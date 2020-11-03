https://ria.ru/20201103/belorussiya-1582822415.html

Белорусская АЭС начала работу

Белорусская АЭС начала работу

Во вторник заработала Белорусская атомная электростанция. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T13:20

2020-11-03T13:20

2020-11-03T14:23

магатэ

гродненская область

атомстройэкспорт

ядерные технологии

белорусская аэс

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

белоруссия

в мире

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МИНСК, 3 ноя — РИА Новости. Во вторник заработала Белорусская атомная электростанция."В 12:03 (совпадает с мск) турбогенератор первого энергоблока Белорусской АЭС включен в объединенную энергосистему страны", — сообщила пресс-служба республиканского Минэнерго в Telegram-канале.БелАЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчик — "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станцию с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 мегаватт сооружают в Островце Гродненской области. Строительство началось 8 ноября 2013-го. В октябре нынешнего года запустили ядерный реактор первого энергоблока. Официальная церемония, посвященная началу работы блока № 1, назначена на 7 ноября. Ожидается, что его введут в промышленную эксплуатацию в феврале 2021 года, второй — в мае 2022-го.

https://ria.ru/20201024/aes-1581329650.html

гродненская область

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магатэ, гродненская область, атомстройэкспорт, белорусская аэс, министерство энергетики рф (минэнерго россии), белоруссия, в мире