Фестиваль искусств "Балтийские сезоны" открылся в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 3 ноя – РИА Новости. Фестиваль искусств "Балтийские сезоны", который представит театральные постановки известных российских театров и творческих вузов, открылся в Калининграде во вторник спектаклем Центра драматургии и режиссуры "Однорукий из Спокана" по пьесе Мартина Макдонаха.Главную роль исполняет заслуженный артист РФ Андрей Заводюк. Театр "Центр драматургии и режиссуры" (ЦДР) основан в 1998 году Алексеем Казанцевым и Михаилом Рощиным как "открытое пространство" для творческой молодежи. Он стал первой профессиональной площадкой для нескольких поколений молодых режиссеров, драматургов и артистов.Фестиваль искусств "Балтийские сезоны" пройдет в Калининграде в 17-й раз с 3 ноября по 8 декабря 2020 года. Программа традиционно состоит из двух частей – "Современная классика" из спектаклей ведущих театров России и "Будущее театра. Плоды просвещения" из лучших спектаклей творческих вузов страны.В "Балтийских сезонах-2020" участвуют МХТ имени Чехова, московский театр "Современник", Санкт-Петербургский академический драматический театр имени Комиссаржевской, Центр драматургии и режиссуры, Высшее театральное училище имени Щепкина, Российский институт театрального искусства (ГИТИС).На сценах калининградских драматического и музыкального театров свои работы представят Владимир Панков, Сергей Пускепалис, Александр Баргман, Никита Владимиров, Татьяна Пышнова и Валерий Гаркалин. В программу включены спектакли по произведениям российских и зарубежных классиков. Зрители увидят также спектакли по пьесам современных российских драматургов – Евгения Гришковца, Анны Матисон, Ивана Вырыпаева.Фестиваль "Балтийские сезоны" проводится в Калининграде с 2004 года. По идее организаторов он призван превратить самый западный регион страны, географически оторванный от основной ее части, в значимый центр культурной жизни России. "Балтийские сезоны" проводит федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ "Росконцерт" при поддержке министерства культуры России, правительства Калининградской области и Российского государственного театрального агентства.
КАЛИНИНГРАД, 3 ноя – РИА Новости. Фестиваль искусств "Балтийские сезоны", который представит театральные постановки известных российских театров и творческих вузов, открылся в Калининграде во вторник спектаклем Центра драматургии и режиссуры "Однорукий из Спокана" по пьесе Мартина Макдонаха.
"На сцене Калининградского областного драматического театра пройдет показ спектакля Центра драматургии и режиссуры (Москва) "Однорукий из Спокана" по пьесе Мартина Макдонаха в постановке лауреата "Золотой Маски", режиссера Владимира Панкова", – сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.
Главную роль исполняет заслуженный артист РФ Андрей Заводюк. Театр "Центр драматургии и режиссуры" (ЦДР) основан в 1998 году Алексеем Казанцевым и Михаилом Рощиным как "открытое пространство" для творческой молодежи. Он стал первой профессиональной площадкой для нескольких поколений молодых режиссеров, драматургов и артистов.
Заслуженный артист РФ Андрей Заводюк в спектакле "Однорукий из Спокана" по пьесе Мартина Макдонаха в постановке Владимира Панкова
Фестиваль искусств "Балтийские сезоны" пройдет в Калининграде в 17-й раз с 3 ноября по 8 декабря 2020 года. Программа традиционно состоит из двух частей – "Современная классика" из спектаклей ведущих театров России и "Будущее театра. Плоды просвещения" из лучших спектаклей творческих вузов страны.
В "Балтийских сезонах-2020" участвуют МХТ имени Чехова, московский театр "Современник", Санкт-Петербургский академический драматический театр имени Комиссаржевской, Центр драматургии и режиссуры, Высшее театральное училище имени Щепкина, Российский институт театрального искусства (ГИТИС).
На сценах калининградских драматического и музыкального театров свои работы представят Владимир Панков, Сергей Пускепалис, Александр Баргман, Никита Владимиров, Татьяна Пышнова и Валерий Гаркалин. В программу включены спектакли по произведениям российских и зарубежных классиков. Зрители увидят также спектакли по пьесам современных российских драматургов – Евгения Гришковца, Анны Матисон, Ивана Вырыпаева.
Фестиваль "Балтийские сезоны" проводится в Калининграде с 2004 года. По идее организаторов он призван превратить самый западный регион страны, географически оторванный от основной ее части, в значимый центр культурной жизни России. "Балтийские сезоны" проводит федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ "Росконцерт" при поддержке министерства культуры России, правительства Калининградской области и Российского государственного театрального агентства.
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