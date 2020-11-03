https://ria.ru/20201103/issledovaniya-1582819938.html

В Тюменской области проведено более миллиона исследований на COVID-19

В Тюменской области проведено более миллиона исследований на COVID-19

В Тюменской области по состоянию на 2 ноября проведено в общей сложности 1 101 292 теста на COVID-19, сообщил губернатор региона Александр Моор. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T13:11

2020-11-03T13:11

2020-11-03T13:11

тюменская область

александр моор

тюменская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575733386_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_4ccfefadfb3589199a0e7f58b2f425fe.jpg

ТЮМЕНЬ, 3 ноя — РИА Новости. В Тюменской области по состоянию на 2 ноября проведено в общей сложности 1 101 292 теста на COVID-19, сообщил губернатор региона Александр Моор.По его словам, в среднем в сутки делается более 10 тысяч тестов на новую коронавирусную инфекцию. По абсолютному количеству проведенных исследований на COVID-19 Тюменская область с населением около 1,5 миллионов человек входит в топ-10 российских регионов. Как отметили в пресс-службе губернатора, в настоящее время тестирование на COVID-19 в Тюменской области проводят 20 лабораторий, из них шесть - частные.Полный список медицинских организаций, где можно пройти тест, размещен на сайте областного управления Роспотребнадзора.

https://ria.ru/20201022/gospital-1580978238.html

тюменская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр моор, тюменская область