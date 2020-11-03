https://ria.ru/20201103/golosovanie-1582809696.html
Голосование на президентских выборах в Нью-Йорке. Прямая трансляция
Голосование на президентских выборах в Нью-Йорке. Прямая трансляция
В Нью-Йорке открылись избирательные участки. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T13:57
2020-11-03T13:57
2020-11-03T18:41
нью-йорк
сша
в мире
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В Нью-Йорке открылись избирательные участки.В США проходят выборы главы государства. На пост претендуют действующий президент-республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден.Сначала за кандидатов проголосуют избиратели каждого штата. Победитель получит всех выборщиков штата, и именно они окончательно утвердят лидера страны 14 декабря.
https://ria.ru/20201103/vybory-1582700948.html
нью-йорк
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVE: В Нью-Йорке открываются избирательные участки
LIVE: В Нью-Йорке открываются избирательные участки
2020-11-03T13:57
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нью-йорк, сша, в мире