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Порядка 100 млрд рублей выделят на социальную сферу в Московской области
Порядка 100 млрд рублей выделят на социальную сферу в Московской области
Подготовка бюджета на будущий год и плановый период 2022–2023 годов к публичным слушаниям проходит в Мособлдуме. Зампредседателя комитета по вопросам охраны... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T16:37
2020-11-03T16:37
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Подготовка бюджета на будущий год и плановый период 2022–2023 годов к публичным слушаниям проходит в Мособлдуме. Зампредседателя комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Владимир Вшивцев отметил, что на социальную сферу будет выделено 93 миллиарда рублей, сообщил телеканал "360".Вшивцев&nbsp;подчеркнул, что незапланированные расходы в нынешнем году, связанные с пандемией коронавируса, не должны помешать выполнению обязательств перед населением в грядущем году."На следующий год расходы по программе запланированы в размере 93 миллиарда рублей&nbsp;–&nbsp;это меньше, чем в 2020 году на 4,8 миллиарда рублей, но на 20% больше, чем в докризисном бюджете 2019 года",&nbsp;–&nbsp;уточнил он.По словам зампредседателя комитета, порядка 5,3 миллиарда рублей направят на выплаты детям от трех до семи лет, около пяти миллиардов предусмотрено для соцвыплат безработным. Помимо прочего, расходы на обеспечение питанием кормящих матерей и детей от трех лет в целом составят 1,5 миллиарда рублей.Еще 2,6 миллиарда рублей понадобится для ежемесячных выплат неработающим пенсионерам, которые живут одни. Вшивцев заключил, что все меры поддержки, в числе которых региональные, будут сохранены.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)

Порядка 100 млрд рублей выделят на социальную сферу в Московской области

16:37 03.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковЗампредседателя Комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Владимир Вшивцев
Зампредседателя Комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Владимир Вшивцев - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Подготовка бюджета на будущий год и плановый период 2022–2023 годов к публичным слушаниям проходит в Мособлдуме. Зампредседателя комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Владимир Вшивцев отметил, что на социальную сферу будет выделено 93 миллиарда рублей, сообщил телеканал "360".
Вшивцев подчеркнул, что незапланированные расходы в нынешнем году, связанные с пандемией коронавируса, не должны помешать выполнению обязательств перед населением в грядущем году.
"На следующий год расходы по программе запланированы в размере 93 миллиарда рублей – это меньше, чем в 2020 году на 4,8 миллиарда рублей, но на 20% больше, чем в докризисном бюджете 2019 года", – уточнил он.
По словам зампредседателя комитета, порядка 5,3 миллиарда рублей направят на выплаты детям от трех до семи лет, около пяти миллиардов предусмотрено для соцвыплат безработным. Помимо прочего, расходы на обеспечение питанием кормящих матерей и детей от трех лет в целом составят 1,5 миллиарда рублей.
Еще 2,6 миллиарда рублей понадобится для ежемесячных выплат неработающим пенсионерам, которые живут одни. Вшивцев заключил, что все меры поддержки, в числе которых региональные, будут сохранены.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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