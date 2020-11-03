https://ria.ru/20201103/internaty-1582857149.html
Эксперты обсудили перезапуск закона о распределенной опеке
Эксперты обсудили перезапуск закона о распределенной опеке
Дискуссионная сессия "Как помочь людям с ментальной инвалидностью: распределение опеки, защита прав, гарантии правоспособности", посвященная актуальным... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T16:10
2020-11-03T16:10
2020-11-03T16:10
общественная палата рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582856851_0:0:3108:1749_1400x0_80_0_0_522641ded3111cb07c7402f2bf4557f5.jpg
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Дискуссионная сессия "Как помочь людям с ментальной инвалидностью: распределение опеки, защита прав, гарантии правоспособности", посвященная актуальным проблемам, которые связаны с пребыванием людей в психоневрологических диспансерах, состоялась в рамках форума "Сообщество", организованного Общественной палатой РФ в Гостином дворе.Суть проблемы заключается в том, что опекун, представляющий интересы получателя социальных услуг, одновременно является поставщиком этих услуг. В результате подопечные психоневрологического интерната (ПНИ) могут оказываться в полной власти поставщика услуг.В ходе встречи эксперты пришли к единогласному выводу, что единственный способ устранить конфликт интересов, существующий в системе психоневрологических интернатов, – это принятие законопроекта о распределенной опеке над недееспособными гражданами. Смысл закона в том, что он позволяет жильцу ПНИ иметь более одного опекуна.Напомним, что в январе 2020 года президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме при участии правительства подготовить инициативу ко второму чтению. Законопроект о распределенной опеке был разработан, для того чтобы улучшить качество жизни людей с ментальными нарушениями. На данный момент, если человек не может позаботиться о себе самостоятельно, ему предоставляется возможность получать социальные услуги в учреждениях социальной защиты – психоневрологических интернатах.В частности, в ходе встречи эксперты пояснили, что такая форма необходима, для того чтобы хотя бы появилась возможность доступа в сами интернаты. На данный момент любое присутствие "помогающих", как близких людей больных, так и волонтеров, возможно преимущественно при одобрении главы учреждения.Также она добавила, что законопроектом на опекунов возлагается не просто задача помогать людям с нарушениями, но и ответственность, которая подразумевает подконтрольность органам опеки, отчетность и работу в прозрачных условиях как для государства, так и для общественности.
https://ria.ru/20201005/invalidy-1578149151.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582856851_316:0:3047:2048_1400x0_80_0_0_dfafa081c25a3471b0a25f9f5120c5f9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общественная палата рф, общество
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Дискуссионная сессия "Как помочь людям с ментальной инвалидностью: распределение опеки, защита прав, гарантии правоспособности", посвященная актуальным проблемам, которые связаны с пребыванием людей в психоневрологических диспансерах, состоялась в рамках форума "Сообщество", организованного Общественной палатой РФ в Гостином дворе.
Суть проблемы заключается в том, что опекун, представляющий интересы получателя социальных услуг, одновременно является поставщиком этих услуг. В результате подопечные психоневрологического интерната (ПНИ) могут оказываться в полной власти поставщика услуг.
В ходе встречи эксперты пришли к единогласному выводу, что единственный способ устранить конфликт интересов, существующий в системе психоневрологических интернатов, – это принятие законопроекта о распределенной опеке над недееспособными гражданами. Смысл закона в том, что он позволяет жильцу ПНИ иметь более одного опекуна.
"Если помимо ПНИ у человека будет еще один опекун, он сможет к нему обратиться, если его не устраивает жизнь в интернате", — отметила член комиссии Общественной палаты по доступной среде и развитию инклюзивных практик Ксения Алферова.
Напомним, что в январе 2020 года президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме при участии правительства подготовить инициативу ко второму чтению. Законопроект о распределенной опеке был разработан, для того чтобы улучшить качество жизни людей с ментальными нарушениями. На данный момент, если человек не может позаботиться о себе самостоятельно, ему предоставляется возможность получать социальные услуги в учреждениях социальной защиты – психоневрологических интернатах.
"В законе о распределенной опеке важны нормы, которые будут предусматривать возможности подопечному назначения нескольких опекунов в лице организаций или физических лиц и распределять между ними полномочия", – отметила Наталья Старинова, старший юрист-консультант отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ.
В частности, в ходе встречи эксперты пояснили, что такая форма необходима, для того чтобы хотя бы появилась возможность доступа в сами интернаты. На данный момент любое присутствие "помогающих", как близких людей больных, так и волонтеров, возможно преимущественно при одобрении главы учреждения.
"И директоров можно понять, ведь к ним приходят самые разные некоммерческие организации, и даже если их пускают помогать, то только на бытовом уровне – уход и досуговые мероприятия. При этом совершенно нет доступа к документам, и мы не можем проверить, как заполнены программы реабилитации, все ли получают необходимые технические средства –памперсы, ортопедическую обувь и прочее", – отмечает Старинова.
Также она добавила, что законопроектом на опекунов возлагается не просто задача помогать людям с нарушениями, но и ответственность, которая подразумевает подконтрольность органам опеки, отчетность и работу в прозрачных условиях как для государства, так и для общественности.