https://ria.ru/20201103/evrokomissiya-1582843413.html

В Еврокомиссии почтили память жертв атак во Франции и Австрии

В Еврокомиссии почтили память жертв атак во Франции и Австрии

Минутой молчания почтили в Европейской комиссии память жертв атак, совершенных экстремистами во Франции и Австрии. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T15:04

2020-11-03T15:04

2020-11-03T15:04

теракт в вене

себастьян курц

еврокомиссия

москва

ницца

париж

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Минутой молчания почтили в Европейской комиссии память жертв атак, совершенных экстремистами во Франции и Австрии."От имени Европейской комиссии мы выражаем соболезнования и осуждаем эти ужасные акции. Как никогда мы нуждаемся в единстве, я предлагаю почтить память тех, кто погиб, минутой молчания", - сказал на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Эрик Мамер.В понедельник 2 ноября в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. По последним данным СМИ, погибли четыре человека, более десяти пострадали. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что нападавший являлся сторонником террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).Вооруженный ножом мужчина 29 октября напал на людей в церкви Нотр-Дам во французской Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Антитеррористическая прокуратура начала расследование. Руководитель ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедузу.Нападение на французского учителя истории Самюэля Пати, показывавшего на уроках карикатуры на Мухаммеда, произошло близ Парижа 16 октября. Напавший убил и обезглавил свою жертву на улице, а затем был застрелен полицией. По данным прокуратуры, убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20201103/prestupnik-1582827763.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, себастьян курц, еврокомиссия, москва, ницца, париж, в мире