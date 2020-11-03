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Онлайн-конференция о рисках, связанных с экстремизмом
Онлайн-конференция о рисках, связанных с экстремизмом
9 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о рисках, связанных с экстремизмом на национальной и религиозной почве, в ходе которой будет представлен доклад, посвященный проявлениям агрессивной ксенофобии и радикального национализма в России в 2020 году.
2020-11-03T13:50
2020-11-03T16:22
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Задать вопросУчастники:- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Александр БРОД;- член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, председатель Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты РФ Владимир ЗОРИН;- руководитель Духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Лев СЕМЕНОВ;- член Общественной палаты РФ, председатель Духовного собрания мусульман России Альбир КРГАНОВ;- член Общественного совета при МВД РФ, профессор Государственного университета управления Владимир ВОЛОХ;- доктор политических наук Майя АСТВАЦАТУРОВА;- член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан БЕЗПАЛЬКО;- главный научный сотрудник Института социологии РАН Владимир МУКОМЕЛЬ.9 ноября отмечается Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма, установленный по инициативе Международной сети против расизма UNITED. Мониторинг и анализ основных трендов года показывают, что, несмотря на снижение числа актов вандализма, насильственных действий на национальной и религиозной почве, а также публичных акций под радикальными политическими лозунгами, ксенофобская угроза сохраняет актуальность в России. Вызовы пандемии COVID-19, сопровождающиеся острыми социально-экономическими проблемами, создают возможности для негативных сценариев, которые необходимо предотвратить. Также на мероприятии будет дана оценка обострению ситуации на национальной и религиозной почве в зарубежных странах (Франции, Австрии, США). Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о рисках, связанных с экстремизмом

13:50 03.11.2020 (обновлено: 16:22 03.11.2020)
 
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9 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о рисках, связанных с экстремизмом на национальной и религиозной почве, в ходе которой будет представлен доклад, посвященный проявлениям агрессивной ксенофобии и радикального национализма в России в 2020 году.
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Участники:
- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Александр БРОД;
- член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, председатель Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты РФ Владимир ЗОРИН;
- руководитель Духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Лев СЕМЕНОВ;
- член Общественной палаты РФ, председатель Духовного собрания мусульман России Альбир КРГАНОВ;
- член Общественного совета при МВД РФ, профессор Государственного университета управления Владимир ВОЛОХ;
- доктор политических наук Майя АСТВАЦАТУРОВА;
- член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан БЕЗПАЛЬКО;
- главный научный сотрудник Института социологии РАН Владимир МУКОМЕЛЬ.

9 ноября отмечается Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма, установленный по инициативе Международной сети против расизма UNITED. Мониторинг и анализ основных трендов года показывают, что, несмотря на снижение числа актов вандализма, насильственных действий на национальной и религиозной почве, а также публичных акций под радикальными политическими лозунгами, ксенофобская угроза сохраняет актуальность в России.
Вызовы пандемии COVID-19, сопровождающиеся острыми социально-экономическими проблемами, создают возможности для негативных сценариев, которые необходимо предотвратить. Также на мероприятии будет дана оценка обострению ситуации на национальной и религиозной почве в зарубежных странах (Франции, Австрии, США).

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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