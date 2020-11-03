https://ria.ru/20201103/gruziya-1582877846.html
Министр экономики Грузии заболел COVID-19
Министр экономики Грузии заболел COVID-19
Коронавирус подтвердился у министра экономики Грузии Натии Турнава, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T17:45
2020-11-03T17:45
2020-11-03T17:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
георгий гахария
коронавирусы
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 3 ноя - РИА Новости. Коронавирус подтвердился у министра экономики Грузии Натии Турнава, сообщает пресс-служба ведомства."Министр чувствует себя хорошо и продолжает лечение дома", - сообщили в пресс-службе.В понедельник пресс-служба правительства сообщила, что у премьера Георгия Гахарии подтвердился коронавирус. Источниками заражения являются сотрудники его личной охраны. Коронавирусом также заразилась глава администрации правительства Натия Мезвришвили.Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1943, общее число заболевших достигло 44 522.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, георгий гахария, коронавирусы, грузия, в мире