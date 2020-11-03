https://ria.ru/20201103/belorussiya-1582882757.html

Лукашенко уволил посла в Аргентине, поддержавшего протестующих

Лукашенко уволил посла в Аргентине, поддержавшего протестующих

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности посла в Аргентине Владимира Астапенко за совершение проступка, несовместимого с нахождением на... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T18:12

2020-11-03T18:12

2020-11-03T18:33

светлана тихановская

уругвай

протесты в белоруссии

александр лукашенко

аргентина

белоруссия

в мире

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МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности посла в Аргентине Владимира Астапенко за совершение проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе, передает во вторник Sputnik Беларусь."Владимир Астапенко освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Аргентине и по совместительству в Уругвае, Чили, Парагвае и Перу в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе. Соответствующий указ глава государства Александр Лукашенко подписал 3 ноября", - говорится в сообщении со ссылкой на информацию пресс-службы президента.Там отмечается, что в соответствии с указом Астапенко также лишен дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла.После инаугурации Лукашенко Астапенко подал заявление об увольнении по соглашению сторон, затем отозвал его и подал новое – в связи с нарушением закона работодателем. Ранее он высказывался в поддержку протестующих в Белоруссии.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Ряд белорусских дипломатов, в том числе послы, после выборов в республике лишились своих должностей, когда публично озвучили свою позицию по их результатам.

https://ria.ru/20201103/belorussiya-1582789783.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, уругвай, александр лукашенко, аргентина, белоруссия, в мире