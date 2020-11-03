https://ria.ru/20201103/dvigatel-1582868395.html

Ту-160М впервые поднялся в воздух с новыми двигателями

Ту-160М впервые поднялся в воздух с новыми двигателями

Глубоко модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М выполнил первый полет с новыми двигателями, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T16:58

2020-11-03T16:58

2020-11-03T18:16

новое оружие россии

ту-160

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

безопасность

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Глубоко модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М выполнил первый полет с новыми двигателями, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)."На аэродроме КАЗ имени Горбунова состоялся первый полет Ту-160М с новыми серийными двигателями НК-32-02. Самолет пилотировал экипаж под руководством Анри Наскидянца. Полет проходил на высоте шесть тысяч метров и длился два часа 20 минут", — отметили в компании.Сообщается, что полет прошел без сбоев.На самолет установили новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, модернизировали систему управления, радиолокационную станцию, комплекс радиоэлектронного противодействия.Ту-160 — сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу континентальных театров военных действий.В результате модернизации значительно увеличилась общая эффективность самолета, а дальность полета выросла на тысячу километров. В рамках действующего контракта передача в войска модернизированных Ту-160М начнется в 2021 году.

https://ria.ru/20201009/armiya-analiz-britantsy-1578906377.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200919/rekord-1577490585.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ту-160, объединенная авиастроительная корпорация (оак), безопасность