https://ria.ru/20201103/internaty-1582857149.html

Эксперты обсудили перезапуск закона о распределенной опеке

Эксперты обсудили перезапуск закона о распределенной опеке

Дискуссионная сессия "Как помочь людям с ментальной инвалидностью: распределение опеки, защита прав, гарантии правоспособности", посвященная актуальным... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T16:10

2020-11-03T16:10

2020-11-03T16:10

общественная палата рф

общество

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Дискуссионная сессия "Как помочь людям с ментальной инвалидностью: распределение опеки, защита прав, гарантии правоспособности", посвященная актуальным проблемам, которые связаны с пребыванием людей в психоневрологических диспансерах, состоялась в рамках форума "Сообщество", организованного Общественной палатой РФ в Гостином дворе.Суть проблемы заключается в том, что опекун, представляющий интересы получателя социальных услуг, одновременно является поставщиком этих услуг. В результате подопечные психоневрологического интерната (ПНИ) могут оказываться в полной власти поставщика услуг.В ходе встречи эксперты пришли к единогласному выводу, что единственный способ устранить конфликт интересов, существующий в системе психоневрологических интернатов, – это принятие законопроекта о распределенной опеке над недееспособными гражданами. Смысл закона в том, что он позволяет жильцу ПНИ иметь более одного опекуна.Напомним, что в январе 2020 года президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме при участии правительства подготовить инициативу ко второму чтению. Законопроект о распределенной опеке был разработан, для того чтобы улучшить качество жизни людей с ментальными нарушениями. На данный момент, если человек не может позаботиться о себе самостоятельно, ему предоставляется возможность получать социальные услуги в учреждениях социальной защиты – психоневрологических интернатах.В частности, в ходе встречи эксперты пояснили, что такая форма необходима, для того чтобы хотя бы появилась возможность доступа в сами интернаты. На данный момент любое присутствие "помогающих", как близких людей больных, так и волонтеров, возможно преимущественно при одобрении главы учреждения.Также она добавила, что законопроектом на опекунов возлагается не просто задача помогать людям с нарушениями, но и ответственность, которая подразумевает подконтрольность органам опеки, отчетность и работу в прозрачных условиях как для государства, так и для общественности.

https://ria.ru/20201005/invalidy-1578149151.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общественная палата рф, общество