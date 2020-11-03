https://ria.ru/20201103/konkurs-1582784120.html

Регионы России расскажут о своих уникальных блюдах

Регионы России расскажут о своих уникальных блюдах

". Седьмого октября стартовал сбор заявок на Первый национальный конкурс региональных брендов продуктов питания "Вкусы России", организатором которого является... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T10:55

2020-11-03T10:55

2020-11-03T10:56

пресс-релизы

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МОСКВА, 3 ноя - Пресс-служба Конкурса "Вкусы России". Седьмого октября стартовал сбор заявок на Первый национальный конкурс региональных брендов продуктов питания "Вкусы России", организатором которого является Минсельхоз России. Участие в конкурсе "Вкусы России" принимают все регионы Российской Федерации. Сбор заявок завершается 9 ноября - на данный момент оргкомитет одобрил свыше 370 заявок более чем из 70 регионов страны.Благодаря конкурсу жители России смогут открыть для себя широкий спектр вкусов со всей страны. Например, все знают Тульский пряник, но знакомы ли с его Красноармейским конкурентом, производящимся в Саратовской области? Его выпускают с 1931 года по рецепту, который передается из поколения в поколение и хранится в строжайшем секрете. Якутский кисломолочный напиток Арыы и колбаса из мяса мелкого рогатого скота Изиг хан пока что присутствуют только в своих регионах производства, и познакомиться с ними можно, только съездив к ним "в гости". В Республике Бурятия можно отведать Боргойскую баранину, которая подавалась к царскому столу и даже присутствовала в меню торжественного обеда по случаю коронации Николая II, а в Костромской области предприниматели возрождают древнерусские традиции и производят Четверговую черную соль, которую раньше готовили в Страстную неделю перед Пасхой.Конкурс призван привлечь внимание к достижениям малого и среднего бизнеса в сфере агропромышленного комплекса, а также в перспективе создаст новые точки роста и драйверы развития для сельских территорий страны. На возможность занять место среди 22 финалистов и стать частью комплекса мероприятий по продвижению региональных брендов отозвались множество субъектов: Воронежская, Томская, Костромская, Челябинская, Тверская области, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика и многие другие - список ежедневно пополняется новыми участниками.Победителей в декабре выберет Конкурсная комиссия, в состав которой входят представители федеральных органов исполнительной власти, Совета Федерации и Государственной Думы, представители предпринимательских объединений, институтов развития, бизнес-сообществ, а также другие эксперты. Помимо этого, 19 ноября будет объявлено Народное голосование, в рамках которого каждый житель России сможет поддержать любимый региональный бренд.Победителей выберут в 8 номинациях:- На всю страну – бренды, входящие в реестр наименований мест происхождения товаров;- Из нашей деревни – бренды, население территории происхождения которых составляет до 3 тысяч человек;- Вкусное рядом – бренды, население территории происхождения которых составляет до 30 тысяч человек;- Попробуй, полюбишь – территория отдельного субъекта РФ;- Ярмарка вкуса – группа продуктов, территория происхождения которых составляет территорию не скольких субъектов РФ;- Загляните на огонёк – бренды, имеющие перспективы по развитию туристического потенциала территории. Генеральным партнером конкурса и учредителем номинации выступает АО "Россельхозбанк".- Нас выбирают – победитель народного голосования. Партнером и учредителем номинации выступает ПАО "Магнит".- Вкус без границ – бренды, имеющие экспортный потенциал.С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Конкурса вкусыроссии.рф Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы