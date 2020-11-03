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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201103/koronavirus-1582783051.html
В Москве за сутки госпитализировали 1355 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1355 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве госпитализированы 1355 пациентов с COVID-19, на искусственной вентиляции легких находятся 367 человек, сообщает оперативный штаб по... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T10:49
2020-11-03T10:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 1355 пациентов с COVID-19, на искусственной вентиляции легких находятся 367 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В столице подтверждено 5150 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1355 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 367 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что 13,6% среди заболевших - дети, 42,4% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 28,6% – от 46 до 65 лет, еще 11,6% - от 66 до 79 лет. Также 3,8% среди заболевших - люди старше 80 лет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве за сутки госпитализировали 1355 пациентов с COVID-19

10:49 03.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в карантинном центре в Коммунарке
Медицинский работник в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Медицинский работник в карантинном центре в Коммунарке. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 1355 пациентов с COVID-19, на искусственной вентиляции легких находятся 367 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"В столице подтверждено 5150 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1355 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 367 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 13,6% среди заболевших - дети, 42,4% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 28,6% – от 46 до 65 лет, еще 11,6% - от 66 до 79 лет. Также 3,8% среди заболевших - люди старше 80 лет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
 
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