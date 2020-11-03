https://ria.ru/20201103/baltiyskie-sezony-1582872464.html

Фестиваль искусств "Балтийские сезоны" открылся в Калининграде

Фестиваль искусств "Балтийские сезоны" открылся в Калининграде

Фестиваль искусств "Балтийские сезоны", который представит театральные постановки известных российских театров и творческих вузов, открылся в Калининграде во... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T19:03

2020-11-03T19:03

2020-11-03T19:03

культура

театр

новости культуры

валерий гаркалин

гитис

высшее театральное училище имени щепкина

иван вырыпаев

евгений гришковец

калининградская область

калининград

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582881069_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_f0faa6b4f1e0314855f9069b63aacd82.jpg

КАЛИНИНГРАД, 3 ноя – РИА Новости. Фестиваль искусств "Балтийские сезоны", который представит театральные постановки известных российских театров и творческих вузов, открылся в Калининграде во вторник спектаклем Центра драматургии и режиссуры "Однорукий из Спокана" по пьесе Мартина Макдонаха.Главную роль исполняет заслуженный артист РФ Андрей Заводюк. Театр "Центр драматургии и режиссуры" (ЦДР) основан в 1998 году Алексеем Казанцевым и Михаилом Рощиным как "открытое пространство" для творческой молодежи. Он стал первой профессиональной площадкой для нескольких поколений молодых режиссеров, драматургов и артистов.Фестиваль искусств "Балтийские сезоны" пройдет в Калининграде в 17-й раз с 3 ноября по 8 декабря 2020 года. Программа традиционно состоит из двух частей – "Современная классика" из спектаклей ведущих театров России и "Будущее театра. Плоды просвещения" из лучших спектаклей творческих вузов страны.В "Балтийских сезонах-2020" участвуют МХТ имени Чехова, московский театр "Современник", Санкт-Петербургский академический драматический театр имени Комиссаржевской, Центр драматургии и режиссуры, Высшее театральное училище имени Щепкина, Российский институт театрального искусства (ГИТИС).На сценах калининградских драматического и музыкального театров свои работы представят Владимир Панков, Сергей Пускепалис, Александр Баргман, Никита Владимиров, Татьяна Пышнова и Валерий Гаркалин. В программу включены спектакли по произведениям российских и зарубежных классиков. Зрители увидят также спектакли по пьесам современных российских драматургов – Евгения Гришковца, Анны Матисон, Ивана Вырыпаева.Фестиваль "Балтийские сезоны" проводится в Калининграде с 2004 года. По идее организаторов он призван превратить самый западный регион страны, географически оторванный от основной ее части, в значимый центр культурной жизни России. "Балтийские сезоны" проводит федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ "Росконцерт" при поддержке министерства культуры России, правительства Калининградской области и Российского государственного театрального агентства.

https://ria.ru/20201103/noch-iskusstv-1582635142.html

калининградская область

калининград

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, валерий гаркалин, гитис, высшее театральное училище имени щепкина, иван вырыпаев, евгений гришковец, калининградская область, калининград