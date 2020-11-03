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https://ria.ru/20201103/evrokomissiya-1582843413.html
В Еврокомиссии почтили память жертв атак во Франции и Австрии
В Еврокомиссии почтили память жертв атак во Франции и Австрии
Минутой молчания почтили в Европейской комиссии память жертв атак, совершенных экстремистами во Франции и Австрии. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T15:04
2020-11-03T15:04
теракт в вене
себастьян курц
еврокомиссия
москва
ницца
париж
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Минутой молчания почтили в Европейской комиссии память жертв атак, совершенных экстремистами во Франции и Австрии."От имени Европейской комиссии мы выражаем соболезнования и осуждаем эти ужасные акции. Как никогда мы нуждаемся в единстве, я предлагаю почтить память тех, кто погиб, минутой молчания", - сказал на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Эрик Мамер.В понедельник 2 ноября в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. По последним данным СМИ, погибли четыре человека, более десяти пострадали. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что нападавший являлся сторонником террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).Вооруженный ножом мужчина 29 октября напал на людей в церкви Нотр-Дам во французской Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Антитеррористическая прокуратура начала расследование. Руководитель ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедузу.Нападение на французского учителя истории Самюэля Пати, показывавшего на уроках карикатуры на Мухаммеда, произошло близ Парижа 16 октября. Напавший убил и обезглавил свою жертву на улице, а затем был застрелен полицией. По данным прокуратуры, убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.* Запрещенная в России террористическая группировка.
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теракт в вене, себастьян курц, еврокомиссия, москва, ницца, париж, в мире

В Еврокомиссии почтили память жертв атак во Франции и Австрии

15:04 03.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Минутой молчания почтили в Европейской комиссии память жертв атак, совершенных экстремистами во Франции и Австрии.
"От имени Европейской комиссии мы выражаем соболезнования и осуждаем эти ужасные акции. Как никогда мы нуждаемся в единстве, я предлагаю почтить память тех, кто погиб, минутой молчания", - сказал на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Эрик Мамер.
Сотрудники правоохранительных органов Австрии на месте стрельбы в Вене - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
Вчера, 13:48
Глава МВД Австрии раскрыл детали биографии убитого в Вене террориста
В понедельник 2 ноября в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. По последним данным СМИ, погибли четыре человека, более десяти пострадали. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что нападавший являлся сторонником террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Вооруженный ножом мужчина 29 октября напал на людей в церкви Нотр-Дам во французской Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Антитеррористическая прокуратура начала расследование. Руководитель ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедузу.
Нападение на французского учителя истории Самюэля Пати, показывавшего на уроках карикатуры на Мухаммеда, произошло близ Парижа 16 октября. Напавший убил и обезглавил свою жертву на улице, а затем был застрелен полицией. По данным прокуратуры, убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Теракт в центре Вены
© REUTERS / Radovan Stoklasa

В понедельник вечером группа неизвестных устроила серию нападений в австрийской столице, по предварительным данным, в шести местах. Погибли пять человек, более 20 пострадали.

Сотрудники полиции Австрии на месте стрельбы в Вене
1 из 10

В понедельник вечером группа неизвестных устроила серию нападений в австрийской столице, по предварительным данным, в шести местах. Погибли пять человек, более 20 пострадали.

© REUTERS / Radovan Stoklasa
© AP Photo / Ronald Zak

Стральба началать около 20:00 (22:00 мск) на Сайтенштеттенгассе — недалеко от этого места расположена синагога. В первых сообщениях говорилось о том, что именно она была целью нападавших, хотя пока это не установлено.

Сотрудники правоохранительных органов Австрии на месте стрельбы в Вене
2 из 10

Стральба началать около 20:00 (22:00 мск) на Сайтенштеттенгассе — недалеко от этого места расположена синагога. В первых сообщениях говорилось о том, что именно она была целью нападавших, хотя пока это не установлено.

© AP Photo / Ronald Zak
© REUTERS / Leonhard Foeger

Одного атаковавшего удалось ликвидировать, остальные скрылись, их сейчас разыскивают. СМИ писали, что стрелявших было около семи.

