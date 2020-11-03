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Калугу к Новому году украсят в стиле ретрофутуризма
Калугу к Новому году украсят в стиле ретрофутуризма
Калугу, которая будет встречать туристов в статусе новогодней столицы России, к празднику украсят в стиле ретрофутуризма с отсылкой к космическим достижениям... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T15:39
2020-11-03T16:01
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новости - туризм
калужская область
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калуга
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общество
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КАЛУГА, 3 ноя – РИА Новости. Калугу, которая будет встречать туристов в статусе новогодней столицы России, к празднику украсят в стиле ретрофутуризма с отсылкой к космическим достижениям советской эпохи, сообщило правительство региона.С 12 декабря по 9 января в Калуге пройдут торжества в рамках проекта "Калуга – Новогодняя столица России 2021".Гостей города ждут парад Дедов Морозов и Снегурочек, открытие резиденции Калужского Деда Мороза – она разместится в парке культуры и отдыха, выбранном для организации семейного досуга. На Театральной площади готовятся представить свой спецпроект актеры калужского драмтеатра – "Театрализованный карнавал". На сцене нового парка на улице Марата предстанет арктическая культура – в программе этот пункт называется Большое арктическое шоу "Легенды Севера". Состоятся два гастрономических фестиваля - с едой и с горячими напитками."Спрос на бронирование отелей в период новогодних праздников есть, туроператоры подготовили новогодние предложения, продают их через свои ресурсы. Они отмечают спрос на пакетный отдых в новогодний период, тем более что при покупке пакетного тура туристы могут воспользоваться программой "кешбэк", но нужно поторопиться и приобрести тур до 5 декабря 2020 года и посетить город до 10 января 2021 года", - информирует областное правительство."Новогодняя столица России" - проект министерства культуры РФ, созданный в 2012 году с целью популяризации внутреннего и въездного туризма в стране. Ежегодно выбирается город, который станет следующей новогодней столицей.
https://ria.ru/20201029/kaluga-1582028220.html
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туризм, новости - туризм, снегурочка, дед мороз, калуга, калужская область, общество

Калугу к Новому году украсят в стиле ретрофутуризма

15:39 03.11.2020 (обновлено: 16:01 03.11.2020)
 
© Фото : предоставлено правительством Калужской областиПрохожие на улице Калуги
Прохожие на улице Калуги - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Фото : предоставлено правительством Калужской области
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 3 ноя – РИА Новости. Калугу, которая будет встречать туристов в статусе новогодней столицы России, к празднику украсят в стиле ретрофутуризма с отсылкой к космическим достижениям советской эпохи, сообщило правительство региона.
С 12 декабря по 9 января в Калуге пройдут торжества в рамках проекта "Калуга – Новогодняя столица России 2021".
"Новогодняя программа стартует 12 декабря. Определены восемь городских площадок, на которых развернутся новогодние мероприятия. Город будет украшен в стиле ретрофутуризма с отсылкой к космическим достижениям советской эпохи. По замыслу разработчиков концепции, эти достижения послужили развитию отечественных высоких технологий в XXI веке", - говорится в сообщении.
Гостей города ждут парад Дедов Морозов и Снегурочек, открытие резиденции Калужского Деда Мороза – она разместится в парке культуры и отдыха, выбранном для организации семейного досуга. На Театральной площади готовятся представить свой спецпроект актеры калужского драмтеатра – "Театрализованный карнавал". На сцене нового парка на улице Марата предстанет арктическая культура – в программе этот пункт называется Большое арктическое шоу "Легенды Севера". Состоятся два гастрономических фестиваля - с едой и с горячими напитками.
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"Спрос на бронирование отелей в период новогодних праздников есть, туроператоры подготовили новогодние предложения, продают их через свои ресурсы. Они отмечают спрос на пакетный отдых в новогодний период, тем более что при покупке пакетного тура туристы могут воспользоваться программой "кешбэк", но нужно поторопиться и приобрести тур до 5 декабря 2020 года и посетить город до 10 января 2021 года", - информирует областное правительство.
"Новогодняя столица России" - проект министерства культуры РФ, созданный в 2012 году с целью популяризации внутреннего и въездного туризма в стране. Ежегодно выбирается город, который станет следующей новогодней столицей.
 
Калужская областьТуризмНовости - ТуризмСнегурочкаДед МорозКалугаКалужская областьОбщество
 
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