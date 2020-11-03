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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201103/gaynutdin-1582905114.html
Муфтий Гайнутдин прокомментировал теракт в Вене
Муфтий Гайнутдин прокомментировал теракт в Вене
Глава Совета муфтиев России (СМР) и Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин выразил соболезнования австрийскому народу в связи с нападениями в Вене,... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T20:17
2020-11-03T20:17
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
равиль гайнутдин
австрия
вена
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Глава Совета муфтиев России (СМР) и Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин выразил соболезнования австрийскому народу в связи с нападениями в Вене, заявив о том, что террористам нет и не может быть никакого оправдания.В понедельник 2 ноября в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. По последним данным СМИ, погибли четыре человека, более десяти пострадали. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что нападавший являлся сторонником террористической группировки."От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев России и всего нашего духовенства приношу свои глубочайшие соболезнования Австрийской Республике и всему ее народу в связи с человеческими жертвами в результате теракта в Вене. Все наше духовенство решительно осуждает подобные злодеяния, какими бы мотивами ни руководствовались преступники", - говорится в обращении Гайнутдина, которое распространила пресс-служба СМР.Муфтий отметил, что российские мусульмане разделяют боль и страдания тех, кто потерял близких из-за вероломных атак на мирных жителей, и молятся о здравии и исцелении всех, кто получил ранения."Наши искренние молитвы, обращенные к Создателю, - о мире и безопасности, взаимном согласии между народами и преодолении терроризма как богопротивного, античеловечного явления, отравляющего жизнь и ломающего судьбы людей. Да убережет Всевышний всех людей доброй воли и укрепит всех нас на пути созидания мира", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20201103/terakt-1582903532.html
австрия
вена
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новости - религия и мировоззрение, равиль гайнутдин, австрия, вена

Муфтий Гайнутдин прокомментировал теракт в Вене

20:17 03.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПредседатель Совета муфтиев России и духовного управления мусульман РФ Муфтий шейх Равиль Гайнутдин во время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве.
Председатель Совета муфтиев России и духовного управления мусульман РФ Муфтий шейх Равиль Гайнутдин во время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве. - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Глава Совета муфтиев России (СМР) и Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин выразил соболезнования австрийскому народу в связи с нападениями в Вене, заявив о том, что террористам нет и не может быть никакого оправдания.
В понедельник 2 ноября в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. По последним данным СМИ, погибли четыре человека, более десяти пострадали. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что нападавший являлся сторонником террористической группировки.
"От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев России и всего нашего духовенства приношу свои глубочайшие соболезнования Австрийской Республике и всему ее народу в связи с человеческими жертвами в результате теракта в Вене. Все наше духовенство решительно осуждает подобные злодеяния, какими бы мотивами ни руководствовались преступники", - говорится в обращении Гайнутдина, которое распространила пресс-служба СМР.
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Муфтий отметил, что российские мусульмане разделяют боль и страдания тех, кто потерял близких из-за вероломных атак на мирных жителей, и молятся о здравии и исцелении всех, кто получил ранения.
"Наши искренние молитвы, обращенные к Создателю, - о мире и безопасности, взаимном согласии между народами и преодолении терроризма как богопротивного, античеловечного явления, отравляющего жизнь и ломающего судьбы людей. Да убережет Всевышний всех людей доброй воли и укрепит всех нас на пути созидания мира", - говорится в заявлении.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРавиль ГайнутдинАвстрияВена
 
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