Сотрудники правоохранительных органов Австрии на мете стрельбы в Вене
3 из 10

Одного атаковавшего удалось ликвидировать, остальные скрылись, их сейчас разыскивают. СМИ писали, что стрелявших было около семи.

© REUTERS / Leonhard Foeger
© REUTERS / Lisi Niesner

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что убитый в Вене стрелок симпатизировал запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство".

Сотрудники полиции Австрии на месте стрельбы в Вене
4 из 10

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что убитый в Вене стрелок симпатизировал запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство".

© REUTERS / Lisi Niesner
© AP Photo / Ronald Zak

По словам министра, на преступнике был пояс с муляжом взрывчатки. Мужчина был вооружен винтовкой.

Сотрудники полиции Австрии на месте стрельбы в Вене
5 из 10

По словам министра, на преступнике был пояс с муляжом взрывчатки. Мужчина был вооружен винтовкой.

© AP Photo / Ronald Zak
© REUTERS / Lisi Niesner

Власти считают атаку терактом и просят горожан по возможности не покидать дома.

Мужчина держит руки вверх, пока полицейские проверяют его на улице после перестрелки в Вене, Австрия
6 из 10

Власти считают атаку терактом и просят горожан по возможности не покидать дома.

© REUTERS / Lisi Niesner
© REUTERS / LEONHARD FOEGER

Власти Вены отменили заседания Нацсовета и парламента, приостановлены занятия в школах.

Полицейские на одной из улиц после теракта в Вене
7 из 10

Власти Вены отменили заседания Нацсовета и парламента, приостановлены занятия в школах.

© REUTERS / LEONHARD FOEGER
© REUTERS / Radovan Stoklasa

Полицейские машины, заблокировавшие улицу после перестрелки.

Полицейские машины, заблокировавшие улицу после перестрелки в Вене, Австрия
8 из 10

Полицейские машины, заблокировавшие улицу после перестрелки.

© REUTERS / Radovan Stoklasa
© REUTERS / LEONHARD FOEGERLeonhard Foeger

Сотрудник полиции Австрии на месте стрельбы в Вене.

Сотрудник полиции Австрии на месте стрельбы в Вене
9 из 10

Сотрудник полиции Австрии на месте стрельбы в Вене.

© REUTERS / LEONHARD FOEGERLeonhard Foeger
© AP Photo / Ronald Zak

Полицейские проверяют машину на месте происшествия.

Полицейские проверяют машину на месте происшествия в Вене
10 из 10

Полицейские проверяют машину на месте происшествия.

© AP Photo / Ronald Zak
1 из 10

В понедельник вечером группа неизвестных устроила серию нападений в австрийской столице, по предварительным данным, в шести местах. Погибли пять человек, более 20 пострадали.

© REUTERS / Radovan Stoklasa
2 из 10

Стральба началать около 20:00 (22:00 мск) на Сайтенштеттенгассе — недалеко от этого места расположена синагога. В первых сообщениях говорилось о том, что именно она была целью нападавших, хотя пока это не установлено.

© AP Photo / Ronald Zak
3 из 10

Одного атаковавшего удалось ликвидировать, остальные скрылись, их сейчас разыскивают. СМИ писали, что стрелявших было около семи.

© REUTERS / Leonhard Foeger
4 из 10

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что убитый в Вене стрелок симпатизировал запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство".

© REUTERS / Lisi Niesner
5 из 10

По словам министра, на преступнике был пояс с муляжом взрывчатки. Мужчина был вооружен винтовкой.

© AP Photo / Ronald Zak
6 из 10

Власти считают атаку терактом и просят горожан по возможности не покидать дома.

© REUTERS / Lisi Niesner
7 из 10

Власти Вены отменили заседания Нацсовета и парламента, приостановлены занятия в школах.

© REUTERS / LEONHARD FOEGER
8 из 10

Полицейские машины, заблокировавшие улицу после перестрелки.

© REUTERS / Radovan Stoklasa
9 из 10

Сотрудник полиции Австрии на месте стрельбы в Вене.

© REUTERS / LEONHARD FOEGERLeonhard Foeger
10 из 10

Полицейские проверяют машину на месте происшествия.

© AP Photo / Ronald Zak
 
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