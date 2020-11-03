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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201103/chelovek-ot-boga-zhiteli-brayton-bich-progolosovali-za-trampa-1582908823.html
"Человек от Бога"– жители Брайтон-Бич проголосовали за Трампа
"Человек от Бога"– жители Брайтон-Бич проголосовали за Трампа
Во вторник в США завершается голосование, в ходе которого жители страны выбирают президента на предстоящие четыре года. В досрочном голосовании уже приняли участие более 100 миллионов человек.
2020-11-03T21:00
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выборы президента сша — 2020
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Большинство пришедших на участок на Брайтон-Бич в Нью-Йорке рассказали о том, что голосовали за Трампа. Некоторые отметили его помощь Израилю, другие вообще считают нынешнего президента божественным избранником.
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Человек от Бога"– жители Брайтон-Бич проголосовали за Трампа
Во вторник в США завершается голосование, в ходе которого жители страны выбирают президента на предстоящие четыре года. В досрочном голосовании уже приняли участие более 100 миллионов человек. Большинство пришедших на участок на Брайтон-Бич в Нью-Йорке рассказали о том, что голосовали за Трампа. Некоторые отметили его помощь Израилю, другие вообще считают нынешнего президента божественным избранником.
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60
видео, видео
"Человек от Бога"– жители Брайтон-Бич проголосовали за Трампа
Во вторник в США завершается голосование, в ходе которого жители страны выбирают президента на предстоящие четыре года. В досрочном голосовании уже приняли участие более 100 миллионов человек.
2020-11-03T21:00
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"Человек от Бога"– жители Брайтон-Бич проголосовали за Трампа

21:00 03.11.2020 (обновлено: 21:18 03.11.2020)
 
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Во вторник в США завершается голосование, в ходе которого жители страны выбирают президента на предстоящие четыре года. В досрочном голосовании уже приняли участие более 100 миллионов человек.
Большинство пришедших на участок на Брайтон-Бич в Нью-Йорке рассказали о том, что голосовали за Трампа. Некоторые отметили его помощь Израилю, другие вообще считают нынешнего президента божественным избранником.
 
Выборы президента США — 2020Видео
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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