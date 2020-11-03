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Онлайн-конференция в преддверии премьеры фильма "Клятва"
Онлайн-конференция в преддверии премьеры фильма "Клятва"
19 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию в преддверии премьеры фильма "Клятва" режиссера Романа Нестеренко.
2020-11-03T12:22
2020-11-03T12:22
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Задать вопросУчастники пресс-конференции:- режиссер-постановщик Роман НЕСТЕРЕНКО;- автор сценария Татьяна МИРОШНИК;- оператор-постановщик Геннадий НЕМЫХ;- продюсеры Владимир ЕСИНОВ и Елена КАЛИНИНА;- консультант фильма, врач-психиатр Владимир ФАЙНЗИЛЬБЕРГ;- актеры: Анна ВАРТАНЬЯН, Василий МИЩЕНКО, Юрий ЦУРИЛО, Светлана ПАВЛОВА, Марина ДЕНИСОВА.Премьера военно-исторической драмы "Клятва", основанной на реальных событиях, состоится 26 ноября. Мировая премьера запланирована на 25 февраля 2021 года. Фильм о главном враче психиатрической больницы Науме Балабане и его жене Елизавете охватывает период жизни героев с 1910 по 1942 гг. На их долю выпало много испытаний. Во время немецкой оккупации они спасли большую часть своих пациентов. Картина на Всероссийском кинофестивале "Человек, познающий мир", посвященном укреплению межнационального единства народов Российской Федерации, получила приз "За лучший художественный полнометражный фильм".Для получения ссылки для&nbsp;предварительного просмотра картины журналисты могут обратиться к&nbsp;Елене Калининой:тел.: +7(903) 295-97-92, e-mail: kinopro21@gmail.com Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция в преддверии премьеры фильма "Клятва"

12:22 03.11.2020
 
Читать ria.ru в
19 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию в преддверии премьеры фильма "Клятва" режиссера Романа Нестеренко.
Задать вопрос

Участники пресс-конференции:
- режиссер-постановщик Роман НЕСТЕРЕНКО;
- автор сценария Татьяна МИРОШНИК;
- оператор-постановщик Геннадий НЕМЫХ;
- продюсеры Владимир ЕСИНОВ и Елена КАЛИНИНА;
- консультант фильма, врач-психиатр Владимир ФАЙНЗИЛЬБЕРГ;
- актеры: Анна ВАРТАНЬЯН, Василий МИЩЕНКО, Юрий ЦУРИЛО, Светлана ПАВЛОВА, Марина ДЕНИСОВА.

Премьера военно-исторической драмы "Клятва", основанной на реальных событиях, состоится 26 ноября. Мировая премьера запланирована на 25 февраля 2021 года. Фильм о главном враче психиатрической больницы Науме Балабане и его жене Елизавете охватывает период жизни героев с 1910 по 1942 гг. На их долю выпало много испытаний. Во время немецкой оккупации они спасли большую часть своих пациентов. Картина на Всероссийском кинофестивале "Человек, познающий мир", посвященном укреплению межнационального единства народов Российской Федерации, получила приз "За лучший художественный полнометражный фильм".

Для получения ссылки для предварительного просмотра картины журналисты могут обратиться к Елене Калининой:
тел.: +7(903) 295-97-92,
e-mail: kinopro21@gmail.com

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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