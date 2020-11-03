https://ria.ru/20201103/chelovek-ot-boga-zhiteli-brayton-bich-progolosovali-za-trampa-1582908823.html

"Человек от Бога"– жители Брайтон-Бич проголосовали за Трампа

"Человек от Бога"– жители Брайтон-Бич проголосовали за Трампа

Во вторник в США завершается голосование, в ходе которого жители страны выбирают президента на предстоящие четыре года. В досрочном голосовании уже приняли участие более 100 миллионов человек.

2020-11-03T21:00

2020-11-03T21:00

2020-11-03T21:18

выборы президента сша — 2020

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582908388_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_b76107017ba9b974509176301e5cc821.jpg

Большинство пришедших на участок на Брайтон-Бич в Нью-Йорке рассказали о том, что голосовали за Трампа. Некоторые отметили его помощь Израилю, другие вообще считают нынешнего президента божественным избранником.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Человек от Бога"– жители Брайтон-Бич проголосовали за Трампа Во вторник в США завершается голосование, в ходе которого жители страны выбирают президента на предстоящие четыре года. В досрочном голосовании уже приняли участие более 100 миллионов человек. Большинство пришедших на участок на Брайтон-Бич в Нью-Йорке рассказали о том, что голосовали за Трампа. Некоторые отметили его помощь Израилю, другие вообще считают нынешнего президента божественным избранником. 2020-11-03T21:00 true PT1M23S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, видео