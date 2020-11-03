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Форум "Вместе – ради детей! Ключевые программы партнерства"
Форум "Вместе – ради детей! Ключевые программы партнерства"
6 ноября в 9:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет XI Всероссийский форум "Вместе – ради детей! Ключевые программы партнерства".
2020-11-03T13:52
2020-11-03T13:52
анонсы
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https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1582829044.jpg?1604400743
Задать вопросВ пленарном заседании "Стратегии благополучного детства" примут участие:- председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна СВЯТЕНКО;- заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга БАТАЛИНА;- председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина ГОРДЕЕВА;- заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Вадим ГАЙДОВ;- заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации, директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр ШКОЛЬНИК.Форум проводится в целях тиражирования социальных инноваций по поддержке семьи и детства, обеспечивающих реализацию национальных целей развития и задач Десятилетия детства. Форум успешно проходит с 2010 года в субъектах Российской Федерации и является главной федеральной коммуникационной площадкой профессионалов сферы поддержки семьи и детства. В этом году он впервые организуется в онлайн-формате. Программа форума 6-13 ноября включает виртуальную выставку, на которой представлено более 300 эффективных социальных практик помощи детям и семьям с детьми, и марафон событий и мероприятий, проводимых в формате видеоконференцсвязи на площадках г. Москвы и субъектов Российской Федерации. Организатор мероприятия - Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.По окончании пленарного заседания пройдет презентация информационно-просветительских материалов детского телефона доверия 8-800-2000-122 "Слова тоже ранят" и детских&nbsp;медиапроектов "Детские инициативы – путь в будущее".Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Форум "Вместе – ради детей! Ключевые программы партнерства"

13:52 03.11.2020
 
Читать ria.ru в
6 ноября в 9:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет XI Всероссийский форум "Вместе – ради детей! Ключевые программы партнерства".
Задать вопрос

В пленарном заседании "Стратегии благополучного детства" примут участие:
- председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна СВЯТЕНКО;
- заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга БАТАЛИНА;
- председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина ГОРДЕЕВА;
- заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Вадим ГАЙДОВ;
- заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации, директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр ШКОЛЬНИК.

Форум проводится в целях тиражирования социальных инноваций по поддержке семьи и детства, обеспечивающих реализацию национальных целей развития и задач Десятилетия детства. Форум успешно проходит с 2010 года в субъектах Российской Федерации и является главной федеральной коммуникационной площадкой профессионалов сферы поддержки семьи и детства. В этом году он впервые организуется в онлайн-формате. Программа форума 6-13 ноября включает виртуальную выставку, на которой представлено более 300 эффективных социальных практик помощи детям и семьям с детьми, и марафон событий и мероприятий, проводимых в формате видеоконференцсвязи на площадках г. Москвы и субъектов Российской Федерации. Организатор мероприятия - Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
По окончании пленарного заседания пройдет презентация информационно-просветительских материалов детского телефона доверия 8-800-2000-122 "Слова тоже ранят" и детских медиапроектов "Детские инициативы – путь в будущее".

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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