Лукашенко уволил посла в Аргентине, поддержавшего протестующих
18:12 03.11.2020 (обновлено: 18:33 03.11.2020)
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности посла в Аргентине Владимира Астапенко за совершение проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе, передает во вторник Sputnik Беларусь.
"Владимир Астапенко освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Аргентине и по совместительству в Уругвае, Чили, Парагвае и Перу в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе. Соответствующий указ глава государства Александр Лукашенко подписал 3 ноября", - говорится в сообщении со ссылкой на информацию пресс-службы президента.
Там отмечается, что в соответствии с указом Астапенко также лишен дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла.
После инаугурации Лукашенко Астапенко подал заявление об увольнении по соглашению сторон, затем отозвал его и подал новое – в связи с нарушением закона работодателем. Ранее он высказывался в поддержку протестующих в Белоруссии.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
Ряд белорусских дипломатов, в том числе послы, после выборов в республике лишились своих должностей, когда публично озвучили свою позицию по их результатам.