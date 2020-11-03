https://ria.ru/20201103/baku-1582799524.html

Баку опроверг сообщения Еревана об обстреле города Шуши из РСЗО "Смерч"

Баку опроверг сообщения Еревана об обстреле города Шуши из РСЗО "Смерч"

Минобороны Азербайджана заявило, что распространенные армянской стороной данные о якобы сбросе запрещенных боеприпасов на город Шуши являются дезинформацией. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T11:54

2020-11-03T11:54

2020-11-03T11:54

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны азербайджана

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 3 ноя – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что распространенные армянской стороной данные о якобы сбросе запрещенных боеприпасов на город Шуши являются дезинформацией.Ранее во вторник Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила об обстреле из реактивных систем залпового огня "Смерч" городов Мартуни и Шуши.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Уничтожение подразделений ВС Армении. Кадры Минобороны Азербайджана Минобороны АР опубликовало кадры уничтожения подразделений ВС Армении, подвергших обстрелу гражданскую инфраструктуру и мирное население Азербайджана. 2020-11-03T11:54 true PT0M36S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны азербайджана, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире