128:3005:1818_1400x0_80_0_0_3d600381c2fdf9008147da0b4fc3a9eb.jpg
КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Украина подошла к "точке невозврата" из-за роста числа заразившихся коронавирусом, заявил глава Минздрава Максим Степанов на заседании Верховной рады.Ранее он сообщил, что количество выявленных случаев COVID-19 за сутки выросло на рекордные 8899, скончались 157 человек. За все время пандемии на Украине заболели 411 093 человека, выздоровели 168 868, умерли 7532.Он отметил, что коронавирус распространяется в мире "ураганными темпами", и добавил, что впереди тяжелые времена."Нам необходимо приготовиться к неизбежному, легко пройти вторую волну невозможно. Поэтому наши усилия направлены на то, чтобы пережить эти испытания с минимальными потерями", — заключил Степанов.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. Заразились уже 47 миллионов человек, из них как минимум 1,2 миллиона погибли. В пятерку лидеров по числу инфицированных входят США, Индия, Бразилия, Россия и Франция. Украина на 19-й строчке.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201013/kovid-1579631373.html
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570285138_88:0:2817:2047_1400x0_80_0_0_cb77747deaaad065e706a1d681445d8d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
максим степанов, верховная рада украины, коронавирус covid-19, здоровье - общество, украина, в мире

Глава Минздрава Украины заявил о "точке невозврата" из-за COVID-19

11:50 03.11.2020 (обновлено: 13:01 03.11.2020)
 
© РИА Новости / СтрингерСотрудники Национальной гвардии Украины и автомобиль скорой помощи у Киево-Печерской лавры
Сотрудники Национальной гвардии Украины и автомобиль скорой помощи у Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Украина подошла к "точке невозврата" из-за роста числа заразившихся коронавирусом, заявил глава Минздрава Максим Степанов на заседании Верховной рады.
Ранее он сообщил, что количество выявленных случаев COVID-19 за сутки выросло на рекордные 8899, скончались 157 человек. За все время пандемии на Украине заболели 411 093 человека, выздоровели 168 868, умерли 7532.

"Мы близки к катастрофе", — сказал министр.

Он отметил, что коронавирус распространяется в мире "ураганными темпами", и добавил, что впереди тяжелые времена.
Карантин в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 18:06
Карантин из-за COVID-19 на Украине сохранится до конца года
"Нам необходимо приготовиться к неизбежному, легко пройти вторую волну невозможно. Поэтому наши усилия направлены на то, чтобы пережить эти испытания с минимальными потерями", — заключил Степанов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. Заразились уже 47 миллионов человек, из них как минимум 1,2 миллиона погибли. В пятерку лидеров по числу инфицированных входят США, Индия, Бразилия, Россия и Франция. Украина на 19-й строчке.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска - РИА Новости, 1920, 19.03.2020
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
 
Распространение нового коронавирусаМаксим СтепановВерховная Рада УкраиныКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54Активисты перекрыли улицу недалеко от ограждения вокруг Белого дома
00:50Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть провокаторов и мародеров
00:49Число жертв землетрясения в Турции выросло до 113
00:36Эксперт рассказал, как выборы в США повлияют на ситуацию на Балканах
00:34Почти треть всех смертей от COVID-19 в Чехии пришлись на минувшую неделю
00:28Оправданный в Милане украинский нацгвардеец Маркив вышел на свободу
00:26Швейцарская разведка предупредила о сохранении угрозы теракта в стране
00:16В Швейцарии изучают возможные связи нападавших в Вене с Конфедерацией
00:06США официально выходят из Парижского соглашения по климату
00:05Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 3,3 миллиона
23:59В Нью-Йорке расследуют сообщения о звонках с просьбой сидеть дома
23:46Ереван заявил о праве Карабаха на контрудар в ответ на ракетные обстрелы
23:38К ограждению у Белого дома прибывают усиленные наряды полиции
23:33Почтовой службе США назначили дедлайн для доставки бюллетеней
23:26В день выборов в квартале от территории Белого дома запретили парковку
23:23В штате Миссури вандалы расписали стену музея призывами не голосовать
23:23Глава Еврогруппы не ожидает экономических потрясений после выборов в США
23:16Число жертв коронавируса в Москве превысило семь тысяч человек
23:13Театр Ермоловой отменил ноябрьские спектакли с Меньшиковым
23:06Белый дом пока останется за установленным на случай беспорядков забором
Лента новостейМолния