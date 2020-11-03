https://ria.ru/20201103/issledovaniya-1582819938.html
В Тюменской области проведено более миллиона исследований на COVID-19
В Тюменской области проведено более миллиона исследований на COVID-19
В Тюменской области по состоянию на 2 ноября проведено в общей сложности 1 101 292 теста на COVID-19, сообщил губернатор региона Александр Моор. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T13:11
2020-11-03T13:11
2020-11-03T13:11
тюменская область
александр моор
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 3 ноя — РИА Новости. В Тюменской области по состоянию на 2 ноября проведено в общей сложности 1 101 292 теста на COVID-19, сообщил губернатор региона Александр Моор.По его словам, в среднем в сутки делается более 10 тысяч тестов на новую коронавирусную инфекцию. По абсолютному количеству проведенных исследований на COVID-19 Тюменская область с населением около 1,5 миллионов человек входит в топ-10 российских регионов. Как отметили в пресс-службе губернатора, в настоящее время тестирование на COVID-19 в Тюменской области проводят 20 лабораторий, из них шесть - частные.Полный список медицинских организаций, где можно пройти тест, размещен на сайте областного управления Роспотребнадзора.
https://ria.ru/20201022/gospital-1580978238.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр моор, тюменская область