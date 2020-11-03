https://ria.ru/20201103/koronavirus-1582751123.html

В Чехии число госпитализированных с COVID-19 выросло за месяц в семь раз

В Чехии число госпитализированных с COVID-19 выросло за месяц в семь раз

Число больных коронавирусом, находящихся в больницах Чехии, в течение октября возросло в 7 раз - с 1028 до 7486 человек, сообщил в понедельник республиканский... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T02:46

2020-11-03T02:46

2020-11-03T02:46

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

чехия

в мире

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ПРАГА, 3 ноя - РИА Новости. Число больных коронавирусом, находящихся в больницах Чехии, в течение октября возросло в 7 раз - с 1028 до 7486 человек, сообщил в понедельник республиканский минздрав.По данным минздрава, в настоящее время в больницах страны свободны 27% койко-мест в отделениях реанимации, 44% - в отделениях с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) и 32% - в отделениях с кислородной аппаратурой.Ранее члены правительства и руководители минздрава высказывали опасения, что может возникнуть ситуация, когда данные отделения будут переполнены, поэтому в Праге и Брно военнослужащими были экстренно построены полевые госпитали, а за рубежом заказана дополнительная медицинская аппаратура, в частности, ИВЛ. В понедельник чешские пожарные привезли из Дортмунда еще 100 аппаратов ИВЛ, которые для чешских больниц подарили власти Германии.Одновременно минздрав сообщил о том, что продолжает расти число заболевших коронавирусом медиков, к вечеру понедельника их насчитывалось 15 907 человек, включая врачей, медсестер и вспомогательный персонал. Кроме того, на минувшей неделе два заболевших COVID-19 врача скончались. Всего за период пандемии в Чехии умерли от коронавируса 5 врачей и 5 медсестер. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

чехия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, чехия, в мире