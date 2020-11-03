Баку опроверг сообщения Еревана об обстреле города Шуши из РСЗО "Смерч"
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкРеактивный снаряд системы "Смерч" на территории общины Иванян Нагорного Карабаха
© Sputnik / Асатур Есаянц
БАКУ, 3 ноя – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что распространенные армянской стороной данные о якобы сбросе запрещенных боеприпасов на город Шуши являются дезинформацией.
Ранее во вторник Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила об обстреле из реактивных систем залпового огня "Смерч" городов Мартуни и Шуши.
"Распространенная сегодня в армянских СМИ новость о якобы сбросе запрещенных боеприпасов на город Шуша является дезинформацией", - говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе