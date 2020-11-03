Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201103/internaty-1582857149.html
Эксперты обсудили перезапуск закона о распределенной опеке
Эксперты обсудили перезапуск закона о распределенной опеке
Дискуссионная сессия "Как помочь людям с ментальной инвалидностью: распределение опеки, защита прав, гарантии правоспособности", посвященная актуальным... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T16:10
2020-11-03T16:10
общественная палата рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582856851_0:0:3108:1749_1400x0_80_0_0_522641ded3111cb07c7402f2bf4557f5.jpg
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости.&nbsp;Дискуссионная сессия "Как помочь людям с ментальной инвалидностью: распределение опеки, защита прав, гарантии правоспособности", посвященная актуальным проблемам, которые связаны с пребыванием людей в психоневрологических диспансерах, состоялась в рамках форума "Сообщество", организованного Общественной палатой РФ в Гостином дворе.Суть проблемы заключается в том, что опекун, представляющий интересы получателя социальных услуг, одновременно является поставщиком этих услуг. В результате подопечные психоневрологического интерната (ПНИ) могут&nbsp;оказываться в полной власти поставщика услуг.В ходе встречи эксперты пришли к единогласному выводу, что единственный способ устранить конфликт интересов, существующий в системе психоневрологических интернатов, – это принятие законопроекта о распределенной опеке над недееспособными гражданами. Смысл закона в том, что он позволяет жильцу ПНИ иметь более одного опекуна.Напомним, что в январе 2020 года президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме при участии правительства подготовить инициативу ко второму чтению. Законопроект о распределенной опеке был разработан, для того чтобы улучшить качество жизни людей с ментальными нарушениями. На данный момент, если человек не может позаботиться о себе самостоятельно, ему предоставляется возможность получать социальные услуги в учреждениях социальной защиты – психоневрологических интернатах.В частности, в ходе встречи эксперты пояснили, что такая форма необходима, для того чтобы хотя бы появилась возможность доступа в сами интернаты. На данный момент любое присутствие "помогающих", как близких людей больных, так и волонтеров, возможно преимущественно при одобрении главы учреждения.Также она добавила, что законопроектом на опекунов возлагается не просто задача помогать людям с нарушениями, но и ответственность, которая подразумевает подконтрольность органам опеки, отчетность и работу в прозрачных условиях как для государства, так и для общественности.&nbsp;
https://ria.ru/20201005/invalidy-1578149151.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582856851_316:0:3047:2048_1400x0_80_0_0_dfafa081c25a3471b0a25f9f5120c5f9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общественная палата рф, общество

Эксперты обсудили перезапуск закона о распределенной опеке

16:10 03.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПациентка в больничной палате психосоматического отделения психиатрической больницыПациенты областной психоневрологической больницы
Пациентка в больничной палате психосоматического отделения психиатрической больницыПациенты областной психоневрологической больницы - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Дискуссионная сессия "Как помочь людям с ментальной инвалидностью: распределение опеки, защита прав, гарантии правоспособности", посвященная актуальным проблемам, которые связаны с пребыванием людей в психоневрологических диспансерах, состоялась в рамках форума "Сообщество", организованного Общественной палатой РФ в Гостином дворе.
Суть проблемы заключается в том, что опекун, представляющий интересы получателя социальных услуг, одновременно является поставщиком этих услуг. В результате подопечные психоневрологического интерната (ПНИ) могут оказываться в полной власти поставщика услуг.
Инвалид по зрению, во время работы в механическом цехе - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 08:00Хорошие новости
Трудовая терапия: как группы занятости помогают людям с инвалидностью
В ходе встречи эксперты пришли к единогласному выводу, что единственный способ устранить конфликт интересов, существующий в системе психоневрологических интернатов, – это принятие законопроекта о распределенной опеке над недееспособными гражданами. Смысл закона в том, что он позволяет жильцу ПНИ иметь более одного опекуна.

"Если помимо ПНИ у человека будет еще один опекун, он сможет к нему обратиться, если его не устраивает жизнь в интернате", — отметила член комиссии Общественной палаты по доступной среде и развитию инклюзивных практик Ксения Алферова.

Напомним, что в январе 2020 года президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме при участии правительства подготовить инициативу ко второму чтению. Законопроект о распределенной опеке был разработан, для того чтобы улучшить качество жизни людей с ментальными нарушениями. На данный момент, если человек не может позаботиться о себе самостоятельно, ему предоставляется возможность получать социальные услуги в учреждениях социальной защиты – психоневрологических интернатах.

"В законе о распределенной опеке важны нормы, которые будут предусматривать возможности подопечному назначения нескольких опекунов в лице организаций или физических лиц и распределять между ними полномочия", – отметила Наталья Старинова, старший юрист-консультант отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ.

В частности, в ходе встречи эксперты пояснили, что такая форма необходима, для того чтобы хотя бы появилась возможность доступа в сами интернаты. На данный момент любое присутствие "помогающих", как близких людей больных, так и волонтеров, возможно преимущественно при одобрении главы учреждения.

"И директоров можно понять, ведь к ним приходят самые разные некоммерческие организации, и даже если их пускают помогать, то только на бытовом уровне – уход и досуговые мероприятия. При этом совершенно нет доступа к документам, и мы не можем проверить, как заполнены программы реабилитации, все ли получают необходимые технические средства –памперсы, ортопедическую обувь и прочее", – отмечает Старинова.

Также она добавила, что законопроектом на опекунов возлагается не просто задача помогать людям с нарушениями, но и ответственность, которая подразумевает подконтрольность органам опеки, отчетность и работу в прозрачных условиях как для государства, так и для общественности. 
 
Общественная палата РФОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54Активисты перекрыли улицу недалеко от ограждения вокруг Белого дома
00:50Полиция Нью-Йорка пообещала "нулевую терпимость" к провокаторам
00:49Число жертв землетрясения в Турции выросло до 113
00:36Эксперт рассказал, как выборы в США повлияют на ситуацию на Балканах
00:34Почти треть всех смертей от COVID-19 в Чехии пришлись на минувшую неделю
00:28Оправданный в Милане украинский нацгвардеец Маркив вышел на свободу
00:26Швейцарская разведка предупредила о сохранении угрозы теракта в стране
00:16В Швейцарии изучают возможные связи нападавших в Вене с Конфедерацией
00:06США официально выходят из Парижского соглашения по климату
00:05Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 3,3 миллиона
23:59В Нью-Йорке расследуют сообщения о звонках с просьбой сидеть дома
23:46Ереван заявил о праве Карабаха на контрудар в ответ на ракетные обстрелы
23:38К ограждению у Белого дома прибывают усиленные наряды полиции
23:33Почтовой службе США назначили дедлайн для доставки бюллетеней
23:26В день выборов в квартале от территории Белого дома запретили парковку
23:23В штате Миссури вандалы расписали стену музея призывами не голосовать
23:23Глава Еврогруппы не ожидает экономических потрясений после выборов в США
23:16Число жертв коронавируса в Москве превысило семь тысяч человек
23:13Театр Ермоловой отменил ноябрьские спектакли с Меньшиковым
23:06Белый дом пока останется за установленным на случай беспорядков забором
Лента новостейМолния