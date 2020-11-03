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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201103/belorussiya-1582882757.html
Лукашенко уволил посла в Аргентине, поддержавшего протестующих
Лукашенко уволил посла в Аргентине, поддержавшего протестующих
Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности посла в Аргентине Владимира Астапенко за совершение проступка, несовместимого с нахождением на... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T18:12
2020-11-03T18:33
светлана тихановская
уругвай
протесты в белоруссии
александр лукашенко
аргентина
белоруссия
в мире
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МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности посла в Аргентине Владимира Астапенко за совершение проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе, передает во вторник Sputnik Беларусь."Владимир Астапенко освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Аргентине и по совместительству в Уругвае, Чили, Парагвае и Перу в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе. Соответствующий указ глава государства Александр Лукашенко подписал 3 ноября", - говорится в сообщении со ссылкой на информацию пресс-службы президента.Там отмечается, что в соответствии с указом Астапенко также лишен дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла.После инаугурации Лукашенко Астапенко подал заявление об увольнении по соглашению сторон, затем отозвал его и подал новое – в связи с нарушением закона работодателем. Ранее он высказывался в поддержку протестующих в Белоруссии.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Ряд белорусских дипломатов, в том числе послы, после выборов в республике лишились своих должностей, когда публично озвучили свою позицию по их результатам.
https://ria.ru/20201103/belorussiya-1582789783.html
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светлана тихановская, уругвай, александр лукашенко, аргентина, белоруссия, в мире

Лукашенко уволил посла в Аргентине, поддержавшего протестующих

18:12 03.11.2020 (обновлено: 18:33 03.11.2020)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности посла в Аргентине Владимира Астапенко за совершение проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе, передает во вторник Sputnik Беларусь.
"Владимир Астапенко освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Аргентине и по совместительству в Уругвае, Чили, Парагвае и Перу в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе. Соответствующий указ глава государства Александр Лукашенко подписал 3 ноября", - говорится в сообщении со ссылкой на информацию пресс-службы президента.
Там отмечается, что в соответствии с указом Астапенко также лишен дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла.
После инаугурации Лукашенко Астапенко подал заявление об увольнении по соглашению сторон, затем отозвал его и подал новое – в связи с нарушением закона работодателем. Ранее он высказывался в поддержку протестующих в Белоруссии.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
Ряд белорусских дипломатов, в том числе послы, после выборов в республике лишились своих должностей, когда публично озвучили свою позицию по их результатам.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
11:17
Власть защищает интересы большинства граждан Белоруссии, заявил Лукашенко
 
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяУругвайАлександр ЛукашенкоАргентинаБелоруссияВ мире
 
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