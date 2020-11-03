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Ядерные технологии
https://ria.ru/20201103/belorussiya-1582822415.html
Белорусская АЭС начала работу
Белорусская АЭС начала работу
Во вторник заработала Белорусская атомная электростанция. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T13:20
2020-11-03T14:23
магатэ
гродненская область
атомстройэкспорт
ядерные технологии
белорусская аэс
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
белоруссия
в мире
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МИНСК, 3 ноя — РИА Новости. Во вторник заработала Белорусская атомная электростанция."В 12:03 (совпадает с мск) турбогенератор первого энергоблока Белорусской АЭС включен в объединенную энергосистему страны", — сообщила пресс-служба республиканского Минэнерго в Telegram-канале.БелАЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчик — "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станцию с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 мегаватт сооружают в Островце Гродненской области. Строительство началось 8 ноября 2013-го. В октябре нынешнего года запустили ядерный реактор первого энергоблока. Официальная церемония, посвященная началу работы блока № 1, назначена на 7 ноября. Ожидается, что его введут в промышленную эксплуатацию в феврале 2021 года, второй — в мае 2022-го.
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магатэ, гродненская область, атомстройэкспорт, белорусская аэс, министерство энергетики рф (минэнерго россии), белоруссия, в мире

Белорусская АЭС начала работу

13:20 03.11.2020 (обновлено: 14:23 03.11.2020)
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоУказатель на строящуюся Белорусскую АЭС
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МИНСК, 3 ноя — РИА Новости. Во вторник заработала Белорусская атомная электростанция.
"В 12:03 (совпадает с мск) турбогенератор первого энергоблока Белорусской АЭС включен в объединенную энергосистему страны", — сообщила пресс-служба республиканского Минэнерго в Telegram-канале.
БелАЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчик — "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станцию с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 мегаватт сооружают в Островце Гродненской области.
Строительство началось 8 ноября 2013-го. В октябре нынешнего года запустили ядерный реактор первого энергоблока.
Официальная церемония, посвященная началу работы блока № 1, назначена на 7 ноября. Ожидается, что его введут в промышленную эксплуатацию в феврале 2021 года, второй — в мае 2022-го.
Строительство Белорусской АЭС - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
24 октября, 13:14Ядерные технологии
БелАЭС получила разрешение на запуск первого энергоблока
 
Ядерные технологииМАГАТЭГродненская областьАтомстройэкспортБелорусская АЭСМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)БелоруссияВ мире
 
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