Калугу к Новому году украсят в стиле ретрофутуризма
15:39 03.11.2020 (обновлено: 16:01 03.11.2020)
© Фото : предоставлено правительством Калужской областиПрохожие на улице Калуги
© Фото : предоставлено правительством Калужской области
КАЛУГА, 3 ноя – РИА Новости. Калугу, которая будет встречать туристов в статусе новогодней столицы России, к празднику украсят в стиле ретрофутуризма с отсылкой к космическим достижениям советской эпохи, сообщило правительство региона.
С 12 декабря по 9 января в Калуге пройдут торжества в рамках проекта "Калуга – Новогодняя столица России 2021".
"Новогодняя программа стартует 12 декабря. Определены восемь городских площадок, на которых развернутся новогодние мероприятия. Город будет украшен в стиле ретрофутуризма с отсылкой к космическим достижениям советской эпохи. По замыслу разработчиков концепции, эти достижения послужили развитию отечественных высоких технологий в XXI веке", - говорится в сообщении.
Гостей города ждут парад Дедов Морозов и Снегурочек, открытие резиденции Калужского Деда Мороза – она разместится в парке культуры и отдыха, выбранном для организации семейного досуга. На Театральной площади готовятся представить свой спецпроект актеры калужского драмтеатра – "Театрализованный карнавал". На сцене нового парка на улице Марата предстанет арктическая культура – в программе этот пункт называется Большое арктическое шоу "Легенды Севера". Состоятся два гастрономических фестиваля - с едой и с горячими напитками.
"Спрос на бронирование отелей в период новогодних праздников есть, туроператоры подготовили новогодние предложения, продают их через свои ресурсы. Они отмечают спрос на пакетный отдых в новогодний период, тем более что при покупке пакетного тура туристы могут воспользоваться программой "кешбэк", но нужно поторопиться и приобрести тур до 5 декабря 2020 года и посетить город до 10 января 2021 года", - информирует областное правительство.
"Новогодняя столица России" - проект министерства культуры РФ, созданный в 2012 году с целью популяризации внутреннего и въездного туризма в стране. Ежегодно выбирается город, который станет следующей новогодней столицей.