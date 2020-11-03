Власть защищает интересы большинства граждан Белоруссии, заявил Лукашенко
11:17 03.11.2020 (обновлено: 11:31 03.11.2020)
МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Власть защищает интересы большинства граждан, которые проголосовали за единую Белоруссию и выступают "за независимое и устойчивое государство", заявил во вторник белорусский лидер Александр Лукашенко.
Как передает Sputnik Беларусь, такое заявление президент сделал, принимая верительные грамоты ряда зарубежных послов.
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"Как глава государства ответственно заявляю, что мы способны эффективно противостоять внешним вызовам и угрозам, обеспечить внутриполитическую стабильность, не допустить гражданского раскола и произвола отдельных радикальных элементов. Мы решительно защищаем интересы большинства граждан, проголосовавших за единую Беларусь и выступающих за независимое и устойчивое государство", - сказал Лукашенко.
Он отметил, что сегодня республика переживает непростой период, связанный с защитой своего суверенитета, сохранением стабильной внутренней обстановки и углублением общественного диалога. По словам белорусского лидера, "калейдоскоп событий этого года стал экзаменом не только для действующей власти, но и для всего белорусского общества".
Лукашенко не сомневается, что белорусы обладают желанием, волей и необходимым инструментарием для восстановления стабильности в обществе "на основе баланса интересов, сохранения спокойной и безопасной жизни".
"Мы готовы к взаимодействию со всеми нашими зарубежными партнерами, обсуждению любых вопросов сотрудничества, включая обмен мнениями о ситуации в Беларуси. Но только при условии учета интересов сторон и невмешательства во внутренние дела", - добавил глава государства.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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