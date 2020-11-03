https://ria.ru/20201103/deti-1582829044.html

Форум "Вместе – ради детей! Ключевые программы партнерства"

Форум "Вместе – ради детей! Ключевые программы партнерства"

6 ноября в 9:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет XI Всероссийский форум "Вместе – ради детей! Ключевые программы партнерства".

2020-11-03T13:52

2020-11-03T13:52

2020-11-03T13:52

анонсы

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Задать вопросВ пленарном заседании "Стратегии благополучного детства" примут участие:- председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна СВЯТЕНКО;- заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга БАТАЛИНА;- председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина ГОРДЕЕВА;- заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Вадим ГАЙДОВ;- заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации, директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр ШКОЛЬНИК.Форум проводится в целях тиражирования социальных инноваций по поддержке семьи и детства, обеспечивающих реализацию национальных целей развития и задач Десятилетия детства. Форум успешно проходит с 2010 года в субъектах Российской Федерации и является главной федеральной коммуникационной площадкой профессионалов сферы поддержки семьи и детства. В этом году он впервые организуется в онлайн-формате. Программа форума 6-13 ноября включает виртуальную выставку, на которой представлено более 300 эффективных социальных практик помощи детям и семьям с детьми, и марафон событий и мероприятий, проводимых в формате видеоконференцсвязи на площадках г. Москвы и субъектов Российской Федерации. Организатор мероприятия - Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.По окончании пленарного заседания пройдет презентация информационно-просветительских материалов детского телефона доверия 8-800-2000-122 "Слова тоже ранят" и детских медиапроектов "Детские инициативы – путь в будущее".Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы