https://ria.ru/20201103/gruziya-1582877846.html

Министр экономики Грузии заболел COVID-19

Министр экономики Грузии заболел COVID-19

Коронавирус подтвердился у министра экономики Грузии Натии Турнава, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T17:45

2020-11-03T17:45

2020-11-03T17:45

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

георгий гахария

коронавирусы

грузия

в мире

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ТБИЛИСИ, 3 ноя - РИА Новости. Коронавирус подтвердился у министра экономики Грузии Натии Турнава, сообщает пресс-служба ведомства."Министр чувствует себя хорошо и продолжает лечение дома", - сообщили в пресс-службе.В понедельник пресс-служба правительства сообщила, что у премьера Георгия Гахарии подтвердился коронавирус. Источниками заражения являются сотрудники его личной охраны. Коронавирусом также заразилась глава администрации правительства Натия Мезвришвили.Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1943, общее число заболевших достигло 44 522.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

грузия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, георгий гахария, коронавирусы, грузия, в мире