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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201103/belorussiya-1582869991.html
Лавров рассказал, на кого "ставит" Россия в Белоруссии
Лавров рассказал, на кого "ставит" Россия в Белоруссии
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия "ставит" в Белоруссии на братский белорусский народ и на белорусское государство, являющееся союзником и... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T17:09
2020-11-03T17:09
протесты в белоруссии
россия
александр лукашенко
сергей лавров
белоруссия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия "ставит" в Белоруссии на братский белорусский народ и на белорусское государство, являющееся союзником и стратегическим партнером Москвы."Если народ Беларуси сделал свой выбор, мы обязаны и будем его уважать. Это четко подтвердил президент Владимир Путин в поздравительном послании президенту Александру Лукашенко в связи с его победой на выборах", - указал российский министр.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
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россия
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россия, александр лукашенко, сергей лавров, белоруссия

Лавров рассказал, на кого "ставит" Россия в Белоруссии

17:09 03.11.2020
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров Министр во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Греческой Республики Никосом Дендиасом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Министр во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Греческой Республики Никосом Дендиасом - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия "ставит" в Белоруссии на братский белорусский народ и на белорусское государство, являющееся союзником и стратегическим партнером Москвы.

"И, наконец, о том, на кого "ставит" Россия в Беларуси. На братский нам белорусский народ, на белорусское государство, являющееся нашим союзником и стратегическим партнером", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсант".

"Если народ Беларуси сделал свой выбор, мы обязаны и будем его уважать. Это четко подтвердил президент Владимир Путин в поздравительном послании президенту Александру Лукашенко в связи с его победой на выборах", - указал российский министр.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
Акция протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
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Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
 
Протесты в БелоруссииРоссияАлександр ЛукашенкоСергей ЛавровБелоруссия
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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