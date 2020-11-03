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Власть защищает интересы большинства граждан Белоруссии, заявил Лукашенко
Власть защищает интересы большинства граждан Белоруссии, заявил Лукашенко
Власть защищает интересы большинства граждан, которые проголосовали за единую Белоруссию и выступают "за независимое и устойчивое государство", заявил во... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T11:17
2020-11-03T11:31
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Власть защищает интересы большинства граждан, которые проголосовали за единую Белоруссию и выступают "за независимое и устойчивое государство", заявил во вторник белорусский лидер Александр Лукашенко.Как передает Sputnik Беларусь, такое заявление президент сделал, принимая верительные грамоты ряда зарубежных послов."Как глава государства ответственно заявляю, что мы способны эффективно противостоять внешним вызовам и угрозам, обеспечить внутриполитическую стабильность, не допустить гражданского раскола и произвола отдельных радикальных элементов. Мы решительно защищаем интересы большинства граждан, проголосовавших за единую Беларусь и выступающих за независимое и устойчивое государство", - сказал Лукашенко.Он отметил, что сегодня республика переживает непростой период, связанный с защитой своего суверенитета, сохранением стабильной внутренней обстановки и углублением общественного диалога. По словам белорусского лидера, "калейдоскоп событий этого года стал экзаменом не только для действующей власти, но и для всего белорусского общества".Лукашенко не сомневается, что белорусы обладают желанием, волей и необходимым инструментарием для восстановления стабильности в обществе "на основе баланса интересов, сохранения спокойной и безопасной жизни".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20201031/belorussiya-1582462857.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Власть защищает интересы большинства граждан Белоруссии, заявил Лукашенко

11:17 03.11.2020 (обновлено: 11:31 03.11.2020)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Власть защищает интересы большинства граждан, которые проголосовали за единую Белоруссию и выступают "за независимое и устойчивое государство", заявил во вторник белорусский лидер Александр Лукашенко.
Как передает Sputnik Беларусь, такое заявление президент сделал, принимая верительные грамоты ряда зарубежных послов.
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"Как глава государства ответственно заявляю, что мы способны эффективно противостоять внешним вызовам и угрозам, обеспечить внутриполитическую стабильность, не допустить гражданского раскола и произвола отдельных радикальных элементов. Мы решительно защищаем интересы большинства граждан, проголосовавших за единую Беларусь и выступающих за независимое и устойчивое государство", - сказал Лукашенко.
Он отметил, что сегодня республика переживает непростой период, связанный с защитой своего суверенитета, сохранением стабильной внутренней обстановки и углублением общественного диалога. По словам белорусского лидера, "калейдоскоп событий этого года стал экзаменом не только для действующей власти, но и для всего белорусского общества".
Лукашенко не сомневается, что белорусы обладают желанием, волей и необходимым инструментарием для восстановления стабильности в обществе "на основе баланса интересов, сохранения спокойной и безопасной жизни".
"Мы готовы к взаимодействию со всеми нашими зарубежными партнерами, обсуждению любых вопросов сотрудничества, включая обмен мнениями о ситуации в Беларуси. Но только при условии учета интересов сторон и невмешательства во внутренние дела", - добавил глава государства.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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