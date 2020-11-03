В Чехии число госпитализированных с COVID-19 выросло за месяц в семь раз
© РИА Новости / Эдуард Эрбен / Перейти в фотобанкПрохожие в медицинских масках на Староместской площади в Праге
ПРАГА, 3 ноя - РИА Новости. Число больных коронавирусом, находящихся в больницах Чехии, в течение октября возросло в 7 раз - с 1028 до 7486 человек, сообщил в понедельник республиканский минздрав.
"При некотором снижении в последние дни суточного числа новых больных COVID-19 продолжает расти количество госпитализированных, в том числе в тяжелом состоянии. Наивысшее число пациентов в больницах было зафиксировано 27 октября - 15 663 человека, ныне госпитализированы 7486 человек", - говорится в сообщении.
По данным минздрава, в настоящее время в больницах страны свободны 27% койко-мест в отделениях реанимации, 44% - в отделениях с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) и 32% - в отделениях с кислородной аппаратурой.
Ранее члены правительства и руководители минздрава высказывали опасения, что может возникнуть ситуация, когда данные отделения будут переполнены, поэтому в Праге и Брно военнослужащими были экстренно построены полевые госпитали, а за рубежом заказана дополнительная медицинская аппаратура, в частности, ИВЛ. В понедельник чешские пожарные привезли из Дортмунда еще 100 аппаратов ИВЛ, которые для чешских больниц подарили власти Германии.
Одновременно минздрав сообщил о том, что продолжает расти число заболевших коронавирусом медиков, к вечеру понедельника их насчитывалось 15 907 человек, включая врачей, медсестер и вспомогательный персонал. Кроме того, на минувшей неделе два заболевших COVID-19 врача скончались. Всего за период пандемии в Чехии умерли от коронавируса 5 врачей и 5 медсестер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.