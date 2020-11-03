https://ria.ru/20201103/dvigatel-1582868395.html
Ту-160М впервые поднялся в воздух с новыми двигателями
Ту-160М впервые поднялся в воздух с новыми двигателями
Глубоко модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М выполнил первый полет с новыми двигателями, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T16:58
2020-11-03T16:58
2020-11-03T18:16
новое оружие россии
ту-160
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
безопасность
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Глубоко модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М выполнил первый полет с новыми двигателями, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)."На аэродроме КАЗ имени Горбунова состоялся первый полет Ту-160М с новыми серийными двигателями НК-32-02. Самолет пилотировал экипаж под руководством Анри Наскидянца. Полет проходил на высоте шесть тысяч метров и длился два часа 20 минут", — отметили в компании.Сообщается, что полет прошел без сбоев.На самолет установили новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, модернизировали систему управления, радиолокационную станцию, комплекс радиоэлектронного противодействия.Ту-160 — сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу континентальных театров военных действий.В результате модернизации значительно увеличилась общая эффективность самолета, а дальность полета выросла на тысячу километров. В рамках действующего контракта передача в войска модернизированных Ту-160М начнется в 2021 году.
https://ria.ru/20201009/armiya-analiz-britantsy-1578906377.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ту-160, объединенная авиастроительная корпорация (оак), безопасность
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости.
Глубоко модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М
выполнил первый полет с новыми двигателями, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
.
"На аэродроме КАЗ имени Горбунова состоялся первый полет Ту-160М с новыми серийными двигателями НК-32-02. Самолет пилотировал экипаж под руководством Анри Наскидянца. Полет проходил на высоте шесть тысяч метров и длился два часа 20 минут", — отметили в компании.
Сообщается, что полет прошел без сбоев.
На самолет установили новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, модернизировали систему управления, радиолокационную станцию, комплекс радиоэлектронного противодействия.
Ту-160 — сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу континентальных театров военных действий.
В результате модернизации значительно увеличилась общая эффективность самолета, а дальность полета выросла на тысячу километров. В рамках действующего контракта передача в войска модернизированных Ту-160М начнется в 2021 году.