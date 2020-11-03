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Голосование на президентских выборах в Нью-Йорке. Прямая трансляция
Голосование на президентских выборах в Нью-Йорке. Прямая трансляция
В Нью-Йорке открылись избирательные участки. РИА Новости, 03.11.2020
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нью-йорк
сша
в мире
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В Нью-Йорке открылись избирательные участки.В США проходят выборы главы государства. На пост претендуют действующий президент-республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден.Сначала за кандидатов проголосуют избиратели каждого штата. Победитель получит всех выборщиков штата, и именно они окончательно утвердят лидера страны 14 декабря.
https://ria.ru/20201103/vybory-1582700948.html
нью-йорк
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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LIVE: В Нью-Йорке открываются избирательные участки
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нью-йорк, сша, в мире

Голосование на президентских выборах в Нью-Йорке. Прямая трансляция

13:57 03.11.2020 (обновлено: 18:41 03.11.2020)
 
Читать ria.ru в
В Нью-Йорке открылись избирательные участки.
В США проходят выборы главы государства. На пост претендуют действующий президент-республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден.
Сначала за кандидатов проголосуют избиратели каждого штата. Победитель получит всех выборщиков штата, и именно они окончательно утвердят лидера страны 14 декабря.
Сторонница президента США Дональда Трампа в маске на митинге в Опа-Локке, Флорида, США, 2 ноября 2020 года - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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