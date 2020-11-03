https://ria.ru/20201103/belorussiya-1582869991.html

Лавров рассказал, на кого "ставит" Россия в Белоруссии

Лавров рассказал, на кого "ставит" Россия в Белоруссии

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия "ставит" в Белоруссии на братский белорусский народ и на белорусское государство, являющееся союзником и... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T17:09

2020-11-03T17:09

2020-11-03T17:09

протесты в белоруссии

россия

александр лукашенко

сергей лавров

белоруссия

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия "ставит" в Белоруссии на братский белорусский народ и на белорусское государство, являющееся союзником и стратегическим партнером Москвы."Если народ Беларуси сделал свой выбор, мы обязаны и будем его уважать. Это четко подтвердил президент Владимир Путин в поздравительном послании президенту Александру Лукашенко в связи с его победой на выборах", - указал российский министр.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.

https://ria.ru/20201102/lukashenko-1582666836.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, сергей лавров, белоруссия