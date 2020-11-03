В школах Владивостока продлили каникулы из-за коронавируса
04:07 03.11.2020 (обновлено: 09:09 03.11.2020)
ВЛАДИВОСТОК, 3 ноя – РИА Новости. Осенние каникулы продлили на неделю во всех муниципальных школах Владивостока на фоне ситуации с коронавирусом, сообщает мэрия.
Ранее власти Приморья сообщили, что осенние каникулы в школах крупных городов края могут продлить на неделю из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Такое решение уже принято в Уссурийске, Находке, Артеме, Арсеньеве.
"Осенние каникулы в 78 муниципальных школах Владивостока продлены до 14 ноября включительно. Соответствующее постановление 2 ноября подписал глава города Олег Гуменюк", - говорится в сообщении.
Продление каникул связано со сложной ситуацией по заболеваемости коронавирусом в городе.
По данным властей, первую четверть школы Владивостока отработали в непростой обстановке, когда количество заболевших детей и педагогов росло ежедневно. В последний день учебы перед каникулами – 31 октября - на дистанционном обучении находились 169 классов в 39 школах. До 14 ноября у сотрудников школ будет возможность провести в учреждениях дополнительную усиленную обработку помещений, а заболевшие учителя пройдут лечение.
По данным на утро 3 ноября, во Владивостоке закрыто 11 групп в 10 детских садах.
В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий масочный режим и "социальную дистанцию". В регионе выявлено 15 769 случаев коронавируса. Выздоровели 12 436 человек, скончались 159 пациентов.
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