https://ria.ru/20201103/kaluga-1582850636.html

Калугу к Новому году украсят в стиле ретрофутуризма

Калугу к Новому году украсят в стиле ретрофутуризма

Калугу, которая будет встречать туристов в статусе новогодней столицы России, к празднику украсят в стиле ретрофутуризма с отсылкой к космическим достижениям... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T15:39

2020-11-03T15:39

2020-11-03T16:01

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КАЛУГА, 3 ноя – РИА Новости. Калугу, которая будет встречать туристов в статусе новогодней столицы России, к празднику украсят в стиле ретрофутуризма с отсылкой к космическим достижениям советской эпохи, сообщило правительство региона.С 12 декабря по 9 января в Калуге пройдут торжества в рамках проекта "Калуга – Новогодняя столица России 2021".Гостей города ждут парад Дедов Морозов и Снегурочек, открытие резиденции Калужского Деда Мороза – она разместится в парке культуры и отдыха, выбранном для организации семейного досуга. На Театральной площади готовятся представить свой спецпроект актеры калужского драмтеатра – "Театрализованный карнавал". На сцене нового парка на улице Марата предстанет арктическая культура – в программе этот пункт называется Большое арктическое шоу "Легенды Севера". Состоятся два гастрономических фестиваля - с едой и с горячими напитками."Спрос на бронирование отелей в период новогодних праздников есть, туроператоры подготовили новогодние предложения, продают их через свои ресурсы. Они отмечают спрос на пакетный отдых в новогодний период, тем более что при покупке пакетного тура туристы могут воспользоваться программой "кешбэк", но нужно поторопиться и приобрести тур до 5 декабря 2020 года и посетить город до 10 января 2021 года", - информирует областное правительство."Новогодняя столица России" - проект министерства культуры РФ, созданный в 2012 году с целью популяризации внутреннего и въездного туризма в стране. Ежегодно выбирается город, который станет следующей новогодней столицей.

https://ria.ru/20201029/kaluga-1582028220.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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