Форум "Вместе – ради детей! Ключевые программы партнерства"
6 ноября в 9:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет XI Всероссийский форум "Вместе – ради детей! Ключевые программы партнерства".
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В пленарном заседании "Стратегии благополучного детства" примут участие:
- председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна СВЯТЕНКО;
- заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга БАТАЛИНА;
- председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина ГОРДЕЕВА;
- заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Вадим ГАЙДОВ;
- заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации, директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр ШКОЛЬНИК.
Форум проводится в целях тиражирования социальных инноваций по поддержке семьи и детства, обеспечивающих реализацию национальных целей развития и задач Десятилетия детства. Форум успешно проходит с 2010 года в субъектах Российской Федерации и является главной федеральной коммуникационной площадкой профессионалов сферы поддержки семьи и детства. В этом году он впервые организуется в онлайн-формате. Программа форума 6-13 ноября включает виртуальную выставку, на которой представлено более 300 эффективных социальных практик помощи детям и семьям с детьми, и марафон событий и мероприятий, проводимых в формате видеоконференцсвязи на площадках г. Москвы и субъектов Российской Федерации. Организатор мероприятия - Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
По окончании пленарного заседания пройдет презентация информационно-просветительских материалов детского телефона доверия 8-800-2000-122 "Слова тоже ранят" и детских медиапроектов "Детские инициативы – путь в будущее".
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
В пленарном заседании "Стратегии благополучного детства" примут участие:
- председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна СВЯТЕНКО;
- заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга БАТАЛИНА;
- председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина ГОРДЕЕВА;
- заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Вадим ГАЙДОВ;
- заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации, директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр ШКОЛЬНИК.
Форум проводится в целях тиражирования социальных инноваций по поддержке семьи и детства, обеспечивающих реализацию национальных целей развития и задач Десятилетия детства. Форум успешно проходит с 2010 года в субъектах Российской Федерации и является главной федеральной коммуникационной площадкой профессионалов сферы поддержки семьи и детства. В этом году он впервые организуется в онлайн-формате. Программа форума 6-13 ноября включает виртуальную выставку, на которой представлено более 300 эффективных социальных практик помощи детям и семьям с детьми, и марафон событий и мероприятий, проводимых в формате видеоконференцсвязи на площадках г. Москвы и субъектов Российской Федерации. Организатор мероприятия - Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
По окончании пленарного заседания пройдет презентация информационно-просветительских материалов детского телефона доверия 8-800-2000-122 "Слова тоже ранят" и детских медиапроектов "Детские инициативы – путь в будущее".
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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